外国人支援のGTN、家賃保証審査と入居時のライフライン手配を一本化

株式会社グローバルトラストネットワークス

外国人に特化し、住まい・就労・通信・金融など日本での暮らしを支えるサービスを包括的に提供する株式会社グローバルトラストネットワークス（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：後藤裕幸、以下「GTN」）は、家賃保証審査の申し込みと同時に、電気・ガス・ホームインターネット・SIMカードなどのライフラインを一括で申し込める外国人入居者向けライフラインサポート「GTN Easy Setup」の提供を開始しました。引越しが集中する春の繁忙期を前に、不動産現場の負荷増加が見込まれる中での展開です。

本サービスにより、不動産仲介・管理会社（以下「不動産会社」）は、取次会社への別途連絡などの二重業務が不要になります。GTNは来日前から多言語で入居者をサポートし、日本の生活インフラ確保に伴う外国人の不安と、不動産会社の業務負担を同時に軽減します。

外国人入居者の増加に伴う、ライフライン対応の現場課題

在留外国人数は395万人を超え（2025年6月末時点）*1、外国人による賃貸物件のニーズは高まっています。一方で、不動産会社・入居者双方において、入居時に必要なライフライン手配の煩雑さが課題となっています。令和4年の公益財団法人日本賃貸住宅管理協会の「外国人入居者の実態調査」によると、「入居前に不安だったこと・困ったこと（複数回答可）」に対して、「電気・ガス・水道の契約手続き」と41.9％が回答しています。

■不動産会社：手配の負担と、入居前対応の長期化が現場を圧迫

- 二重の事務作業が発生：家賃保証審査の申し込みとは別に、ライフライン取次会社へ別途顧客情報を送る手間が発生している- 手配・フォロー業務の発生：外国人入居者とライフライン取次会社間のコミュニケーションが円滑に進まず、不動産会社のスタッフが手配を代行・フォローするケースがある- 入居前問い合わせ対応の増加：外国人入居者から「手配は完了しているか」「当日電気がつくか」といった入居前の問い合わせが相次ぎ、日々の業務を圧迫している

■外国人入居者：日本特有の入居手続きや、言語の違いによる手配時の不安

- 手続きの分かりにくさ：言語の壁に加え、ライフラインごとに窓口・手続き方法が異なるため、何をどのように申し込めばよいのか分からない- 商慣習の違いによる戸惑い：国や地域によってはオーナー・不動産会社側がライフラインを手配することが一般的であるため、日本では入居者自身が契約する必要があることを十分に理解できていない場合がある- 来日前手配のハードル：日本の電話番号がないと申し込めないサービスが多く、来日前の段階ではライフライン手配が進められない

こうした背景を受け、GTNは家賃保証審査とライフライン手配をシームレスに統合したサービスの提供を開始しています。繁忙期の不動産会社の事務負担を軽減するとともに、外国人入居者が抱える不安を解消する新たな仕組みとして展開してまいります。

※1）出入国在留管理庁：令和７年６月末現在における在留外国人数についてhttps://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00057.html

外国人入居者向けライフラインサポート「GTN Easy Setup」

■ 特長

１. 審査申込書へのチェックだけで受付完了、事務作業を一本化

「家賃保証審査申込書」の該当欄にチェックを入れるだけで、受付が完了します。これにより、ライフライン取次会社へ別途顧客情報の送付が不要となり、家賃保証審査とライフライン手配の申し込みを同時に行えるようになります。

２. 来日前・電話番号なしでも多言語でサポート

日本の電話番号が未取得の段階でも、GTNが来日前（入居前）の外国人入居者へ多言語で案内します。日本の商慣習に不慣れな入居者に代わり、契約手続きや開通手配を行います。

３. 開通前後のフォローを行い、入居時のトラブルを防止

「手配は完了しているか」「当日電気がつくか」といったお客様からの入居前の問い合わせにも対応します。これにより、不動産会社が行っていた入居者対応の負担を軽減するとともに、入居後のトラブル発生を未然に防ぐ体制を整えます。

■サービス概要

- サービス名：GTN Easy Setup- 開始日：2026年3月9日（月）～- 対象：GTNの家賃保証サービスを利用する外国人入居者- お選びいただけるライフラインサービス：電気、電気・ガスセット、ホームインターネット、携帯SIMサービス- 対応エリア：沖縄・離島を除く全国- 対応言語：日本語、英語、中国語（北京語・広東語）、韓国語、ベトナム語※新サービス利用に伴う追加料金はありません

【GTNについて】

GTNは、「外国人が日本に来てよかったをカタチに」することを目指し、2006年の創業当初から一貫して外国人専門のサービスを提供してきました。住まい（家賃保証・賃貸仲介）・就労（就職・定着支援）・通信（SIM・回線）・金融（クレジットカード・ローン）など日本での暮らしを支えるサービスを包括的に提供しています。社員の7割を、約20の国と地域の外国籍メンバーが占めており、言語・文化の違いを理解したうえで、生活の中で発生するあらゆる困りごとの解決をしています。

社名 ：株式会社グローバルトラストネットワークス

所在地 ：東京都豊島区東池袋1-21-11 オーク池袋ビル2F

創業年月：2006年7月

代表 ：代表取締役社長 後藤 裕幸

事業内容：外国人専門の家賃債務保証・賃貸仲介・通信・金融・登録支援・人材紹介事業など

URL ：https://www.gtn.co.jp/