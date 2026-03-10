花王「サクセス」永尾柚乃さんを“みんなの髪を見守る ヘアマネージャー”に起用！育毛トニック新CM「違和感が、はじめるサイン」が2026年3月6日より放映開始
花王株式会社のトータルメンズケアブランド「サクセス」は、永尾柚乃さんを“髪を見守るヘアマネージャー”に起用した「サクセス薬用育毛トニック」（医薬部外品）の新CMを2026年3月2日よりYouTubeにて公開、2026年3月6日より全国でTV放映を開始いたしました。
本施策は、「育毛トニック」を、悩みが深まってから使う『対策』ではなく、日々の小さな変化に気づいた時から始める『セルフケア』に位置づけ、髪のわずかな違和感を未来への合図と捉え、前向きに頭皮をケアする習慣を提案します。
みんなの髪を見守るヘアマネージャー 永尾柚乃さん
■企画背景
育毛カテゴリーは「悩みが顕在化してから使うもの」という認識が強く、生活者の多くは「まだ自分は本格的な薄毛ではない」「そもそも何から始めればいいのわからず迷う」と感じ、対策への一歩を踏み出せずにいます。（2025年サイバーエージェント調べ）
一方で、日常生活の中では、
・夕方になると、朝セットした髪がヘタれてしまう
・帽子やヘルメットの跡が髪に残りやすくなった
・髪をセットするときに、分け目が気になった
といった、自覚はあるものの悩みとまでは言語化されていない“違和感”を経験しています。
サクセスは、この小さな”違和感”を育毛ケアをはじめる合図として位置づけ、気軽にはじめるケア習慣として「サクセス薬用育毛トニック」（医薬部外品）を提案します。
■新CM概要
永尾柚乃さんが演じるのは、
「みんなの髪を見守るヘアマネージャー」
日常生活の中で、髪や頭皮にちょっとした違和感を感じている男性に、「そんなときは サクセス！」と「サクセス薬用育毛トニック」（医薬部外品）を使い始める一歩を後押しします。
「サクセス薬用育毛トニック」（医薬部外品）を使った時の気持ちよさと、男性の生き生きとした表情をラストシーンで描いています。
■公開・放映情報
2026年3月2日よりYouTubeにて配信
2026年3月6日より全国でTV放映（友人からのおすすめ篇/ヘルメットの跡篇）
ヘルメットの跡篇 http://youtube.com/watch?v=6mcWJkBEQFc
夕方髪ヘタる篇 http://youtube.com/watch?v=6tSbrhb19sY
兄弟仲良く始める篇 http://youtube.com/watch?v=FbMprrI16oE
写真見て気になる篇 http://youtube.com/watch?v=UCLt_5QlX10
友人からのおすすめ篇 http://youtube.com/watch?v=-LR6lropY6o
■永尾柚乃さんプロフィール
永尾 柚乃 （ながお ゆの）
2016年10月15日生まれ。
2018年放送のドラマ『コールドケース2 ～真実の扉～』（WOWOW）で俳優デビュー。
2023年放送のドラマ『ブラッシュアップライフ』（日本テレビ系）では主人公・近藤麻美の幼少役を演じ話題に。
2026年は3月20日より全国公開の
アカデミー賞 長編アニメ映画賞ノミネート作品、映画『アメリと雨の物語』で主人公アメリ役の日本版声優を務める。
俳優業だけでなくタレント、監督業など多方面で活動中。
■サクセスについて
サクセスは、男性の頭皮・髪・肌をケアするブランドとして1987年に誕生し、炭酸※1ジェットで噴射する育毛トニックや、頭皮に直接届く「直（ジカ）シャン」ノズルを採用したシャンプーなど、ユニークなアイテムを提案してきました。
頭皮・髪・肌をケアする充足感が前を向くチカラとなれるように、これからも新たな商品や価値を提案してまいります。
※1炭酸ガス（噴射剤）
■商品概要
髪の成長期を保ち、抜けにくい強い髪に育てる
サクセス 薬用育毛トニック 無香料（医薬部外品） １８０ｇ
販売名：サクセス薬用育毛トニックｊN
●独自開発の有効成分「ｔ-フラバノン※2」が、毛球に作用し、太く長く根強い髪を育てる。
●爽快なミクロ炭酸※3ジェットで力強く、毛根まで到達させる。
●血行促進し、毛根に血液中の栄養を届け、抜け毛を防ぐ。(ニコチン酸アミド配合)
●殺菌作用でフケ・かゆみを防ぐ。(ピロクトン オラミン配合)
※2 トランス-３,４’-ジメチル-３-ヒドロキシフラバノン
※3 炭酸ガス（噴射剤）