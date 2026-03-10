花王「サクセス」永尾柚乃さんを“みんなの髪を見守る ヘアマネージャー”に起用！育毛トニック新CM「違和感が、はじめるサイン」が2026年3月6日より放映開始

花王サクセスPR事務局

花王株式会社のトータルメンズケアブランド「サクセス」は、永尾柚乃さんを“髪を見守るヘアマネージャー”に起用した「サクセス薬用育毛トニック」（医薬部外品）の新CMを2026年3月2日よりYouTubeにて公開、2026年3月6日より全国でTV放映を開始いたしました。

本施策は、「育毛トニック」を、悩みが深まってから使う『対策』ではなく、日々の小さな変化に気づいた時から始める『セルフケア』に位置づけ、髪のわずかな違和感を未来への合図と捉え、前向きに頭皮をケアする習慣を提案します。

■企画背景

みんなの髪を見守るヘアマネージャー 永尾柚乃さん

育毛カテゴリーは「悩みが顕在化してから使うもの」という認識が強く、生活者の多くは「まだ自分は本格的な薄毛ではない」「そもそも何から始めればいいのわからず迷う」と感じ、対策への一歩を踏み出せずにいます。（2025年サイバーエージェント調べ）

一方で、日常生活の中では、

・夕方になると、朝セットした髪がヘタれてしまう

・帽子やヘルメットの跡が髪に残りやすくなった

・髪をセットするときに、分け目が気になった

といった、自覚はあるものの悩みとまでは言語化されていない“違和感”を経験しています。

サクセスは、この小さな”違和感”を育毛ケアをはじめる合図として位置づけ、気軽にはじめるケア習慣として「サクセス薬用育毛トニック」（医薬部外品）を提案します。

■新CM概要

永尾柚乃さんが演じるのは、

「みんなの髪を見守るヘアマネージャー」

日常生活の中で、髪や頭皮にちょっとした違和感を感じている男性に、「そんなときは サクセス！」と「サクセス薬用育毛トニック」（医薬部外品）を使い始める一歩を後押しします。

「サクセス薬用育毛トニック」（医薬部外品）を使った時の気持ちよさと、男性の生き生きとした表情をラストシーンで描いています。

■公開・放映情報

2026年3月2日よりYouTubeにて配信

2026年3月6日より全国でTV放映（友人からのおすすめ篇/ヘルメットの跡篇）

ヘルメットの跡篇 http://youtube.com/watch?v=6mcWJkBEQFc

夕方髪ヘタる篇 http://youtube.com/watch?v=6tSbrhb19sY

兄弟仲良く始める篇 http://youtube.com/watch?v=FbMprrI16oE

写真見て気になる篇 http://youtube.com/watch?v=UCLt_5QlX10

友人からのおすすめ篇 http://youtube.com/watch?v=-LR6lropY6o

■永尾柚乃さんプロフィール

永尾 柚乃 （ながお ゆの）

2016年10月15日生まれ。

2018年放送のドラマ『コールドケース2 ～真実の扉～』（WOWOW）で俳優デビュー。

2023年放送のドラマ『ブラッシュアップライフ』（日本テレビ系）では主人公・近藤麻美の幼少役を演じ話題に。

2026年は3月20日より全国公開の

アカデミー賞 長編アニメ映画賞ノミネート作品、映画『アメリと雨の物語』で主人公アメリ役の日本版声優を務める。

俳優業だけでなくタレント、監督業など多方面で活動中。

■サクセスについて

サクセスは、男性の頭皮・髪・肌をケアするブランドとして1987年に誕生し、炭酸※1ジェットで噴射する育毛トニックや、頭皮に直接届く「直（ジカ）シャン」ノズルを採用したシャンプーなど、ユニークなアイテムを提案してきました。

頭皮・髪・肌をケアする充足感が前を向くチカラとなれるように、これからも新たな商品や価値を提案してまいります。

※1炭酸ガス（噴射剤）

■商品概要

髪の成長期を保ち、抜けにくい強い髪に育てる

サクセス 薬用育毛トニック 無香料（医薬部外品） １８０ｇ

販売名：サクセス薬用育毛トニックｊN

●独自開発の有効成分「ｔ-フラバノン※2」が、毛球に作用し、太く長く根強い髪を育てる。

●爽快なミクロ炭酸※3ジェットで力強く、毛根まで到達させる。

●血行促進し、毛根に血液中の栄養を届け、抜け毛を防ぐ。(ニコチン酸アミド配合)

●殺菌作用でフケ・かゆみを防ぐ。(ピロクトン オラミン配合)

※2 トランス-３,４’-ジメチル-３-ヒドロキシフラバノン

※3 炭酸ガス（噴射剤）