【新科目登場】あらゆる勉強で対決するカードゲームシリーズ『勉ゲー』より、新科目「技術」が登場。創業74年ねじ・測量用品の老舗商社と共同開発。

アナログゲームメーカーのTRYBEは、株式会社キッズプロジェクトと開発・運営をする、知育から大学・研究レベルまで“あらゆるジャンルの勉強”で対決するカードゲームシリーズ『勉ゲー』より、最新作「たぶんこんなネジかるた」を2026年3月9日（月）より発売しました。

本作は創業74年・ねじと測量用品の老舗商社、株式会社コノエと共同開発したタイトルで、楽しみながらネジの理解を一層深められる内容となっています。

■発売背景

株式会社コノエは、子どもたちにネジの大切さやものづくりの楽しさを伝える「にじいろのネジ(https://www.konoe.co.jp/about/nijiirononeji/)」プロジェクトを10年にわたり展開してきました。

本作「たぶんこんなネジかるた」は、その取り組みの一環として、ねじのプロが長年培ってきた知識を人気カードゲーム「勉ゲー」の技術科目として商品化したものです。専門企業の知見を、おもちゃ売り場を通じて広く届ける新たな試みとして企画されました。

■「たぶんこんなネジかるた」について

「たぶんこんなネジかるた」は、ネジの名前や特徴をヒントに、読み手が思い浮かべているネジを素早く取る新感覚かるたゲーム。読み札はなく、プレイヤーの説明がヒントになります。誰が説明するか、どんな言葉で伝えるかによって、毎回違う展開に。

登場するのは、六角ボルトや蝶ボルトなど、実際に世界で使われているネジたち。カードには「サイズ」「使う場所」「よくある失敗」などが記載されており、遊びながら自然とネジに詳しくなります。

ネジのプロとゲームのプロがコラボし、本格性と遊びやすさを両立。子どもから大人まで楽しめる、ものづくりの世界への入り口となる一作です。

♦︎商品名：たぶんこんなネジカルタ

♦︎内容物：カード32枚

♦︎価格： 1500円（税込）

♦︎プレイ時間：約5分

♦︎プレイ人数： 2～4人

♦︎対象年齢： 12歳以上

♦︎発売日： 2026年3月9日

♦︎EC：https://bengame.base.shop/items/136922739

(https://bengame.base.shop/items/136922739)※数量には限りがございますので、あらかじめご了承ください。

■「勉ゲー」とは？

3つの特徴

１.ルールはすべてトランプゲームをもとに構成

国語・算数・理科・社会・英語など、さまざまな科目が、ババ抜き・神経衰弱・スピード・ポーカーなど、だれもが知っているトランプゲームのルールで遊べます。覚えたい知識や身につけたい力が、遊んでいるうちに自然と定着。みんな知ってる遊び方なのでルール説明が不要。すぐに楽しめます。

２. 知育から大学・研究レベルまで、あらゆるジャンルを網羅

5教科はもちろん、文学や数IIIなど専門分野にも広がるラインナップ。

天文学、心理学などの大学・研究レベルの内容から、検定対策、司法試験等まで展開予定です。

３. 得意分野で対決できる楽しさ

遊んでいるうちに覚えられ、知っているほどゲームに勝ちやすくなる。

そして勝てるから好きになる、好きだからもっと得意になるという好循環が生まれます。

苦手な分野も、気づけばちょっと好きになっているかも。

■株式会社コノエについて

株式会社コノエは、大阪府東大阪市に本社を置く、ねじや締結部品を中心に取り扱う専門商社です。昭和27年（1952年）にねじ専門店として創業し、一般規格品から特殊品まで幅広い製品を扱いながら、日本のものづくり産業を長年支えてきました。現在は全国の機械工具店や金物店など約2,000社へ卸販売を行っています。

同社は「にじいろのネジ」を企業活動の象徴として掲げ、ねじを通じて人と人、モノとモノをつなぐことを大切にしています。その取り組みの一環として、平成28年（2016年）6月1日（ネジの日）より「にじいろのネジ」プロジェクトを始動しました。

本プロジェクトでは、子どもたちにねじの大切さやものづくりの楽しさを伝えることを目的に、ものづくり体験ワークショップを年間を通じて実施。さらに、やさしく明るいストーリーの絵本やオリジナルソング、デジタル絵本、ものづくりの現場を紹介する動画を楽しめるスマートフォンアプリなど、多様なコンテンツの開発・展開にも取り組んでいます。

これらの活動を通じて、子どもたちがものづくりに興味を持ち、将来その世界で活躍する人材へと成長することを願っています。

所在地 ：大阪府東大阪市新庄西4-28

代表者 ：代表取締役 河野裕

創業 ：昭和27年（1952年）

事業内容：ねじ全般と関連機器の卸、全国の機械工具店、金物店など約2,000社への卸販売

■コラボ募集

特定の学問領域や専門分野に精通した方々による、監修および販売協力を募集しております。研究者・専門家の皆さま、法人様・個人様を問わず、幅広く歓迎いたします。

ご関心をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせは下記まで：

株式会社キッズプロジェクト開発担当 藤田

E-mail: info@kids-project

■開発チーム

株式会社キッズプロジェクト

株式会社キッズプロジェクトは、キッズ・ファミリー向けコンテンツの企画・開発や地域と連携したイベント企画・運営を行う会社です。「難しいコトをカンタンに。おもしろいモノをもっとおもしろく。」を理念とし、エデュテインメント（楽しみながら学ぶ体験）を重視したコンテンツ開発を得意としています。

代表取締役：小林 一博

所在地 ：〒104-0033 東京都中央区新川1丁目11番6号

事業内容 ：

・子どもたちの「すごい！」が見つかるコトやモノの企画、

・ゲーム、PC等のソフトウェアの企画開発、

・商業デザイン（企業ロゴ、キャラクター、販促ツール、WEB、雑誌広告）の企画制作

・書籍/出版/映像/音楽/玩具/広告宣伝に関する企画制作

Webサイト：https://kids-project.jp/

株式会社TRYBE

株式会社TRYBEは、SNS世代を対象とするアナログゲームメーカーです。スマホやSNSが主流となった時代における若者のコミュニケーションに違和感を抱き創業しました。「タイパ至上主義シリーズ」等、現代的な視点でのゲームブランドを多数展開しています。

■ 会社概要

代表取締役：山口 ヒナタ

所在地：〒577-0027 大阪府東大阪市新家中町5-29

事業内容：アナログゲームの企画・開発・販売

HP：https://www.trybe.co.jp/

