AIが人に聞く「AIインタビュアープラン」を開始

株式会社Lupe（代表取締役 竹田宗平）は、アンケート調査とAIインタビュアーによるインタビュー調査をパッケージ化した新サービス「AIインタビュアープラン」の提供を開始しました。Lupeが連携する国内3,000万人規模のモニターパネルと貴社顧客リストに対して、アンケートとAIインタビューが可能になります。

本プランは、アンケート調査（13問 × 2,000サンプル）と、AIインタビュアーによるインタビュー調査（30分 × 50名分）をセットにし30万円（パネル利用料・謝礼費含む）から提供するリサーチプランです。インタビュー調査1名あたり6,000円～という価格は、従来のオンラインインタビューサービスと比較しても、最安値水準に相当します。

アンケートだけでは不安、でもインタビューに割く工数はない…という時に。- アンケートだけでは、具体像や背景が見えない気がする- インタビューをしたいが、準備や工数の負荷が大きく難しい- 調査結果を見て「これも聞いておけばよかった」「もう少し深掘りたい」と気付く

そんな方に、定量と定性の両輪で、徐々に理解を深めていけるリサーチプランをご提供します。

背景：AIが人に質問するインタビュー調査が、実用的な品質水準に

Lupeはインタビュー調査のプロフェッショナルとして、潜在性の高いテーマをインサイトする技術を追求してきました。こうした高度な洞察力が求められるテーマは、現時点のAIインタビュアーには扱うことはできません。

一方で、そこまでの洞察力を必要とせず、対象者自らが言語化可能な「中間的な潜在度の調査テーマ」では、AIが人に質問し、回答を促す対話を行うことで十分に聴取できるようになっています。

そこでLupeは、こうした「中間的な潜在テーマ」を対象に、アンケート調査と従来のインタビュー調査の間を補完する手法として、「AIインタビュアープラン」を提供します。

例えば、アンケートで設問設計が難しい非構造的なテーマや、フリーアンサーでの記述負荷が高い説明的なテーマは、これまで、30分程度のオンラインインタビューを繰り返して理解を深めてきました。こうしたシンプルなオンラインインタビューは、AIインタビュアーに任せることで、調査者の工数負荷をかけることなくインタビュー人数を増やすことができます。また、回答者の都合のよいタイミングで参加できるため、回答を得やすい点も特長です。そして、インタビューを実施することに心理的なハードルを感じる調査者であっても活用しやすく、インタビューの進行や深掘りに不安を感じる方にも、安定的に定性情報を収集できるようになります。

国内2つのAIサービスとリサーチプラットフォーム Lupeが連携

月額利用料なし・調査費用のみで利用可能なプランを実現

本プランは、リサーチプラットフォーム Lupeを基盤に、国内を代表する2つのAIリサーチサービスと連携して提供します。

- Kikuvi：発話・文字入力の両方に対応し、回答者の状況や都合を選ばず回答しやすいAIインタビュアー。セクションごとの設定時間に応じた深掘り質問の生成を得意とし、PCブラウザとiOSアプリのマルチデバイスで安定した聴取が可能です。インタビュー結果はテキストデータとして収集されます。- Rimo Interviewer：音声での自然な対話を得意とするAIインタビュアーが、会話の流れに沿って質問を展開。多言語でのインタビューにも対応しており、外国語話者を対象としたリサーチにも活用可能です。インタビュー結果は音声データとして収集され、高精度に文字起こしされるため、発話のニュアンスやトーンを含めたリアルな声を、その後の分析や活用にまでつなげることができます。

AIサービスはそれぞれ特性が異なり、その違いは実際に使ってみなければ分からないことも少なくありません。Lupeでは、リサーチのテーマやプロジェクトの状況に応じて、調査内容に最適なAIを選定・組み合わせてご提案します。各サービスのサブスクリプション契約や月額利用料が不要で、調査費用のみで利用可能です。

アンケートとAIインタビューをセットで提供する理由

Lupeでは、インタビュー調査をより充実した内容にするため、事前に数千人規模でのアンケート調査を実施することを推奨しています。

理由1：インタビューの質は、対象者設計で決まるから

インタビュー調査は、誰に聞くかを誤ると成立しません。Lupeでは、インタビューに先立ち13問・2,000サンプル規模のアンケート調査を実施し、国内3,000万人規模の大規模な母集団から対象者を精度高く抽出可能です。

理由2：発言の意味を理解するには、定量的な構造把握が必要だから

インタビューで得られる発言は、「どのような特性を持つ人の声か」によって意味が変わります。事前にアンケートでセグメント構成や出現率を把握しておくことで、発言を文脈の中で捉え、全体を構造化して理解することができます。

定性調査の後には「その声はどれくらいの規模を代表しているのか」「集まった声の中で、どれを重視すべきか」といった説明が求められる場面が少なくありません。アンケートによって構造と出現率を把握した上でインタビューを行うことで、個々の発言を根拠ある形で判断・説明することが可能になります。

AIインタビュアープラン｜プラン例

本プランでは、アンケート調査とAIインタビューを基本構成とし、目的やアウトプットに応じて3つのプランをご用意しています。いずれのプランでも、Lupeが連携する国内リサーチパネルを活用し、3,000万人規模のモニターから、100種類以上のスペシャル属性で対象者を抽出して実施します。また、リサーチパネルだけでなく、自社サービスの利用者や会員など、既存の顧客基盤に対して調査を実施することも可能です。

Lupeは、人の洞察をAIで拡張する「AI-Hybrid Research」を追求します

● テキスト納品プラン- アンケート：13問／2,000ss（スペシャル属性で絞り込んだ対象者から回収）- AIインタビュー：～30分／50人- 納品物：全文テキスト・要約テキスト- レポート：なし- 価格（税抜）：300,000円（AIインタビュー1名あたり 6,000円）● テキスト＋音声納品プラン- アンケート：13問／2,000ss（スペシャル属性で絞り込んだ対象者から回収）- AIインタビュー：～30分／50人- 納品物：音声データ・全文テキスト・要約テキスト- レポート：なし- 価格（税抜）：400,000円（AIインタビュー1名あたり 8,000円）● テキスト＋音声＋レポート納品プラン- アンケート：13問／2,000ss（スペシャル属性で絞り込んだ対象者から回収）- AIインタビュー：～30分／50人- 納品物：音声データ・全文テキスト・要約テキスト- レポート：ご指定のトピックスに沿った、発話一覧レポートを納品- 価格（税抜）：500,000円（AIインタビュー1名あたり 10,000円）［全プラン共通］- アンケートの設問数・回答者数は拡張可能です。- リクルーティングした対象者に、3ヶ月間、最大50回までAIインタビューの実施が可能です。- AIインタビューに加えて、従来のオンラインインタビューを追加実施することも可能です。

Lupeは「使う人の気持ちを創る人たちに」をミッションに掲げ、リサーチの技術を磨くことで、企業の意思決定に資するインサイトを届けてきました。

今後はその専門性をさらに高めるため、Human Insight × AI Scale をコンセプトに、人が持つ洞察力と、AIがもたらすスケーラビリティを掛け合わせた AI-Hybrid Research を追求していきます。

AIインタビュアープランは、その取り組みを具体的なサービスとして提供する第一歩です。

