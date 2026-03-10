【ニッコースタイル名古屋】2026年3月28日（土）世界最大級の環境アクション『EARTH HOUR 2026』に参加

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

ニッコースタイル名古屋（所在地：愛知県名古屋市中村区、総支配人：西 邦之）では 2026年3月28日（土）に行われる、気候変動と生物多様性保全への意思を表明する世界最大級の環境アクションである『EARTH HOUR（アースアワー）』に、本年も参加いたします。“地球のための1時間”である20：30から21：30まで施設の一部を消灯するほか、プレイベントやオリジナルカクテルを通じてEARTH HOUR開催前からお客様へのお声がけに努め、地球環境への意識を高めていただくきっかけを創出いたします。

正面玄関内側ロビー上部の鯱（しゃちほこ）のオブジェ 左：通常時 右：停止時



名古屋市内にある17ホテルとともに参加する『EARTH HOUR 2026』では、実施時間に合わせて屋外のホテルサインの一部を消灯するほか、本年は新たに、ロビー吹き抜けに設置されているホテルのシンボリックなオブジェである鯱（しゃちほこ）のプロジェクションマッピングを停止し、ご来館のお客様にEARTH HOURの実施をお知らせしてまいります。また、ホテル館内では、バックオフィスにおいて業務に支障のない範囲で消灯や減灯に努め、勤務中のホテルスタッフとEARTH HOURを実践いたします。



このほか、「style kitchen Cafe & Bar」では水の惑星・地球をイメージした限定カクテル『Terra（テラ）』の提供に加え、EARTH HOURの前週3月20日（金・祝）には、特別イベント『和ろうそく～伝統工芸体験・絵付けと春宵一刻（しゅんしょういっこく）を愉しむ～』を開催いたします。本イベントでは、植物を原料とした環境に優しい和ろうそくの魅力を絵付け体験などとともに知っていただけるほか、EARTH HOURの過ごし方のご提案として和ろうそく1本をご参加のお客様に差し上げます。

【EARTH HOUR 2026 の取り組み（消灯・減灯）】

実施日時：2026年3月28日（土）20：30～21：30

・正面玄関内側ロビーの鯱（しゃちほこ）のプロジェクションマッピングの停止

・屋外サインの一部消灯（正面玄関上および外壁）

・屋外の豆電球の消灯

・バックオフィスの消灯・減灯努力

正面玄関 屋外の豆電球 左：通常時 右：消灯時 ※2025年3月22日（土）のEARTH HOURにて撮影

【EARTH HOURカクテル『Terra（テラ）』提供概要】

提供期間：2026年3月1日（日）～4月22日（木）

提供時間：

2026年3月1日（日）～31日（火）10:00～21:30（L.O. 20:30）

※金・土曜日は10:00～22:30（L.O. 22:00）・日曜日は10:00～18:00（L.O. 17:30）

2026年4月1日（水）～22日（水）10:00～24:00（L.O. 23:30）

※日曜日は10:00～18:00（L.O. 17:30）

提供料金：1,400円（消費税・サービス料込）

提供内容：ラテン語で「地球」を意味する『Terra（テラ）』。ドライジンをベースに、パールパウダー入りのリキュールを用い、宇宙空間にひときわ輝く地球のように神秘的に仕上げました。トロピカルフルーツの華やかな香りと柑橘の爽やかな甘みが口の中いっぱいに広がります。

提供場所：ニッコースタイル名古屋 1階「style kitchen Cafe & Bar」

ご予約・お問い合わせ：style kitchen TEL 052-433-2582

公式サイト：style kitchen Cafe & Bar https://nagoya.nikkostyle.jp/cafe-and-bar/

Earth Hour カクテル『Terra』

【関連プレイベント 『和ろうそくワークショップ～伝統工芸体験・絵付けと、春宵一刻を愉しむ～』開催概要】

開催日時：2026年3月20日（金・祝）17：30～19：00

料金：1名 3,500円（消費税込） ※事前申込制、定員10名

講師：磯部 有記枝（磯部ろうそく店 女将）

開催場所：ニッコースタイル名古屋 1階 コミューナルロビー

ご予約：ホテル公式サイトからお申込み

https://nagoya.nikkostyle.jp/news/warousoku-ws-march2026/

お問い合わせ：マーケティング部 TEL 052-211-8263（平日9：30～17：00）

当ホテルのサステナビリティへの取り組み

ニッコースタイル名古屋は“人とコミュニティと環境の和を結ぶホテル”として、地球環境への負荷軽減や同業他社との協働を含む地域社会との連携など、SDGsの実践に積極的に取り組んで参ります。

https://nagoya.nikkostyle.jp/sdgs/

EARTH HOURおよび名古屋市内ホテルの合同参加について

EARTH HOURは、2007年にWWFオーストラリアとパートナー企業が、気候変動への関心を高めるためにシドニーで行った消灯イベントをきっかけに始まりました。今では世界最大級のグラスルーツイベントに成長しています。毎年3月の最終土曜日に開催されるEARTH HOURは、180以上の国と地域が参加し、人々と地球のより良い未来のために行動を起こしています。名古屋市内のホテルでは、2023年から合同で参加を表明しており、初年度の9社から徐々に輪が広がり、本年は18社で参加いたします。

また、本年は中部電力MIRAI TOWERも消灯に参画し、一丸となってEARTH HOURのさらなる普及に努めてまいります。

参加ホテル（五十音順）：

ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋 / エスパシオ ナゴヤキャッスル / コートヤード・バイ・マリオット名古屋 / サイプレスガーデンホテル / ザ サイプレス メルキュールホテル名古屋 / THE TOWER HOTEL NAGOYA / TIAD、オートグラフコレクション / 名古屋観光ホテル/ 名古屋JRゲートタワーホテル / 名古屋東急ホテル / 名古屋プリンスホテル スカイタワー / 名古屋マリオットアソシアホテル / ニッコースタイル名古屋 / ヒルトン名古屋 / ホテルJALシティ名古屋 錦 / ホテルメルパルク名古屋 / 三井ガーデンホテル名古屋プレミア / 名鉄グランドホテル



各社の参加内容は下記ウェブサイトにてご覧いただけます

https://sites.google.com/view/earthhour2026-nagoya-hotels/



EARTH HOUR 2026 公式サイト

https://www.wwf.or.jp/campaign/earthhour-info/2026/

ニッコースタイル名古屋について

2020年8月に開業した、コーヒーと音楽にこだわった唯一無二のライフスタイルホテル。コーヒーの名店として知られる「TRUNK COFFEE」が焙煎するオリジナルコーヒーを提供するほか、館内には24時間異なるBGMが流れ、心地よい音楽に包まれた時間をお過ごしいただけます。客室は、正方形で30平方メートル の広さを有し、くつろぎや癒しにこだわった空間を実現。人々が集い、新しい旅のスタイルを提案するホテルとして、お客様をお迎えします。

2025年8月7日に開業5周年を迎えました。

所在地： 〒450-0002 名古屋市中村区名駅5-20-13

アクセス： JR・名鉄・近鉄・名古屋市営地下鉄「名古屋駅」から徒歩約10分

電話番号： 052-211-8050

公式サイト： https://nagoya.nikkostyle.jp/

＜Nikko Styleとは＞

文化、健康、環境に対する関心が高く、ホテル滞在にも新しい体験を求めるお客様をターゲットとしたライフスタイルホテルブランド。地域の食材にこだわった料理や音楽、アートを通じて、ホテルゲストや地元の人々が集まり、つながる場所を提供するホテルです。

2017年にブランドを創設し、第一号となる『ニッコースタイル名古屋』を2020年8月に開業しました。2024年12月15日には第二号として『ニッコースタイルニセコ HANAZONO』を開業しました。