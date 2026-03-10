集英社マンガアートヘリテージ、荒木飛呂彦『ジョジョの奇妙な冒険』のアートプリントをヴェネツィアで展示

株式会社集英社

荒木飛呂彦「ジョジョの奇妙な冒険 / Lithograph, lenticular, letterpress & color print works」展（PERSONAL STRUCTURES 2026)メインイメージ

集英社マンガアートヘリテージは、ヴェネツィア・ビエンナーレと同時開催される「PERSONAL STRUCTURES」展（ヴェネツィア・イタリア）に参加。2026年５月９日より、荒木飛呂彦『ジョジョの奇妙な冒険』のアートプリントを、リアルト橋を見下ろすベンボ宮の屋内に展示します。





荒木飛呂彦が描き下ろしたリトグラフ作品と、両眼で見ることでイメージが立体的に浮かび上がるレンチキュラー作品は、2025年にMinnesota Street Project（サンフランシスコ・アメリカ）で世界初公開されました。その後、重要文化財である東本願寺・白書院（京都）で期間限定展示。現在、集英社マンガアートヘリテージ トーキョーギャラリー（麻布台ヒルズ・東京）にて巡回展示中です。ヴェネツィアでは、これらリトグラフ作品とレンチキュラー作品に加え、アーカイヴァルインクジェットプリントによるカラープリント作品と、活版平台印刷機によるモノクロームの作品を展示します。

2011年にスタートした「PERSONAL STRUCTURES」展は、ヨーロッパ文化センター（ECC）が主催し、イデオロギー、政治、地理的な障壁を超えた、アーティストの多様な表現を尊重し展示するものです。2026年のテーマは「Confluences（合流点）」。運河が交わるところ、思想が交わるところ、人と人とが交わるところを意味する言葉です。集英社マンガアートヘリテージは、日本の工芸を新たな形で展示～紹介するB-OWNDギャラリーとともに、この企画展に参加します。

Palazzo Bembo / photo by Matteo Losurdo

会場となるベンボ宮は1300年代に建造された歴史的建築であり、ルネサンス期の文化人ピエトロ・ベンボの生家でもあります。今回展示を行う一室は石畳で仕上げられており、ベンボ家の紋章がモザイクで描かれています。宮殿は運河沿いにあり、窓からはリアルト橋を見下ろすことができます。



荒木飛呂彦が敬愛し、『ジョジョの奇妙な冒険』第５部の舞台となるイタリア。ジョルノ・ジョバァーナ、岸辺露伴が訪れたヴェネツィア。そして、ジョセフ・ジョースターとシーザー・ツェペリがリサリサと出会うリアルト橋。



マンガとアート。マンガと工芸。作品に描かれた風景と現実の風景。時空を超え、リアルとフィクションを超えて実現する展示になります。

荒木飛呂彦「ジョジョの奇妙な冒険 / Lithograph, lenticular, letterpress & color print works」

2026年５月９日（土）ー11月22日（日）



PERSONAL STRUCTURES（ベネツィア・イタリア）

住所：Riva del Carbon 4793, San Marco 30124, Venice Italy

公式サイト：https://personalstructures.com/



荒木飛呂彦

1960.６.７- 出身地：宮城県

1980年、『武装ポーカー』で第20回手塚賞に準入選し、「週刊少年ジャンプ」でデビュー。1986年から同誌で『ジョジョの奇妙な冒険』の連載をスタートする。シリーズ累計発行部数は１億2000万部を超える。2025年現在、「ウルトラジャンプ」に『The JOJOLands』を連載中。

2009年、ルーヴル美術館の企画展に参加。『岸辺露伴 ルーヴルへ行く』（Rohan au Louvre）を発表。2013年には、全世界のGUCCI直営店でコラボレーションワークが展開される。2018年、国立新美術館（東京）で「荒木飛呂彦原画展 JOJO 冒険の波紋」を開催。現役のマンガ家の個展が国立の美術館で開催されたのは、これが初めてである。

集英社マンガアートヘリテージ

https://mangaart.jp/ja