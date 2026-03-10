テント室内を快適に！ 軽量＆吊り下げ可能な蓄電式扇風機「野電 キャンプシーリングファン-BF」新発売！

株式会社ロゴスコーポレーション

株式会社ロゴスコーポレーション(本社：大阪市住之江区、代表取締役社長：柴田茂樹)が展開するアウトドアブランドの「LOGOS」はテント内を快適に保ち、暑さや蒸れを抑えられる、軽量で吊り下げ可能な蓄電式扇風機「野電 キャンプシーリングファン-BF」を、2026年2月26日(木)より新発売いたしました。

【 野電 キャンプシーリングファン-BF 】https://www.logos.ne.jp/products/info/11631

本アイテムは、テント内の暑さや蒸れを軽減し、より快適なキャンプ空間をつくる吊り下げ可能な蓄電式扇風機です。重量は約370gと非常に軽量で、風量は5段階に調節できるため、寝る前にそよ風を当てたいときや日中の暑さ対策など、シーンに合わせて心地よい風を届けることができます。

本体には、シリコン製ハンドルとカラビナを備えており、テント内やキャノピーに吊り下げて使用可能です。また、底面には三脚用ネジ穴を搭載しているため、市販のカメラ三脚などを取り付ければ卓上扇風機としてもご使用いただけます。

さらに、扇風機を作動させながら同時に点灯できるライト機能も搭載しております。温もりのある暖色ライトが夜間のテント内を落ち着いた雰囲気で照らし、就寝前のくつろぎ時間にもぴったりです。キャンプ中の照明としてはもちろん、停電時などの防災用途としても安心してお使いいただけます。

電源はUSBケーブルで本体に蓄電できる仕様のため、乾電池を使用せずに利用できます。フル充電で最大約10時間の連続作動が可能なほか、蓄電しながらの使用にも対応しているため、長時間の利用でも安心してお使いいただけます。持ち運びや保管に便利な収納バッグも付属しているため、持ち運びもラクラクです。

テント内を涼しく快適に保つ軽量で吊り下げ可能な蓄電式扇風機「野電 キャンプシーリングファン-BF 」をキャンプはもちろん、ちょっとした外作業やピクニックなど、様々なアウトドアシーンでぜひご活用ください。

・製品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32114/table/1051_1_ad3d4cb499c41d9ac28e4a0436086adc.jpg?v=202603101251 ]・販売情報

【 販売先 】ロゴスショップ(アウトレット店を除く)ほか全国の量販店

【 期間 】2026年2月26日(木)より順次発売

※販売先一覧は、公式HPよりご確認ください。

※掲載製品の一部が発売延期もしくは発売中止となる場合がございます。

※取り扱い製品は店舗によって異なります。詳しくは各店舗までお問い合わせください。

※ロゴスショップの在庫の確認は、ロゴスショップ公式オンライン店の製品ページより可能です。

【 26モデル 第7弾 】https://www.logos.ne.jp/news/1573

【 アイテム一覧 】https://www.logos.ne.jp/products/filter?purposes%5B%5D=837

「野電 キャンプシーリングファン-BF」 は、ロゴスショップをはじめ有名スポーツチェーン店・ホームセンターなど全国で発売しております。

■製品詳細は以下のURLよりご覧ください。

【 野電 キャンプシーリングファン-BF 】https://www.logos.ne.jp/products/info/11631

