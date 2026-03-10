正解のない時代に、どう生きるか。探求学習の広がりで再注目される『漫画 君たちはどう生きるか』3月9日より全国444書店でフェア開催

株式会社マガジンハウス

『漫画 君たちはどう生きるか』（原作：吉野源三郎、漫画：羽賀翔一）および『君たちはどう生きるか』（著：吉野源三郎）について、株式会社トーハンとの共同販促キャンペーンを2026年3月より全国444書店にて実施いたします。本キャンペーンは、学校教育において定着が進む「探求学習」への関心の高まりを背景に企画されたものです。

■いま教育現場で注目される「探求学習」とは

2018年の学習指導要領改訂（平成30年告示）を受け、高等学校では2022年度より「総合的な学習の時間」が「総合的な探求の時間」へと改められ、探求学習が本格的に進められています。

探求学習は高校で制度化されたものですが、その基盤となる「主体的・対話的で深い学び」は小学校・中学校段階から重視されており、生徒が自ら問いを立てて考える学びへと教育全体が転換しています。

探求学習とは、教師から与えられた正解を探すのではなく、生徒自身が問いを立て、情報を集め、整理・分析し、自らの考えをまとめて表現する学びです。

AI・デジタル化・グローバル化が進む現代において求められているのは、既存の正解を覚える力ではなく、主体的に課題を見出し、自ら考え、判断し、行動する力です。教育現場ではいま、「正解を覚える学び」から「問いを立てて考える学び」へと大きく変化しています。

■『君たちはどう生きるか』がいま読み直される理由

吉野源三郎による『君たちはどう生きるか』は、1937年の刊行以来、「人は社会の中でどう生きるのか」という根源的な問いを読者に投げかけ続けてきた作品です。

物語を通して読者自身が考え続ける構造は、探求学習が重視する「自ら問いを立て、考え続ける姿勢」を体験的に示すものでもあります。

漫画版『漫画 君たちはどう生きるか』は、その思想を現代の読者へ届ける入口として、思春期に差しかかる中学生から大人まで幅広く支持され、学校・図書館・家庭読書の現場で読み継がれてきました。

答えが一つではない時代において、本書は「正解を教える本」ではなく、読者一人ひとりが自分自身の問いと向き合い、自ら考え続けるための一冊として、いま改めて注目を集めています。

■キャンペーン概要

1937年の刊行以来読み継がれてきた『君たちはどう生きるか』は、マガジンハウス版2作品で累計315万部を超えるベストセラーとなっています。本キャンペーンでは、進学・進級シーズンに合わせ、全国444書店にてフェアを実施します。

【書店フェア】

開始日 ：2026年3月9日（月）より順次

展開書店：全国444書店

対象書籍：『漫画 君たちはどう生きるか』※ISBN：9784838729470／定価1,430円（税込）

『君たちはどう生きるか』※ISBN：9784838729463／定価1,430円（税込）

【推薦文キャンペーン】

対象書籍を読んでオリジナル推薦文を応募いただいた方の中から、抽選で30名様に図書カードネットギフトをプレゼントします。

応募期間：2026年3月10日（火）～5月31日（日）

応募方法：フェア開催書店で対象商品いずれか1冊購入につき1枚もらえるキャンペーン案内用紙記載の応募フォームより応募

賞品 ：図書カードネットギフト1,000円分（30名様）

※応募作品は当社の宣伝・広告等に使用させていただく場合があります。詳細は応募フォームをご確認ください。

書誌情報

書名 ：漫画 君たちはどう生きるか

著者 ：吉野源三郎（原作）羽賀翔一（漫画）

発売日 ：2017年8月24日

価格 ：1,430円（税込）

仕様 ：A5並製

ＩＳＢＮ：978-4-8387-2947-0

発行 ：株式会社マガジンハウス

URL ：https://magazineworld.jp/books/paper/2947/

書名 ：君たちはどう生きるか

著者 ：吉野源三郎

発売日 ：2017年8月24日

価格 ：1,430円（税込）

仕様 ：四六変型並製

ＩＳＢＮ：978-4-8387-2946-3

発行 ：株式会社マガジンハウス

URL ：https://magazineworld.jp/books/paper/2946/