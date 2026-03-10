【ヴァレンティ】新型デリカD：5用(2026.1～)ジュエルLEDテールランプULTRA ついに発売開始！
自動車用品メーカーの株式会社コラント(本社：岐阜県羽島市、代表：堀 雅利)が展開するLED製品を中心としたアフターパーツブランド「valenti (ヴァレンティ) 」から、三菱デリカD:5用ジュエルLEDテールランプULTRAが発売開始いたしました。
完成されたデザインを継承しつつ、車両仕様に合わせて再構築。シーケンシャルウインカーの点灯速度を含め、細部までバランスを追求しました。
公式サイトはこちら :
https://valenti-onlineshop.com/view/item/000000001531
装着イメージ
■新型デリカD：5用(2026.1～)専用設計
新型デリカD：5用(2026.1～)の仕様に合わせ、点灯制御や内部構造を最適化しました。
従来モデルで好評を得たデザインはそのままに、車両特性に合わせて細部を調整。シーケンシャルウインカーの点灯バランスや全体の光り方を見直すことで、より自然で一体感のあるリアビューを実現しています。
専用設計ならではの完成度で、純正との調和とカスタムパーツとしての存在感を両立します。
■製品特徴
・高輝度LED採用による優れた被視認性
・シーケンシャルウインカー搭載
・オープニング＆エンディングアクション機能搭載
・保安基準適合設計
両側合計110LED & 8LEDライトバー
■カラーバリエーション
お好きなスタイルに合わせて選べるカラーバリエーションをラインナップ。
レッドレンズ/グロスブラック
ライトスモーク/ブラッククローム
■公式ショップ限定カラー
より個性を求めるユーザーに向けた限定カラーも。
ライトスモーク/レッドクローム
ライトスモーク×レッドクロームが生む、上質な印象。
購入ページはこちら :
https://valenti-onlineshop.com/view/item/000000001532
[表: https://prtimes.jp/data/corp/134513/table/29_1_c8ed043845e872ae81047665f994fdcd.jpg?v=202603101251 ]
点灯動画や製品情報は、valenti(ヴァレンティ)公式SNS・YouTubeでも公開中。
Instagram：https://www.instagram.com/valenti_japan_official/
X：https://x.com/ValentiJapan
LINE:https://lin.ee/ddKK65L
facebook：https://www.facebook.com/ValentiOfficialShop/
YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=cr5HKzMesRc
【VALENTI製品に関するお問い合わせ先】
ヴァレンティジャパン・カスタマーサポート
お問い合わせフォーム
https://valentijapan.com/contact/
TEL：058-322-6700
受付時間 10:00～12:00／13:00～18:00
※土・日・祝はお休みをいただきます。
株式会社コラントについて
社名：株式会社コラント
本社所在地：岐阜県羽島市上中町長間1881
代表取締役：堀 雅利
設立：2007年7月4日
事業内容：自動車用品の企画、食品の企画・販売・卸売・製造・販売、ペットフードの企画・製造・販売、コスメ用品の企画・販売