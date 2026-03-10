【ヴァレンティ】新型デリカD：5用(2026.1～)ジュエルLEDテールランプULTRA ついに発売開始！

株式会社コラント[動画: https://www.youtube.com/watch?v=9Mx2q4RaH_E ]

自動車用品メーカーの株式会社コラント(本社：岐阜県羽島市、代表：堀 雅利)が展開するLED製品を中心としたアフターパーツブランド「valenti (ヴァレンティ) 」から、三菱デリカD:5用ジュエルLEDテールランプULTRAが発売開始いたしました。

完成されたデザインを継承しつつ、車両仕様に合わせて再構築。シーケンシャルウインカーの点灯速度を含め、細部までバランスを追求しました。

公式サイトはこちら :https://valenti-onlineshop.com/view/item/000000001531

■新型デリカD：5用(2026.1～)専用設計

装着イメージ

新型デリカD：5用(2026.1～)の仕様に合わせ、点灯制御や内部構造を最適化しました。

従来モデルで好評を得たデザインはそのままに、車両特性に合わせて細部を調整。シーケンシャルウインカーの点灯バランスや全体の光り方を見直すことで、より自然で一体感のあるリアビューを実現しています。

専用設計ならではの完成度で、純正との調和とカスタムパーツとしての存在感を両立します。

■製品特徴

・高輝度LED採用による優れた被視認性

・シーケンシャルウインカー搭載

・オープニング＆エンディングアクション機能搭載

・保安基準適合設計

両側合計110LED & 8LEDライトバー

■カラーバリエーション

お好きなスタイルに合わせて選べるカラーバリエーションをラインナップ。

レッドレンズ/グロスブラックライトスモーク/ブラッククローム

■公式ショップ限定カラー

より個性を求めるユーザーに向けた限定カラーも。

ライトスモーク/レッドクロームライトスモーク×レッドクロームが生む、上質な印象。

購入ページはこちら :https://valenti-onlineshop.com/view/item/000000001532

[表: https://prtimes.jp/data/corp/134513/table/29_1_c8ed043845e872ae81047665f994fdcd.jpg?v=202603101251 ]

点灯動画や製品情報は、valenti(ヴァレンティ)公式SNS・YouTubeでも公開中。

Instagram：https://www.instagram.com/valenti_japan_official/

X：https://x.com/ValentiJapan

LINE:https://lin.ee/ddKK65L

facebook：https://www.facebook.com/ValentiOfficialShop/

YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=cr5HKzMesRc

【VALENTI製品に関するお問い合わせ先】

ヴァレンティジャパン・カスタマーサポート

お問い合わせフォーム

https://valentijapan.com/contact/

TEL：058-322-6700

受付時間 10:00～12:00／13:00～18:00

※土・日・祝はお休みをいただきます。

株式会社コラントについて

社名：株式会社コラント

本社所在地：岐阜県羽島市上中町長間1881

代表取締役：堀 雅利

設立：2007年7月4日

事業内容：自動車用品の企画、食品の企画・販売・卸売・製造・販売、ペットフードの企画・製造・販売、コスメ用品の企画・販売