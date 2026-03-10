りんかさんが魅せる「EVRIS（エヴリス）」春の魅力に大注目。3月10日(火)MOVIE LOOKを公開。

MARK STYLER株式会社

MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山正則、本社：東京都渋谷区)が運営する「NEW STREET」をコンセプトに持つファッションブランド「EVRIS(エヴリス)」は2026 SPRING MOVIE LOOKにりんかさんを起用します。2026年3月10日(火)より公式通販サイト「RUNWAY Channel」にて公開します。

公開ページ：http://s.runway-ch.jp/movielook0310

シーンを選ばず着られるSTREET STYLE「NEW STREET」を提案するEVRIS。

今季のシーズンコンセプトは「Edge Of Ease」

「NEW STREET」をベースに、リラックス感とエッジィな要素を掛け合わせた

都会的なMIX STYLEで、纏う人それぞれの個性を引き出すコレクションを描きます。

りんかさんの着こなしにご注目ください。

◾りんかさんプロフィール

SNSを中心に多くの支持を集めるインフルエンサー。Instagram・TikTok・YouTubeで等身大の魅力を発信し、親しみやすいキャラクターでZ世代から高い人気を誇る。モデルとしてもTGC teenなど多数イベントに出演し、さらにカラーコンタクト「Linkiss」プロデュースなどクリエイティブ領域へも活動を拡大中。

■EVRISブランドコンセプト

NEW STREET

シーンを選ばないで着られるSTREET STYLE。スタンダードなアイテム~個性的で遊び心のあるアイテムまで幅広くそろえ、いつだって最先端をいくワガママな女の子に。

■EVRIS オフィシャルサイト/SNS

Official Site ：https://evris.jp/

Web Store ：https://runway-webstore.com/evris/

Instagram ： https://www.instagram.com/evris_official/

X ： https://twitter.com/OfficialEVRIS