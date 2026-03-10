文化昆虫学者 篠原かをり、初めてのエッセイ集『地図はない、目的地もない、でも迷子ではない』4月24日発売決定！

株式会社ＮＨＫ出版

不器用でも好きなことを究めていけば必ず道は拓ける。生きづらさを抱える人たちの背中をそっと押してくれる、篠原かをり初のエッセイ集が、2026年4月24日にNHK出版より発売になります。

不器用で生きづらくても、周りと違ってもいい。あなたはずっと「誰かにとってのかわいい人」だから。

メディアでは、博識で屈託のないキャラクターで親しまれている篠原かをりさん。しっかり者に見える一方で、小学校時代は学校が嫌いで不登校だったり、落とし物ばかりしていたり、周囲との違和感を覚えていた。実はとても不器用でコンプレックスも多かったといいます。

それでも、ユニークで情愛深い両親や、一生つきあっていきたい友人達、生涯の伴侶と出会い、「動物が好き」「昆虫が好き」「宝塚が好き」と好きなことを追求して今の自分にたどりつきました。

彼女ならではの個性あふれる視点で日々の出来事や、愛情あふれる子育て、自身にとっての理想の家族のあり方などを、歯に衣着せぬ物言いとユーモアに満ちた表現で綴ります。

2023年12月からNHK出版公式note「本がひらく」にて連載を開始し、更新の度に大反響およびたくさんの共感を呼んだ『卒業式、走って帰った』が、『地図はない、目的地もない、でも迷子ではない』とタイトルも新たに待望の書籍化！ 本書でしか読むことができないエッセイも3篇追加しました。

自分らしさや好きなことを究めていけばいつか道が拓けることを伝え、生きづらさを抱えるすべての人たちの背中をやさしく、ときには力強く押してくれる。作家・文化昆虫学者の篠原さんが、初めてパーソナルな面をつまびらかに著したエッセイ集です。

「日立 世界ふしぎ発見！」のミステリーハンターを務めていたときの、今だから話せるエピソードや、パートナーであるQuizKnockの河村拓哉さんとの日常の様子も収載。

ファンのみならず、将来に不安を感じる若い世代、子育て中の方にもぜひ薦めたい一冊。

刊行に際し、篠原かをりさんよりコメントが到着

エッセイを出版するのが子どものころからの夢でした。

読んでくれた人は知人、いや、もしそう思っていいのなら友人と言えるくらいに、いろいろな心の内をさらけ出して書きました。

あなたの日々の中にこの本を置いていただけたら幸いです。

豪華推薦コメントも紹介 ～篠原さんの知らない一面が見えてくる

自由闊達で天真爛漫。そんな風に見えていた篠原さんも、もがいて、闘って自分自身にたどり着いた人 だったんだ！――山内マリコ（小説家）

強さが眩しくて、涙が止まらなかった。いい言葉を綴ることに、どれほどの優しさが必要だろう。心を揺さぶるために、どれほどの心が必要だろう。私はかをりちゃんの話をずっと聞きたかったのだと思う。こうしてゆっくりと、時間をかけて。 ――高山一実（タレント・作家）

人生が始まる音がした／結婚のこと／君につなげるための物語／病めるときも健やかなるときも／好きになるために生まれてきた／改姓のこと／来れネクストジェネレーション／世界ふしぎ思い出グルメ

／さよなら大好きな人／拝啓 明日の私へ／男装の変人／まだ見つけられるのを待っているふしぎがある／I’ll be back.／Good Morning to All.／ただいま世界／人生でしたい100のコト／新メンバーを紹介するぜ／タランチュラが死んだ日／人間の警戒色／人生で一番高い買い物／得意じゃないことをやるという特技／クリスマスが帰ってきた／来年はどんな年にしようか／100周年まで愛を込めて／目に見える笑い声／手紙 ～拝啓 十四の君へ～／宇宙の果てまで、君はかわいい／Dr. Shinoharaと呼ばれたい／ホットパンツ、何歳まで穿いていい？／世界一の目玉焼きを作りに／何かを育てている／父と子と私／今日も劇場の前での前で／来世で猫を飼う／「そのとき」が入学／その腕は誰かを守るために（全36篇収載）

著者情報撮影：吉岡真理篠原かをり（しのはら・かをり）

作家・文化昆虫学者。1995年2月生まれ。著書に『LIFE―人間が知らない生き方』（文響社・共著）、『フムフム、がってん！いきものビックリ仰天クイズ』（文藝春秋）、『歩くサナギ、うんちの繭』 （大和書房） 、『かわいいが見つかる！ 推しいきもの図鑑』（永岡書店）、『見つけたら神！ すごレア虫図鑑』（日本文芸社）などがある。日本テレビ「嗚呼!!みんなの動物園」の動物調査員など、テレビやラジオでも活動。

商品情報『地図はない、目的地もない、でも迷子ではない』

著者：篠原かをり

出版社：NHK出版

発売日：2026年4月24日

定価：1,870円（税込）

仕様：四六判並製

ページ数：240ページ

ISBN：978-4-14-005760-5

