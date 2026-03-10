プレミアアンチエイジングが「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定

プレミアアンチエイジング株式会社

プレミアアンチエイジング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：松浦 清、以下「当社」）は、2026年3月9日付けで、経済産業省および日本健康会議が選定する

「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定されたことをお知らせいたします。

当社は、企業理念に「Forever vivid 人の時間（とき）を、解き放つ。Untether time.」を掲げ、アンチエイジング領域のパイオニアとして、当社のグループ社員と当社と関わるすべての皆様の心身の健康の実現を経営の重要課題の一つと位置づけております。社員とその家族、世の中すべての人が年齢にとらわれずいつまでも、健やかで美しく輝けるためには、なによりも社員一人ひとりの個性（Uniqueさ）、能力の発揮、成長が欠かせないものと捉え様々な取り組みを推進しております。

■健康経営推進の背景と体制

社員の価値創造を支える基盤として、心身ともに健やかに働くことのできる環境が大切であると考え、2022年8月に「健康経営宣言」を策定し、取り組みを開始いたしました。代表取締役社長を責任者とし、経営的な視点から全社の健康経営を推進し、コーポレートコミュニケーション部と人事部が推進部門となって、健康保険組合、産業医・保健師、安全衛生委員会と連携し、施策の実行から評価・改善までを一貫して行っております。





■主な取り組み事例

・健康診断の受診率100%およびストレスチェックの受検率100%を継続。専用システムを用いたデータ活用にも取り組んでいます。

・グループ会社の株式会社ベネクスと協力し、生産性向上をテーマとした「休養学セミナー」を毎年開催。また、安全衛生委員による社員へのインタビューを通じた休養事例の共有なども行い、休養への意識向上に取り組んでいます。

・ヘルスリテラシーの向上を目的に、社員が楽しみながら健康を意識できるイベントを定期的に開催。

1. 食生活の改善：新入社員を迎える懇親会にて「野菜の摂取状況の計測会」を実施し、食生活の見直しを促しました。

2. 運動習慣の定着：チーム対抗の運動イベント「卓球オリンピック」を開催し、運動のきっかけづくりと部署を越えた交流を促進しました。

・健康増進と社員のつながりを促す目的で、サークル・同好会活動への費用補助を実施。活動内容は社内ポータルでも紹介し、社員が主体的にいきいきと過ごせる環境を支援しております。

【プレミアアンチエイジング株式会社 会社概要】

当社は、「Forever vivid 人の時間（とき）を、解き放つ。Untether time.」という企業理念のもと、アンチエイジングの力ですべての人を年齢から解き放ち、誰もがいつでも輝ける未来の実現を目指し、スキンケア事業、そしてリカバリー事業へと事業を拡大しています。

本社 東京都港区虎ノ門2-6-1

設立日 2009年12月

事業内容 化粧品・健康食品及びリカバリーウェアの企画、開発、輸出入、通信販売、卸及び小売業務

企業HP https://www.p-antiaging.co.jp/

「OUR STORY」（https://www.p-antiaging.co.jp/ja/company/story.html）では、

代表取締役社長 松浦清の創業からの想いや企業として目指すところをステークホルダーの皆さまにお伝えするメッセージとして公開しています。