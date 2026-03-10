障がい者アート×福祉商品がW受賞 ： 焼菓子「くるめる」と「アートアロハシャツ」がソーシャルプロダクツ・アワード2026受賞

社会福祉法人征峯会

征峯会が開発した焼菓子「くるめる」と、障がい者アートを活用したアロハシャツが、持続可能な社会に貢献する商品・サービスを表彰する「ソーシャルプロダクツ・アワード2026（SPA2026）」でW受賞しました。



「おいしいから」「素敵だから」選ばれる商品づくり。

征峯会が取り組む「福祉×クリエイティブ」による価値創出が、商品性と社会性の両面で高く評価されました。

優秀賞を受賞した焼菓子「くるめる」ソーシャルプロダクツ賞を受賞したウェルフェアアートアロハシャツ

ソーシャルプロダクツ・アワードとは

ソーシャルプロダクツ・アワードは、社会性と商品性の両立を評価する日本初の表彰制度として2012年に創設されました。持続可能な社会の実現に貢献する商品・サービスを表彰するもので、今回のSPA2026で第13回目を迎えます。

今回のW受賞は、征峯会が取り組む「福祉×クリエイティブ」による価値創造が、社会的意義と商品力の双方において評価された結果です。

優秀賞受賞

「くるめる」

「くるめる」誕生の背景と受賞理由

征峯会では、“支援のための商品”ではなく、本当に欲しくなる商品をつくることで工賃向上につなげる取り組みを進めてきました。

「くるめる」は、無添加のくるみと自家製キャラメルを合わせた濃厚な甘みを、香ばしいバター生地で挟んだ焼菓子です。

素材と製法にこだわり、贈答用としても選ばれる品質を目指しました。

パッケージには生活介護利用者様のアート作品を採用し、商品に個性と温もりを加えています。

商品名には

「地域をやさしく包み込む」という想い

が込められています。

■審査評価コメント

応援の気持ちに依存するのではなく、商品そのものの魅力によって支持を集めるプロダクト・デザインとブランド力を備えている点が高く評価できる。サイトやリーフレット、パッケージを通じて「おしゃれ」「美味しそう」と直感的に伝わり、ギフト用途を含めた具体的な利用シーンが想像しやすい。支援を前面に出すのではなく、味や見た目の魅力によって「本当に買いたくなる焼菓子」として成立しており、味・見た目・パッケージの品質が高く保たれている点も評価に値する。



また、障がいのある人の「働く」と「表現」を一つの商品に結びつけ、工賃向上という成果を具体的な数値で示している点は、社会的インパクトの明確さという観点から高く評価される。



B型および生活介護の双方の利用者様が関わる仕組みも分かりやすく、共生社会のモデルを生活者に伝えている点も特筆すべき点である。工賃向上と高品質な商品づくりを両立し、福祉商品のイメージを更新する取り組みとして評価された。

「くるめる」の意義

くるみをキャラメリゼしている就労継続支援B型の利用者様生活介護の利用者様のアートをパッケージに。

就労継続支援B型の利用者様が製造を担い、生活介護利用者様のアートをパッケージに採用。障がいのある方の「働く」と「表現」を一体化させ、工賃向上と創作の社会的評価を同時に実現しています。 さらに、広報デザインスタッフが福祉デザイナーと連携し、従来の福祉商品のイメージを刷新。贈答にも選ばれる洗練された商品として展開しています。 この仕組みは、福祉の現場が地域と共に新しい価値を創出し、社会課題の解決と地域経済の活性化を両立するモデルとして注目されています。 「くるめる」は、“支援から共創へ”を体現する福祉の新しいかたちです。

社会課題への挑戦

今回の受賞の背景には、依然として低い水準にある就労継続支援B型の平均工賃という課題があります。征峯会は、洗練されたビジュアル表現と圧倒的な商品力で「福祉商品のイメージ」を刷新。価値ある商品を適正な価格で届けることで、利用者様の工賃向上と人生の質の改善に直結させています。自分の作品が商品となり、社会に羽ばたく姿は、利用者様自身の誇りと、ご家族の喜びにも繋がっています。

ソーシャルプロダクツ賞受賞

「アロハシャツ」誕生の背景と受賞理由

オリジナルウェルフェアアートアロハシャツ

■ 福祉 × ファッションの共創プロジェクト

征峯会では「施設らしくない施設」をコンセプトに、スタッフがアロハシャツをユニフォームとして着用する文化があります。

以前から

「利用者様のアートでアロハシャツをつくりたい」

という想いがあり、地元企業であるアダストリアグループとの連携によってプロジェクトが実現しました。

完成したアロハシャツには、20名の障がいのある作家のアート作品が使用されています。

現在、約400名のスタッフが日常的に着用しており、

「そのシャツ素敵ですね」

と声をかけられることも多く、障がい者アートを知るきっかけとなっています。

利用者様にとっては、自分の作品が社会に広がる喜びとなり、保護者にとっても誇りとなる取り組みです。

■ 審査評価コメント

福祉施設のスタッフユニフォームとして導入されたアロハシャツは、日々の活動を通じて施設の想いが自然に伝わり、販路拡大の可能性もある。征峯会とアダストリアの連携は、地域密着型福祉とファッションの融合という刺激的な挑戦であり、福祉施設のモデルケースとして注目に値する。



デザインは地味になりがちな福祉プロジェクトの中でもキラリと光る魅力がある。関わる人々の行動変容が見えるプロダクトであり、実現に至ったご縁や想い、そして今後の広がりもワクワクさせる。実現に至る背景や想いが感じられるストーリー性も高く、福祉施設が主体的に取り組む経営努力の成果として、地域社会における新たなモデルケースとして今後の展開に期待したい。

誰もが自分らしく輝ける社会の実現へ

「支援」から「共創」へ。

私たちは、アートやものづくりを通して、障がいのある方の可能性を信じ、共に生きる社会をデザインしています。今回のW受賞を機に、さらに多くの人へこのストーリーを届け、誰もが自分らしく輝ける日常を広げてまいります。

征峯会では、利用者様一人ひとりが持つ感性や表現が社会とつながることで、新しい価値が生まれると考えています。

自分の描いた絵が商品になり、

誰かの笑顔を生み出したり、社会の役に立っていると実感できること。

その経験は、利用者様にとって大きな自信となり、笑顔を生み出します。

征峯会の理念は

「最高の笑顔をあなたに」

障がいがあっても、高齢になっても、

一人ひとりが自分らしく輝ける社会を目指して。

法人概要

しらとりウェルフェアグループ

社会福祉法人征峯会

所在地：〒308-0067 茨城県筑西市上平塚590-1

公式サイト：https://seihoukai-group.jp/

茨城県筑西市上平塚地区を拠点に、障がい・高齢・児童・相談といった多領域にわたる福祉サービスを展開し、地域住民の多様なニーズに応えています。法人理念「最高の笑顔をあなたに」のもと、利用者様の自己実現と地域共生社会の実現を目指しています。

