【リニューアル効果】地獄蒸し料理専門店「蒸汎景（じょうはんけい）」、メニュー刷新後の売上が前年同期比140％を記録

株式会社ユーネット

大分県別府市の「ひょうたん温泉」（所在地：大分県別府市）内にある地獄蒸し専門店「蒸汎景（じょうはんけい）」は、メニューをリニューアルした2026年3月の営業データにおいて、3月1日～7日の売上が前年同時期比で約140％となり、好調なスタートを切りました。

今回のリニューアルでは、これまで提供していた2～3人前の大型せいろ中心のメニュー構成から、小さなせいろを自由に選べるスタイルへ変更。結果として、注文点数が前年の約2倍となり、売上の増加につながりました。

■ 注文点数は約2倍に増加

2025年：537点

2026年：約1,200点

これは「セット料理を注文する飲食店」から、「自分で組み合わせて楽しむ体験型の食事」へと変化したことが大きな要因と考えています。

蒸汎景（じょうはんけい）では、地獄蒸しの高温蒸気を使い、野菜・肉・魚介などの素材を蒸し上げる別府ならではの食文化を提供しています。今回のメニュー変更により、お客様が複数のせいろを選びながら食事を楽しむスタイルが生まれ、結果として注文数が増加しました。

特に人気を集めているのが「野菜せいろ」「塩糀豚」「ホタテ」「豊後どり」などの蒸し料理で、地獄蒸しならではの素材の甘みや旨味が評価されています。また、温泉蒸しプリンや蒸しご飯なども注文数が多く、蒸し料理を中心としたメニュー構成が支持されています。

ひょうたん温泉では、「地獄蒸し」という別府の伝統的な調理法を、より多くの人に楽しんでもらうため、今後も蒸汎景（じょうはんけい）のメニューや体験価値の強化を進めていく予定です。

■ 地獄蒸し専門店「蒸汎景（じょうはんけい）」

ひょうたん温泉内にある地獄蒸し専門店です。地下から噴き出す高温の温泉蒸気を利用して食材を蒸し上げる「地獄蒸し」を中心に、野菜・肉・魚介などの素材を楽しめる飲食施設として営業しています。

施設の強み

・大正創業100年温泉、源泉十割（源泉かけ流し）

・温泉施設初の観光ミシュランガイド7回目、14年連続三ツ星を獲得（当社調べ）

施設名：ひょうたん温泉

・所在地：大分県別府市鉄輪159-2

・ 営業時間：9:00～25:00（最終受付24:00）

・特設ページ：https://www.hyotan-onsen.com

・電話番号：0977-66-0527

・担当：マーケティング担当 専務取締役 田中大貴（ひろき）