【3/17～19開催】広報・SNS業務の属人化を見直す新年度に向けた「攻め」と「守り」の運用設計

株式会社ジールコミュニケーションズ（本社：東京都渋谷区、代表：薮崎 真哉）は、2026年3月17日～19日の3日間、ビルコム株式会社（東京都港区、代表：太田 滋）と共同開催にて【広報・SNS業務の属人化を見直す 新年度に向けた「攻め」と「守り」の運用設計】と題したオンラインセミナーを開催いたします。

広報・SNS業務の属人化を見直す 新年度に向けた「攻め」と「守り」の運用設計

お申込みはこちら :https://attendee.bizibl.tv/sessions/sefOwtxmIXPp?s=f10udl5hggk

「担当者によって成果にバラつきがある」

「SNSの投稿内容が現場任せになっている」

多くの広報組織が抱えるこうした「業務の属人化」は、効果測定の不透明さを招くだけでなく、企業ブランドを毀損させる重大なリスクを孕んでいます。

特に新体制がスタートする4月は、組織の「運用設計」をアップデートする絶好のタイミングです。本セミナーでは、戦略的な広報活動を支える「効果測定・KPI（攻め）」の専門家であるビルコムと、SNS炎上対策の第一線で「リスクマネジメント（守り）」を担うジールコミュニケーションズが登壇。

属人化を脱し、安定的・持続的に成果を出し続けるための「広報組織のグランドデザイン」を公開します。

オンラインセミナー詳細

※ウェビナー視聴用URLは、お申し込みいただいた方に事前にメールにてご連絡いたします。参加者のみなさまの顔出しはございませんので、ご安心ください。

【プログラム】

1．オープニング

2．第1部：ビルコム株式会社

商品やサービス、情報があふれかえり競争が激化する現代において、顧客の想起を獲得できる強力なブランドを一方的な情報発信により構築・維持することが困難になっています。

本セミナーでは、情報氾濫時代にブランディングを効果的に社会へ浸透させるためのPR視点と、ブランド力を数値化しコミュニケーション戦略に反映することで事業貢献を実現する具体的な手法についてお伝えします。

3．第2部：株式会社ジールコミュニケーションズ

SNS運用が現場任せになっている状態では、担当者の判断や経験に依存した対応が増え、炎上やブランド毀損のリスクが顕在化しやすくなります。特に引き継ぎ期や新体制では、判断基準や対応ルールが明確に共有されておらず、不安を抱えるケースも少なくありません。

本パートでは、属人化したSNS運用を見直し、誰が担当しても一定の判断・対応ができる状態を目指すためのリスクマネジメント設計について解説します。炎上事例や実務で起こりがちな判断ミスをもとに「守りの仕組み化」を具体的にお伝えします。

4．質疑応答（5～10分程度）

【お申し込み方法】

「お申し込みはこちら」のリンク先にございます登録フォームより、必要事項をご記入の上お申し込み下さい。

1営業日以内に、お申し込み時にご登録いただいたメールアドレス宛に視聴用のURLをお送りいたします。

登壇者紹介

ビルコム株式会社 PR Tech局マーケティング・IS部 部長 高橋 憲一郎（たかはし けんたろう）

セミナー企画・講師を担当し、述べ1,000名以上の広報・PRご担当者に対し、効果測定の設計やレポーティング、データ活用に関する情報提供をおこなう。

前職では代理店・事業会社にてデジタルマーケティングを約10年間経験、述べ300社以上のデジタルマーケティングを支援。

株式会社ジールコミュニケーションズ マーケティング部 マネージャー 山本 紘一（やまもと こういち）

2011年に株式会社ジールコミュニケーションズ入社。デザインアーキテクトとして社内外を問わず組織横断による様々な課題解決に従事。クリエイティブ・マーケティング視点によるデジタルリスク課題への多角的な情報分析とメソッド提供を得意としている。また、イベントマーケティング責任者として年間80回以上のセミナーを実施。

株式会社ジールコミュニケーションズについて

SNSなどデジタル領域の急速な発展に伴い、マーケティング活動やリスクマネジメント体制において、デジタル領域への対応が企業・組織にとって重要な課題となっています。株式会社ジールコミュニケーションズでは、テクノロジーだけでは解決できないリスク課題へのコンサルティングを強みとした、企業や法人の成長を促進させるデジタルリスクマネジメント領域を総合的にサポートしております。2008年からデジタルリスク対策の専門企業として、数多くのクライアント様の課題を解決へと導いてきた豊富な経験をもとに、独自のハイタッチ施策を強みとしたリーディングカンパニーです。

【会社概要】

社名：株式会社ジールコミュニケーションズ

URL：https://zeal-c.jp/

本社所在地：東京都渋谷区渋谷3-26-20 関電不動産渋谷ビル 4F,5F

設立： 2008年10月

代表取締役社長：薮崎 真哉

事業内容： デジタルリスク事業・Webマーケティング事業/ HR事業

ジールコミュニケーションズのデジタルリスク関連サイト

