NEC、健康経営銘柄2026に選定

日本電気株式会社

日本電気株式会社（以下、NEC）は、経済産業省と東京証券取引所が共同で選定する「健康経営銘柄2026」に選定されました。NECの健康経営銘柄の選定は、健康経営銘柄2022以来、2度目となります。

「健康経営銘柄」は、東京証券取引所の上場会社の中から、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組むことに優れた企業を選定する制度です。

経済産業省はこの制度によって、長期的な視点から企業価値の向上を重視する投資家に対して、魅力ある企業として紹介し、企業による「健康経営」の取り組みを促進することを目的としています。

また、あわせて、NECグループの健康経営※に関する方針、体制、取り組み、指標・実績をまとめた「NEC健康白書2025」を昨年度に続き発行しました。本白書では、NECの健康経営に関する取り組みや成果、具体的なKPI、社員の健康課題に対する対策、および今後の目標などを示し、透明性のある情報を社外のステークホルダーや社員に公開いたします。

[NEC健康白書掲載URL]

https://jpn.nec.com/sustainability/ja/pdf/nec_hw2025.pdf

NECは、Purposeである「安全・安心・公平・効率という社会価値を創造し、誰もが人間性を十分に発揮できる持続可能な社会の実現」に向け、社員とその家族の心身の健康維持・増進を図るとともに、データとテクノロジーを活用した健康経営をさらに推進し、企業価値の向上に取り組んでいきます。

※「健康経営(R)」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です

＜本件に関するお問い合わせ先＞

NEC

ピープル＆カルチャー部門 エンプロイーリレーション統括部

E-Mail：wellness@spot.jp.nec.com