障がい者のアートが靴に　ー 徳武産業×征峯会『あゆみシューズ』30周年記念モデル誕生

社会福祉法人征峯会

茨城県筑西市で児童・障がい・高齢福祉事業を展開する社会福祉法人征峯会（本部：茨城県筑西市、理事長：渡辺和成）は、介護シューズ国内トップシェアを誇る徳武産業株式会社（本社：香川県さぬき市、代表取締役社長：徳武聖子）との共同プロジェクトにより、障がいのある利用者様が描いたアート作品をデザインに採用した『あゆみシューズ』30周年記念モデルが2026年3月5日に発売されたことをお知らせします。

本商品は、征峯会の利用者様が描いた一枚の大きなアート作品から生地を切り出して制作されるため、一足ごとに柄が異なる「世界に一足」のデザインが特徴です。

徳武産業の創業30周年と、今年創立40周年を迎える征峯会の歩みが重なり、「履く人も、描く人も笑顔になる靴」をコンセプトに、約2年の歳月をかけて誕生しました。

企画の背景

征峯会が大切にしてきた「一人ひとりの価値」

征峯会では、障がいがあっても、高齢になっても、

ひとりひとりの存在が価値あるものとして尊重される社会の実現を目指しています。

利用者様一人ひとりが持つ感性や表現を社会に届けることも、その取り組みの一つです。

施設では、利用者様が創作活動として絵を描くことを楽しんでおり、自由な色彩と独自の筆致で描かれる作品は、どれも個性にあふれています。

夢中になって絵を描く姿。

作品が認められ、承認され、笑顔になる姿。

こうした創作活動が、利用者様の自信や喜びにつながっています。

征峯会では、こうした表現活動が利用者様の可能性を広げ、社会との新しいつながりを生み出す力を持っていると考えています。

利用者様の感性や表現を社会の中へ広げ、新たな価値として届けていきたい。

その想いから、今回のプロジェクトが始まりました。

親が願う、わが子の幸せ

征峯会の障害者支援施設には、若いころから入所され、長く生活を共にしている知的障がいのある利用者様が多くいます。

法人が歩んできた40年の歳月とともに、利用者様も歳を重ねてきました。



それと同じように、保護者やご家族もまた歳を重ねています。

保護者の方々は、口をそろえてこう話されます。

「親は、子どもがいくつになっても幸せを願っています」



「できるだけ長く生きて、子どものそばにいたい」

そして多くの方がこう言葉を添えます。

「多くの方に支えていただきながら、子どもが毎日を過ごせていることに感謝しています。」

大きな布に描いた「魔法のような夏の日」

大きな白布を囲み、徳武社長（右側手前）と利用者様が共に筆を走らせる様子。そこには「企業と福祉」という垣根はなく、ただ純粋に表現を楽しむ、一人の人間同士の豊かな時間が流れていました。

2024年8月6日、徳武産業の徳武聖子社長が征峯会の施設を訪れ、利用者様とともに一枚の大きな白布を囲みました。

利用者様は好きな色を手に取り、何の制限もなく自由に筆を走らせます。

笑い声とともに生まれる色鮮やかな線や形。

そこには「障がい」という言葉はなく、

ただ純粋に表現を楽しむ時間が流れていました。

このワークショップで生まれた一枚の絵が、今回のシューズの原画となっています。

発売商品のご紹介（発売元：徳武産業株式会社）

履くたびに心が弾む、3種類×6柄のラインナップ

本日発売される記念モデルは、徳武産業の確かな機能性と、征峯会のスタッフ・利用者様による芸術性が融合した特別なラインナップです。

大きな一枚の布から生地を切り出して制作するため、一足ごとに柄の出方が異なり、同じ表情のものは存在しません。

手元に届くのは、世界にたったひとつの「自分だけのデザイン」です。

これまで主に高齢者向けとして親しまれてきた介護シューズですが、本モデルは新しい世代にも履いていただきたい一足として企画されました。

近年は、商品の機能性だけでなく、その背景にあるストーリーや社会的意義を重視する消費者が増えています。

障がいのある方の自由な表現から生まれたアートを身にまとうことは、単なる「支援」ではなく、価値あるアートとして社会とつながる新しい選択でもあります。

徳武産業では本モデルを通じて、シニア世代だけでなく、ファッション性や社会的価値を重視する若い世代にも「あゆみシューズ」の魅力を届けたいと考えています。

障害者アートをあしらった６種類の柄バリエーション香川の情景を彩りに変えて。心に響く6色

デザインのカラー展開には、徳武産業の本拠地である香川県の豊かな自然をイメージした6色が選ばれました。「讃岐富士の春」や「豊島の波紋」など、それぞれの色には美しい情景が映し出されています。

障がいのある方の自由な筆致と、香川の穏やかな色彩が融合したこの靴は、履く方の毎日を明るく彩ります。単なる「歩行のサポート」にとどまらず、心に栄養を届ける「ウェルフェア（福祉）・アート」としての新しい形がここにあります。

今回のアートモデルのベースに選ばれたのは、手を使わずに履ける『瞬感スポッと』と、お部屋での定番『エスパド』です。どちらも、あゆみシューズの中で多くのお客様に信頼されてきたモデルです。

安心の履き心地はそのままに、感性がときめく彩りをお楽しみください。

手を使わずに履ける『瞬感スポッと アート』（内外兼用）

「かがむのが大変」「靴を履くのに時間がかかる」というお悩みを解決する一足です。

スッと履けて、パッと華やぐ。『瞬感スポッと アート』着用イメージ- スッと履けて、サッと脱げる：芯入りのかかとが靴べらの役割を果たし、足を滑らせるだけで履くことができます。また、かかとの突起を反対の足で押さえれば、立ったままスムーズに脱ぐことも可能です。- 快適な歩きごこち：甲とかかとのクッションが足を優しく、しっかりとホールド。手を使わない手軽さに華やかな色彩をプラスし、お出かけをより活動的に変えていきます。

お部屋を明るく照らす定番モデル『エスパド アート』・『エスパドワイド アート』（室内用）

「お家の中でも自分らしく、明るい気持ちで過ごしたい」という願いを叶えるルームシューズです。

「最高の笑顔」を全国へ

『エスパド アート』着用イメージ- 優しさに包まれる履き心地：持ち運びに便利な軽量さと、足に馴染むやわらかさが魅力。手洗い可能なので、いつでも清潔にお使いいただけます。- 心弾むデザイン：自由な感性で彩られたアートが、日常の景色を華やかに彩ります。ご自身用はもちろん、大切な方への贈り物としても最適です。徳武産業・徳武社長（中央）と、アートを描き上げた征峯会の利用者様、スタッフ一同。大きな紙を囲んで共に色を重ねたあの日、私たちは「支援する側・される側」という垣根を超え、一つのチームになりました。

征峯会では、利用者様一人ひとりが持つ感性や表現が社会とつながることで、新しい価値が生まれると考えています。

自分の描いた絵が靴になり、誰かの歩みを支える。

その経験は、利用者様にとって大きな自信となり、笑顔を生み出します。

征峯会の理念は

「最高の笑顔をあなたに」

障がいがあっても、高齢になっても、

一人ひとりが自分らしく輝ける社会を目指して。

筑西市で生まれたこの取り組みを、徳武産業とともに全国へ届けていきます。

【商品に関する情報（発売元：徳武産業株式会社）】

発売日：令和8年3月5日（木）

商品ラインナップ：

『瞬感スポッと アート』

『エスパド アート』

『エスパドワイド アート』

※直販限定・受注生産

徳武産業公式オンラインショップ(https://store.tokutake.co.jp/f/30th_art)

【法人情報】

しらとりウェルフェアグループ

社会福祉法人 征峯会（せいほうかい）

所在地：〒308-0067 茨城県筑西市上平塚590-1

設立：1986年

URL：https://seihoukai-group.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

社会福祉法人 征峯会 事業推進室（担当：小野瀬・藤村）

TEL：0296-28-1277

Email：press@seihoukai-group.jp