miak、Qi2対応Galaxy S26 / S26 Ultra用デザインケース発売

株式会社ロア・インターナショナル

株式会社ロア・インターナショナル(所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：Ally Won)はmiak（ミアック）より、Galaxy S26 / S26 Ultraシリーズ対応ケース、「SCOOP （スクープ）」「MOOD（ムード）」「Duo V2」を発売します。

本製品は、実用的なMagSafe機能をはじめとし、防塵設計や高い衝撃吸収能力など、miakらしいユニークなデザイン性と機能性を兼ね備えたGalaxy S26 / S26 Ultra専用ラインアップとなっています。

公式オンラインストア『MyCaseShop』で販売しています。

https://mycaseshop.jp/(https://www.mycaseshop.jp/view/search?search_keyword=miak+Galaxy+S26&search_name=&search_price_low=&search_price_high=&search_category=&search_original_code=)

製品の特長は以下の通りです。

【各製品概要】

商品名 ：SCOOP（スクープ）Qi2対応ケース

対応機種 ：Galaxy S26 / S26 Ultra

素材 ：ポリカーボネート、ABS、TPU、マグネット、アルミニウム合金

カラー ：ソルテッドバニラ、ブラックソルベ、グリーンティー、ブラックマンゴー、バニララテ

公式販売ページ：https://www.mycaseshop.jp(https://www.mycaseshop.jp/view/item/000000007494)

価格 ：3,580円（税込）

カラー：ソルテッドバニラカラー：ブラックソルベカラー：グリーンティーカラー：ブラックマンゴーカラー：バニララテ

商品名 ：MOOD（ムード）Qi2対応ケース

対応機種 ：Galaxy S26 / S26 Ultra

素材 ：ポリカーボネート、ABS、TPU、マグネット、アルミニウム合金

カラー ：ブラック、シルバー

公式販売ページ：https://www.mycaseshop.jp(https://www.mycaseshop.jp/view/item/000000007495)

価格 ：3,580円（税込）

カラー：ブラックカラー：シルバー

商品名 ：Duo V2 （デュオ ブイツー） Qi2対応ケース

対応機種 ：Galaxy S26 / S26 Ultra

素材 ：ポリカーボネート、TPU、マグネット、アルミニウム合金

カラー ：ブラック、スモーキークリア

公式販売ページ：https://www.mycaseshop.jp(https://www.mycaseshop.jp/view/item/000000007496)

価格 ：2,680円（税込）

カラー：ブラックカラー：スモーキークリア



miakについて

「miak」（ミアック）とはインドネシア語の擬音で、ひよこの鳴き声を表しています。小さなひよこが立派なニワトリに成長するように、「未来に向けて大きく成長していこう」という意志が込められています。miakのミッションは、美しく機能的なモバイルアクセサリーをお客様のもとへ提供することです。全てのスマートフォンユーザーに愛される製品を今後もリリースしていきます。

miak 公式ホームページ：https://miak.jp

株式会社ロア・インターナショナルはmiakの日本総代理店として、国内販売店を幅広く募集しており、今後拡販していく予定です。



株式会社ロア・インターナショナル 概要

設立 ：2006年7月

代表取締役社長 ：Ally Won

所在地 ：〒160-0022 東京都新宿区新宿6-27-45 THE KINDAI 20 SHINJUKU 3F

URL ：https://www.roa-international.com

事業内容 ：PC＆モバイル周辺アクセサリー、小型デザイン家電、ガジェットの輸出入および卸・流通

直営販売ショップ：https://www.mycase.jp