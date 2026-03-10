miak、Qi2対応Galaxy S26 / S26 Ultra用デザインケース発売

写真拡大 (全10枚)

株式会社ロア・インターナショナル

株式会社ロア・インターナショナル(所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：Ally Won)はmiak（ミアック）より、Galaxy S26 / S26 Ultraシリーズ対応ケース、「SCOOP （スクープ）」「MOOD（ムード）」「Duo V2」を発売します。


本製品は、実用的なMagSafe機能をはじめとし、防塵設計や高い衝撃吸収能力など、miakらしいユニークなデザイン性と機能性を兼ね備えたGalaxy S26 / S26 Ultra専用ラインアップとなっています。



公式オンラインストア『MyCaseShop』で販売しています。


https://mycaseshop.jp/(https://www.mycaseshop.jp/view/search?search_keyword=miak+Galaxy+S26&search_name=&search_price_low=&search_price_high=&search_category=&search_original_code=)




製品の特長は以下の通りです。



【各製品概要】


商品名　　　　：SCOOP（スクープ）Qi2対応ケース



対応機種　　　：Galaxy S26 / S26 Ultra


素材　　　　　：ポリカーボネート、ABS、TPU、マグネット、アルミニウム合金


カラー　　　　：ソルテッドバニラ、ブラックソルベ、グリーンティー、ブラックマンゴー、バニララテ


公式販売ページ：https://www.mycaseshop.jp(https://www.mycaseshop.jp/view/item/000000007494)


※内部リンク：後ほど挿入


価格　　　　　：3,580円（税込）



カラー：ソルテッドバニラ

カラー：ブラックソルベ


カラー：グリーンティー

カラー：ブラックマンゴー

カラー：バニララテ


商品名　　　　：MOOD（ムード）Qi2対応ケース



対応機種　　　：Galaxy S26 / S26 Ultra


素材　　　　　：ポリカーボネート、ABS、TPU、マグネット、アルミニウム合金


カラー　　　　：ブラック、シルバー


公式販売ページ：https://www.mycaseshop.jp(https://www.mycaseshop.jp/view/item/000000007495)


※内部リンク：後ほど挿入


価格　　　　　：3,580円（税込）



カラー：ブラック

カラー：シルバー


商品名　　　　：Duo V2 （デュオ ブイツー） Qi2対応ケース



対応機種　　　：Galaxy S26 / S26 Ultra


素材　　　　　：ポリカーボネート、TPU、マグネット、アルミニウム合金


カラー　　　　：ブラック、スモーキークリア


公式販売ページ：https://www.mycaseshop.jp(https://www.mycaseshop.jp/view/item/000000007496)


※内部リンク：後ほど挿入


価格　　　　　：2,680円（税込）



カラー：ブラック

カラー：スモーキークリア


miakについて


「miak」（ミアック）とはインドネシア語の擬音で、ひよこの鳴き声を表しています。小さなひよこが立派なニワトリに成長するように、「未来に向けて大きく成長していこう」という意志が込められています。miakのミッションは、美しく機能的なモバイルアクセサリーをお客様のもとへ提供することです。全てのスマートフォンユーザーに愛される製品を今後もリリースしていきます。



miak 公式ホームページ：https://miak.jp



株式会社ロア・インターナショナルはmiakの日本総代理店として、国内販売店を幅広く募集しており、今後拡販していく予定です。



株式会社ロア・インターナショナル 概要


設立　　　　　　：2006年7月


代表取締役社長　：Ally Won


所在地　　　　　：〒160-0022 東京都新宿区新宿6-27-45 THE KINDAI 20 SHINJUKU 3F


URL　　　　　　：https://www.roa-international.com


事業内容　　　　：PC＆モバイル周辺アクセサリー、小型デザイン家電、ガジェットの輸出入および卸・流通


直営販売ショップ：https://www.mycase.jp