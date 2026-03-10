3月4日発行「日経トレンディ」に “ 冷凍食品市場の次世代型ソリューション” として「高効率自然冷媒冷凍機『NewTon』」ならびに「スパイラル型フリーザー」を広告掲載しました

株式会社前川製作所

世界シェア 40％以上を誇る産業用冷凍機をはじめ、各種産業機械の製造・販売ならびにプラントの設計・施工を手がける株式会社前川製作所（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員：前川 真、以下 「当社」）は、高効率自然冷媒冷凍機「NewTon」ならびに「スパイラル型フリーザー」シリーズを、2026年3月4日（水）発売の「日経トレンディ」に広告掲載しました。

日経トレンディ3月発行号

同誌の読者層である、30代から50代を中心としたビジネスパーソンやトレンドに敏感な方に向け、近年成長を続けている冷凍食品市場を支えている当社のソリューションついて広く紹介したく、掲載する運びとなりました。

脱フロンの潮流に応える 高効率自然冷媒冷凍機「NewTon」

高効率自然冷媒冷凍機「NewTon」

高効率自然冷媒冷凍機「NewTon」は、産業用冷凍機分野の脱フロンや地球温暖化対策のために開発した高効率を追求したノンフロン冷凍機です。C級、F級など幅広い温度帯の冷蔵倉庫、食品工場、アイスクリーム生産、アイスリンクなど様々な分野でご利用いただいております。

冷凍食品工場において同機に入れ替えたことで、年間約38％の消費電力低減を実現した例もあり、運用コストと環境負荷を同時に削減できる点を高く評価いただいております。

冷凍食品の大量生産を支える スパイラル型フリーザー

食品業界においては、トータルフリージングソリューション「CHORUS（コーラス）」をブランドに掲げ、多種多様なフリーザー（急速凍結装置）のラインナップ、お客様の要望に合わせた最適な凍結を提供するエンジニアリング力を強みに、全世界で3,000台以上の納入実績があります。本誌では、限られたスペースでの大量生産ニーズを背景に、当社が近年力を入れている「スパイラル型フリーザー」について紹介しました。

ドラムレス スパイラル型連続式急速凍結装置 MultiLayered Freezer（マルチレイヤードフリーザー）

ドラムレススパイラル型連続式急速凍結装置「MultiLayered Freezer（マルチレイヤードフリーザー）」は、新たな駆動方式を採用し上下動コンベアを1タワーに集約した、省スペース型スパイラルフリーザーです。ドラムレス構造による高い洗浄性・衛生性や、製造現場にあわせたフレキシブルなレイアウトが可能な点を評価いただいています。

プラスチックベルトスパイラルフリーザーは、高速運転による高い処理能力を実現したスパイラルフリーザーです。加えて、積載する食材の整列ズレの抑制と搬出口での良好な剥離性により、食品ロス低減と品質向上に寄与します。

プラスチックベルトスパイラルフリーザー

当社の今後の展望

当社は1924年に創業して以来、産業用冷凍機メーカーとして世界中の食品業界で納入実績を積み重ねるとともに、確かなエンジニアリング力を培ってまいりました。なかでも強みである自然冷媒冷凍技術、急速凍結技術を活かし、今後も成長し続ける食品業界の持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

当社は、東京江東区に本社を置く、産業機械メーカーです。産業用冷凍機やヒートポンプ、食品加工機械の製造と販売、プラントの設計・施工からアフターサービスまで一貫した事業を展開しています。1924年（大正13年）に前川喜作が創業してから約100年。冷却技術に秀でた、世界各地に拠点を構えるグローバル企業です。



・所在地：〒135-8482 東京都江東区牡丹3丁目14番15号

・創業：1924年5月15日

・資本金：10億円

・代表者：代表取締役 社長執行役員 前川 真

・URL：https://www.mayekawa.co.jp