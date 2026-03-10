ナンバーナインの人気webtoon『俺だけ最強超越者』、LINEマンガにて累計閲覧数1億viewsを突破

株式会社ナンバーナイン

漫画IPパブリッシャーの株式会社ナンバーナイン（本社：東京都品川区、代表取締役社長：小林 琢磨、以下ナンバーナイン）は、オリジナルwebtoon『俺だけ最強超越者～全世界のチート師匠に認められた～（以下『俺だけ最強超越者』）』が、LINEマンガ（運営：LINE Digital Frontier株式会社）にて、累計閲覧数が1億viewsを突破したことをお知らせいたします。（※2026年3月時点）

『俺だけ最強超越者』は、2024年2月20日にLINEマンガにて先行配信を開始したオリジナルwebtoon作品です。配信初日から「総合ランキング」および「男性ランキング」の2部門で第1位を獲得するという鮮烈なデビューを飾り、配信開始からわずか約5ヶ月で「LINEマンガ 2024 上半期ランキング」へランクインするなど、驚異的なスピードで読者数を伸ばしてきました。

連載開始2周年を迎えた現在、多くの読者の皆さまのご支持により、累計閲覧数1億viewsという大きな節目を迎えることができました。2026年2月に発表された「タテ読みマンガアワード 2025」（コミックナタリー主催）でのゲスト審査員特別賞（ぱーてぃーちゃん賞）受賞をはじめ、今なおその人気は拡大し続けています。

本作は日本語を含む7言語（※）で配信されており、フランスのアクション部門ランキングで5位にランクインするなど、グローバル市場でもじわじわと人気を拡大しています。

※日本語、韓国語、英語、中国語（繁体字）、フランス語、タイ語、インドネシア語

■『俺だけ最強超越者～全世界のチート師匠に認められた～』

あらすじ

落ちこぼれの俺が歴史に名を遺す英雄に!? 高い身体能力と特殊能力を併せ持つ“超越者”が存在する世界。いじめに耐える日々を送っていた落ちこぼれ超越者・神凪湊は、とある事件により追い詰められるが、死の淵で覚醒。彼の中に、かつて世界滅亡の脅威を退けた伝説の超越者、“始祖”たちが宿り、人生が変わり始める。大ヒット作『神血の救世主～0.00000001%を引き当て最強へ～』原作・江藤俊司による最新作！

作品URL：https://manga.line.me/product/periodic?id=S139278

■『俺だけ最強超越者』電子コミックス、好評発売中！

本作は週刊連載（毎週火曜日更新）に加えて、一定の話数がまとまった「電子コミックス」も各種電子書籍ストアにて発売しております。2026年3月6日に発売された電子コミックス第9巻では、本編50話までを収録しています。第10巻の発売は、2026年4月を予定しています。

電子コミックスのご購入はこちら：https://amzn.asia/d/056FJW0f

ナンバーナインは今後も漫画IPパブリッシャーとして、漫画とwebtoonの2つの軸で「漫画で待ち遠しい未来（あした）をつくる。」というMissionの実現のため、より一層邁進してまいります。

その他の作品はこちら：https://corp.no9.co.jp/comics

■株式会社ナンバーナイン

2016年11月に創業したナンバーナインは、「漫画で待ち遠しい未来（あした）をつくる。」をMissionに掲げ、「漫画をつくる」「漫画を届ける」「漫画を広げる」の3つの領域で漫画の価値を最大化する漫画IPパブリッシャーです。変化が激しいエンタメの世界において、既存の枠組みにとらわれず挑戦し続けることで、漫画の価値を最大化します。

コーポレートサイト：https://corp.no9.co.jp/