デリケートゾーンケアブランド『 MOIDITE （モアディーテ）』が「ソーシャルプロダクツ賞」を受賞

受賞ページ :https://www.apsp.or.jp/product/spa2026_025/

株式会社D-Neeコスメティック（所在地：神奈川県横浜市、代表取締役社長：畑中 秀太）が展開する、デリケートゾーンケアブランド『 MOIDITE （モアディーテ）』が、一般社団法人ソーシャルプロダクツ普及推進協会（所在地：東京都中央区、会長：江口 泰広）が主催する「ソーシャルプロダクツ・アワード2026」において、「ソーシャルプロダクツ賞」を受賞いたしました。同賞は、優れた社会性と商品性を持つと認められる商品・サービスに対して贈られるものです。

審査員コメント

多くの人が気づきにくいデリケートな課題に丁寧に向き合い、必要とする人に寄り添った商品開発がなされている点は高く評価される。製品からは開発意図や姿勢が明確に伝わり、ターゲット層が適切に設定されている点も重要である。

該当商品は過去に複数の賞やアワードを受賞するなど評価実績を有しており、事業者独自のネットワークを活かして大手ドラッグストアで展開されている点も強みである。

社会性と商品性を無理なく結びつけた事例として意義のある取り組みである。

◆ソーシャルプロダクツ・アワード (SPA)とは

SPA は、ソーシャルプロダクツの普及・推進を通して、持続可能な社会を実現することを目的に

した、日本で初めての、そして唯一の、ソーシャルプロダクツを表彰する制度です。

優れたソーシャルプロダクツの情報を生活者に広く提供するとともに、ソーシャルプロダクツを

通して持続可能な社会づくりに取り組んでいる企業、団体を応援します。

https://www.apsp.or.jp/socialproductsaward/

◆受賞商品

ふわふわホイップ泡でふんわりなめらか肌

イノセントシフォンソープ

300mL 各1,540円 つめかえ用 260mL 各1,210円

全3種 サイレントハーブ・ピュアサボン・アモーローズ

泡のクッションが肌を包み込み、うるおいを守りながら汚れをすっきりオフ

●こだわりの６種の植物由来成分配合※1

●８つの無添加※2

●肌のpH値に合わせた弱酸性

※画像は ピュアサボンの香り

★こんな方におすすめ★

ニオイ・ムレ・くすみ※3が気になる方/乾燥が気になる方/洗浄中の肌への摩擦を減らしたい方

＜使用方法＞

適量（3～4プッシュ）を手に取り、やさしく洗い、その後十分にすすいでください。

※1セイヨウニンジンボク果実エキス、アロエベラ葉エキス、オタネニンジン根エキス、マヨラナ葉エキス、モモ葉エキス、ワイルドタイムエキス（すべて保湿剤）※2石油系界面活性剤、鉱物油、アルコール、タルク、動物由来原料、サルフェート、パラベン、合成着色料※3古い角質や汚れによる

みずみずしいテクスチャーでさっぱりすべすべ肌

イノセントウォーターローション

150mL 各1,100円

全3種 サイレントハーブ・ピュアサボン・アモーローズ

つけた瞬間肌にすっと馴染んで潤いを満たし

さらに、メントール※1配合で気になるムレ感すっきり

●こだわりの６種の植物由来成分配合※2

●８つの無添加※3

●肌のpH値に合わせた弱酸性

※画像は ピュアサボンの香り

★こんな方におすすめ★

デリケートゾーンケア初心者の方/乾燥が気になり始めた方/アンダーヘアー未処理の方

＜使用方法＞

適量（１0円硬貨大）を手に取り、デリケートゾーンなどの気になる部分になじませてください。

※1清涼剤 ※2セイヨウニンジンボク果実エキス、アロエベラ葉エキス、オタネニンジン根エキス、マヨラナ葉エキス、モモ葉エキス、ワイルドタイムエキス（すべて保湿剤）※3石油系界面活性剤、鉱物油、アルコール、タルク、動物由来原料、サルフェート、パラベン、合成着色料

なめらかなテクスチャーでしっとりもちもち肌

イノセントモイストクリーム

60g 各1,100円

全3種 サイレントハーブ・ピュアサボン・アモーローズ

ヒアルロン酸※1とスクワラン※1が潤いバリアをつくり

さらにメントール※2配合で気になるムレ感すっきり

●こだわりの６種の植物由来成分配合※3

●８つの無添加※4

●肌のpH値に合わせた弱酸性

※画像は ピュアサボンの香り

★こんな方にオススメ★

脱毛処理前後の方/特に乾燥が気になる方/ハイジニーナ（全処理済）の方

＜使用方法＞

適量（1円硬貨大）を手に取り、デリケートゾーンなどの気になる部分になじませてください。

※1保湿剤※2清涼剤※3セイヨウニンジンボク果実エキス、アロエベラ葉エキス、オタネニンジン根エキス、マヨラナ葉エキス、モモ葉エキス、ワイルドタイムエキス（すべて保湿剤）※4石油系界面活性剤、鉱物油、アルコール、タルク、動物由来原料、サルフェート、パラベン、合成着色料

デリケートゾーンの不快感に いつでも・どこでも ミストですっきりリフレッシュ

イノセントフレッシュミスト

14mL 各1,100円

全3種 サイレントハーブ・ピュアサボン・アモーローズ

シュッとひと拭きでフレッシュな使い心地

メントール※1配合で気になるムレ感すっきり

●こだわりの9種の植物由来成分配合※2

●７つの無添加※3

●肌のpH値に合わせた弱酸性

●チャ葉エキス※4配合

●フェミニンケアの新習慣

※画像は ピュアサボンの香り

★こんなときにシュッとひと拭き！★

ニオイ※5・ムレ※5が気になる/乾燥や潤い不足を感じる/デリケートゾーンの不快感が気になる

＜使用方法＞

適量（3～4プッシュ）をペーパーなどに吹き付けて、気になる部分を拭き取ります。

※1清涼剤※2チャ葉エキス、ガリカバラ花エキス、シャクヤク根エキス、セイヨウニンジンボク果実エキス、アロエベラ葉エキス、オタネニンジン根エキス、マヨラナ葉エキス、モモ葉エキス、ワイルドタイムエキス（すべて保湿剤）※3鉱物油、アルコール、タルク、動物由来原料、サルフェート、パラベン、合成着色料 ※4保湿剤 ※5ニオイ・ムレ元となる汗などを拭きとること

今後の展望・取り組み

フェムケアを、すべての人の「当たり前」へ

「顔をケアするように、デリケートゾーンも大切にする文化」を定着させる。日々のケアを通じて自分の身体と対話し、小さな変化に気づき慈しむこと。この積み重ねこそが自分自身の身体を深く理解するきっかけとなり、ライフイベントの波の中でも「未来の自分の選択肢」を自らの手で広げていける明るい未来への確かな土台になると確信しています。

あらたグループは、みなさまの暮らしに寄り添ってきた卸売業としての使命と消費者のリアルな声を結集し、フェムケアを特別な習慣ではなく日常のスタンダードへと引き上げていきます。誰もが自分を知り、大切に想い、自由な未来を描き続けられる持続可能な社会の実現に向け、私たちはフェムケアカテゴリの創生と普及を誠実に力強く牽引してまいります。

◆MOIDITE(モアディーテ)とは

モアディーテのブランドシンボルは、ギリシャ神話に登場する愛と美と性の女神「アフロディーテ」をイメージしています。女神アフロディーテは、美において誇り高く、パリスによる三美神の審判で最高の女神として選ばれました。「Aphrodite(アフロディーテ)」とフランス語で「私」を表す「Moi(モア)」を合わせることで

『 MOIDITE(モアディーテ) 』と名付けました。

ブランドの名前には「私(女性)に、女性であることを楽しんでほしい」という想いがこめられています。

【MOIDITE 公式サイト】https://d-nee-cosmetic.jp/moidite/

【MOIDITE 公式Instagram】https://www.instagram.com/moidite_jp/