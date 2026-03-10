【金沢まいもん寿司】旬の味覚が勢揃い！期間限定フェア「春のまいもん」3月10日（火）より開催
北陸・日本海を中心とした新鮮な海の幸を提供する「金沢まいもん寿司」（運営：株式会社エムアンドケイ）は、2026年3月10日（火）から4月12日（日）まで、旬の食材を惜しみなく取り入れた期間限定フェア「春のまいもん」を開催いたします。
本フェアでは、富山湾の宝石「ほたるいか」や春の銀光が美しい「さより」、鮮度抜群の「生しらす」など、今、最も輝く旬のネタを取り揃えました。寿司職人が心を込めて握る寿司、技が光る各種料理で、五感で春を感じるひとときをお届けします。
■「春のまいもん」フェア注目メニュー（一部抜粋）
1. 富山湾の宝石「ほたるいか」
春の訪れを告げる「ほたるいか」を、軍艦、お造り、天ぷらなど多彩なスタイルでご用意しました。
ほたるいか軍艦三昧（680円／税込748円）： 「茹で」「生」「天ぷら」の3種を一皿で楽しめる贅沢な一品。
【特製】ほたるいか香味マリネ（840円／税込924円）： 能登の「いしる」が香る自家製マリネ。お酒との相性も抜群。
ほたるいか軍艦三昧
【特製】ほたるいか香味マリネ
2. 鮮度良し！春の味わい「さより」、「生しらす」
さより握り（580円／税込638円）：清らかな美身、上品な甘みをシンプルに。
生しらす軍艦（420円／税込462円）： とろける旨味と潮の香りをストレートに。
さより握り
生しらす軍艦
3. 春の彩り、光る職人技
【特製】薫るしめさば握り（480円／税込528円）：鮮度抜群の生さばを特製の燻香酢締めに。
真鯛昆布締め握り 桜の香（480円／税込528円）： 昆布が引立てる旨み、桜香る春の味。
藁焼きかつお握り（420円／税込462円）： 豪快に藁で燻した香ばしい味わい。
【特製】薫るしめさば握り
藁焼きかつお握り
真鯛昆布締め握り 桜の香
4. 贅沢な盛り合わせ
春彩（しゅんさい）六貫盛り（1,780円／税込1,958円）： ほたるいか、生さば、さより、真鯛など、春の主役たちが集結した今だけの贅沢な一皿。
春彩（しゅんさい）六貫盛り
5. お食事を引き立てる「ノンアルコールカクテル」
フランスの老舗醸造所のビネガーを使用した、お寿司に合う爽やかなドリンクも登場。
いちご蜂蜜ビネガーソーダ（580円／税込638円）
柚子の香り シードルビネガーソーダ（580円／税込638円）
いちご蜂蜜ビネガーソーダ
柚子の香り シードルビネガーソーダ
■ フェア概要
開催期間： 2026年3月10日（火）～4月12日（日）
実施店舗： 金沢まいもん寿司（たまプラーザ店、センター南店、上野店、渋谷パルコ店、三軒茶屋店、吉川美南店、イオンモール幕張新都心店、まるひろ上尾SC店、マークイズ福岡ももち店）
※店舗により内容・器が異なる場合や、入荷状況により品切れとなる場合がございます。
※まるひろ上尾SC店は、3月10日（火）まるひろ上尾SC休日に伴い休業いたします。
■ 金沢まいもん寿司について
金沢を代表するグルメ回転寿司として、食材の鮮度と寿司職人の技術に徹底的にこだわる「金沢まいもん寿司」。金沢港や七尾湾から直送される鮮魚をはじめ、のど黒や白えび、がすえびなど、北陸・日本海が誇る新鮮な海の幸を豊富に品揃え。こうした厳選素材を寿司職人がお客様の目前で一貫ずつ丁寧に握る、本格的な寿司体験をお届けいたします。
また「自分の家族に食べさせたいものしか出さない」をモットーに、シャリには石川県産米、醤油には金沢大野の老舗品、塩には能登半島の海塩を採用。地酒や伝統工芸品をあしらった空間にもこだわり、細部まで地元の滋味を追求しました。
こだわりの寿司はもちろん、「加賀百万石のおもてなし」を大切に、五感を満たす感動のひとときを演出。最高の一皿をご用意して、皆様をお迎えいたします。
【社 名】 株式会社エムアンドケイ
【住 所】 石川県金沢市八日市3丁目604番地
【設 立】 1999年4月
【代 表】 代表取締役 木下孝治
【事業内容】 飲食店（寿司店、回転寿司、とんかつ、イタリアン等）の経営、レストランプランニング&コンサルティング
【 URL 】 https://www.maimon-susi.com