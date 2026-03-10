【FXセミナー】感覚トレードを終わらせる構造改革へ―AI分析×スパンモデルで再現性あるトレード設計を始めて体系的に習得

株式会社PhoenixConnect

株式会社PhoenixConnect（代表：Yasuyuki Takiuchi）は、FX・CFDの実戦経験者を対象とした無料オンラインFXセミナーを開催いたします。本FXセミナーでは、AI分析×スパンモデルを用いて、感覚や裁量に依存しない「再現性あるトレード設計」を体系的に解説。エントリー・利確・損切の数値基準、相場環境の判定方法、資金管理・リスク管理の構造を分解し、長期的に安定した運用を目指すための判断軸を提供します。独学では限界を感じている経験者に向けた実践型FXセミナーです。

【FXセミナー】経験者向け｜AI分析×スパンモデルで構築する再現性トレード設計｜無料オンライン実践講座

■なぜ今、FXセミナーが必要なのか

「知識は増えたのに、結果が安定しない」

「勝てる時は大きいが、負ける時にすべてを崩す」

「エントリーや損切りの根拠を言語化できない」

これらは、多くのトレード経験者が抱える共通の課題です。

努力不足ではありません。

情報不足でもありません。

問題の本質は――

トレードが“設計”されていないことにあります。

多くのトレーダーは、チャートパターンやインジケーターの知識を増やしながらも、最終判断は感覚や経験に委ねています。その結果、相場環境が変わるたびにパフォーマンスが不安定になるのです。

本FXセミナーは、その曖昧さを排除し、

誰が見ても同じ判断に至る“構造”をつくることを目的としています。

■FXセミナーで解決できる3つの痛み

１. 判断基準が曖昧で、自信を持ってエントリーできない

２. 勝率は悪くないのに、資金が増えない

３. ドローダウンでメンタルが崩れる

本FXセミナーでは、これらを次のように解決します。

エントリー・利確・損切の事前定義

相場フェーズ判定による環境認識の標準化

リスクリワードと資金配分の数値設計

裁量とEAの最適な役割分担

重要なのは“勝てる手法”ではありません。

負け方まで設計されているかどうかです。

リスクを構造化できたとき、トレードは初めて安定します。

■AI分析×スパンモデルという再現性の核

本FXセミナーの中核は、AI分析と日本発スパンモデルの融合です。

AIによる統計的優位性の抽出と、スパンモデルによる相場構造の可視化を組み合わせることで、感情を排除した判断プロセスを構築します。

価格の上下に一喜一憂するのではなく、

「今はどの相場フェーズか」

「どこに優位性があるのか」

「リスクはどこで限定されるのか」

これらを論理的に説明できる状態へ導きます。

FXセミナー後、参加者から多く寄せられるのは、

「チャートの見え方が変わった」という声です。

それは知識が増えたからではありません。

構造で見る視点を得たからです。

■講師自身の失敗と再構築の軌跡

代表・Yasuyuki Takiuchiは、投資歴20年以上。

累計6,000万円以上の損失を経験しました。

何度も資金を失いながら辿り着いた結論は、

「感覚トレードに再現性はない」という事実でした。

そこから相場を分解し、検証と改善を繰り返し、完成したのがPhoenix PROの基礎となる構造設計です。

日経平均CFDを中心に1億円超の利益を達成した背景にあるのは、特別な才能ではなく、設計思想の徹底です。

本FXセミナーでは、その思考プロセスを包み隠さず公開します。

■このFXセミナーが向いている方

・FX経験3年以上

・勝ちパターンが属人的になっている

・EAをブラックボックスのまま使いたくない

・長期的に通用する判断基準を持ちたい

逆に、

「楽にすぐ儲けたい」

「勝率100％を求めている」

このような方には適していません。

本FXセミナーは、本気で構造を学びたい方限定です。

■無料開催の理由

通常、個別コンサルティングは有料で提供しています。

しかし本FXセミナーは、まず“考え方そのもの”を判断していただくため、無料開催としました。

無理な勧誘や即断の強要はありません。

判断基準を持つかどうかは、あなた自身の選択です。

■参加後に起こる変化

・エントリーの迷いが減る

・損切りが計画通りに実行できる

・資金管理が数値で説明できる

・トレード記録が改善サイクルに変わる

トレードは技術ではなく、意思決定設計です。

もし今、

「このまま続けていて大丈夫だろうか」

と少しでも感じているなら、それは変化のサインです。

■FXセミナー開催概要

参加費：無料

形式：オンライン（Zoom）

対象：FX・CFD経験者

全国どこからでも参加可能です。

席には限りがあります。

本気で変わりたい方のみ、ご参加ください。

→【FXセミナー】経験者向け｜AI分析×スパンモデルで構築する再現性トレード設計｜無料オンライン実践講座

https://www.phoenixconnect.jp/fx-seminar