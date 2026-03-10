【2026年4月1日オープン】保育園の隣に本格カフェが誕生。「さかい珈琲 奈良三郷店」

社会福祉法人檸檬会

社会福祉法人 檸檬会は、2026年4月1日、奈良県三郷町に「さかい珈琲 奈良三郷店」をオープンいたします。

満開の桜が彩る信貴山や大和川沿い。保育園のすぐ隣という立地を活かし忙しい子育て世代の「お迎え帰りのひととき」や、お花見散策を楽しむ方々の「特別な寄り道」にぴったりの場所です。

さかい珈琲 奈良三郷店イメージ■「わざわざ行きたい」がここにある

「さかい珈琲」最大の魅力は、一枚一枚丁寧に焼き上げる手作りパンケーキ。そのふんわりとした口どけと印象的なビジュアルは、多くのファンを魅了してきました。

また、ランチには「オムライス」や「パスタ」といった本格的な食事メニューも充実。カフェ利用だけでなく、食事目的でも満足できるラインナップを揃えています。

カソナードパンケーキ イメージ■保育園に隣接。忙しい子育て世代の強い味方に

本店舗は、檸檬会が運営する「レイモンドヒルズ保育園」と同じ敷地内という立地。

お迎え帰りのテイクアウト利用や、ベビーカーを畳まずに利用できる広々とした店内設計など、子育て世代にも配慮した空間づくりを行っています。通常店舗の約1.2倍のゆとりある設計で、ストレスの少ない環境を整えています。





■春の三郷町をめぐる「新定番ルート」へ

オープンを迎える4月上旬は三郷町周辺が桜で彩られる季節です。

- 信貴山の桜（信貴山朝護孫子寺周辺）：山全体が春色に染まる絶景を楽しんだ後の、ゆったりとしたティータイムに。- 大和川周辺の桜並木：町内を流れる大和川沿いに続く桜並木を散策したあと、そのままランチへ。- 春の広域イベント：4月中旬に開催される「馬見チューリップフェア」や王寺町の「達磨寺の桜」など、近隣の春イベントとあわせて立ち寄れる目的地に。FSS35キャンパス内の桜。店舗より車で約10分■障がいのある方の就労支援

本店舗は、2026年5月より就労継続支援A型事業所「レイモンドマーケット三郷」として運営予定です。障がいのあるスタッフがいきいきと働き、やりがいと安定した収入の両立を目指せる環境を整備。地域に開かれたカフェという形で、インクルージョンな社会づくりを推進してまいります。

■店舗概要

名称：さかい珈琲 奈良三郷店

所在地 ：〒636-0815 奈良県生駒郡三郷町勢野北5-10-1（レイモンドヒルズ保育園横）

店舗面積：78坪

客席数 ：28席

駐車場 ：29台分あり

営業時間：平日 8時30分～20時00分 土日祝 7時30分～20時00分（年中無休 ※元旦除く）

「さかい珈琲」チェーン本部

■会社概要

株式会社J・ART

本社所在地：岐阜県各務原市蘇原東島町4丁目61番地

東京本部：東京都千代田区外神田6丁目14番2号 サカイ末広ビル８階

事業内容：飲食店の運営、企画、FC展開事業、さかいファーム

https://www.j-art.co.jp/（コーポレートサイト）

社会福祉法人 檸檬会

「ソーシャルインクルージョンの実現」をビジョンに掲げ、全国12都府県で教育・福祉事業において約90拠点を展開する社会福祉法人です。

「レイモンドほいくえん」や「れもんのこほいくえん」などの保育事業、障がい福祉事業（児童発達支援、就労支援、グループホーム等）、インターナショナルプリスクール、学童クラブなど、多角的な支援を行っています。

2023年には、奈良県の大学跡地を利活用し、「ここで働き、学び、遊び、交流する。すべての人が躍動できる社会」をコンセプトとした教育・福祉の総合コミュニティ「ソーシャルインクルージョンヴィレッジ」をオープン。事業運営を通じて社会課題の解決に取り組み、誰もが手を取り合える社会づくりを目指しています。



法人名：社会福祉法人 檸檬会（れもんかい）

代表者：理事長 前田 効多郎

法人本部：和歌山県紀の川市古和田240

本部：和歌山、東京、大阪、奈良

設立：2007年2月

職員数：1995名（2025年10月現在）

WEBサイト:https://global.lemonkai.or.jp/