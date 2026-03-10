【北海道初】函館湯の川温泉 海と灯／ヒューイットリゾートが『楽天トラベル 日本の宿アワードTOP47』4年連続受賞の快挙！さらに『楽天トラベル ゴールドアワード 2025』とのW受賞を達成

コアグローバルマネジメント株式会社

コアグローバルマネジメント株式会社（以下、コアグローバルマネジメント）が運営する『函館湯の川温泉 海と灯／ヒューイットリゾート』（住所：北海道函館市湯川町三丁目9番20号）は、このたび国内最大級の宿泊予約サイト「楽天トラベル」が発表した『楽天トラベル ゴールドアワード 2025』および『楽天トラベル 日本の宿アワード 2025 TOP47』を同時受賞いたしました。なお『楽天トラベル 日本の宿アワード 2025 TOP47』は、2022年度より4年連続での受賞となり、北海道エリアでは史上初、唯一の達成となります。

今回の受賞は、日頃よりご愛顧くださるお客様および地域の皆様の温かいご支援の賜物であり、心より御礼申し上げます。当館では、津軽海峡を望む開放的なインフィニティ露天風呂や、いくらかけ放題の海鮮丼をはじめとした、豪華な夕・朝食ビュッフェなど、函館ならではの魅力を存分にご堪能いただけます。今後も、函館の自然と食文化を体感いただける温泉宿として、心安らぐおもてなしとサービスの向上に努め、より多くのお客様にお選びいただける宿を目指してまいります。

【ご予約について】

・公式HPおすすめプランはこちら

【ゴールドアワード受賞記念】日頃の感謝を込めて・乾杯ドリンクサービス＜2食付＞(https://reservation.quintessahotels.com/booking/result?code=b2a11555-99cb-48dd-b49d-b17392b08ac9&type=plan&order=price_low_to_high&is_including_occupied=true&hotel_plan_codes=16031274&search_type=undated&nights=1&adults=2&kids_tiers=%5B%5D&room_count=1&mcp_currency=JPY)

【公式サイトが超お得！キャンペーン】

公式サイトからのご予約で、宿泊料金が最大20％OFFとなる特別キャンペーンを、2026年3月31日（火）までの期間限定で実施しております。

さらに、抽選で100名様に 全国共通宿泊券 をプレゼントいたします。

詳しくはキャンペーンサイトをご覧ください：https://cgman.jp/campaign/cm/

・【楽天トラベル】おすすめプランはこちら

【TOP47＆ゴールドアワード受賞記念】感謝を込めて・夕食時乾杯用ワンドリンクサービス＜2食付＞(https://hotel.travel.rakuten.co.jp/PLAN/182148/5659096)

■『楽天トラベル ゴールドアワード』について

楽天トラベルアワードは、過去1年間に顕著な実績と高い評価を得た宿泊施設をゴールド・シルバー・ブロンズの順に表彰する制度であり、『楽天トラベル ゴールドアワード 2025』はその中でも特に優れた成果を挙げた施設に授与されるものです。

■『楽天トラベル 日本の宿アワード 2025 TOP47』について

楽天トラベル 日本の宿アワードは、リゾートホテルや旅館などレジャーカテゴリに含まれる宿泊施設を対象に、各都道府県で高い評価を得た施設を選出する制度です。当館は北海道第1位として『楽天トラベル 日本の宿アワード 2025 TOP47』を受賞し、北海道唯一となる4年連続受賞を達成いたしました。

詳しくはこちら(https://travel.rakuten.co.jp/award/)

貸切露天風呂「月舟」ビュッフェファミリールーム

【施設概要：函館湯の川温泉 海と灯／ヒューイットリゾート】

・所在地：〒042-0932 北海道函館市湯川町三丁目9番20号

・アクセス：函館空港から車で約5分

・TEL：0138-57-5390

・施設構成：客室（221室）、レストラン（1F、2F）、大浴場（12階）、駐車場（40台）

・公式HP：https://hewitt-resort.com/hakodate-yunokawa/

・Instagram：@hakodate_umitoakari(https://www.instagram.com/hakodate_umitoakari/)

※画像は一部イメージです。

■会社概要

社名：コアグローバルマネジメント株式会社

代表者：代表取締役社長 中野 正純（Masazumi Nakano）

所在地：〒104-6223 東京都中央区晴海1-8-12

晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーZ 23階

設立：2007年7月4日

事業内容：ホテル運営事業（国内33施設）ほか

展開ブランド：

源泉一途（NEW）、ヒューイットリゾート、ヒューイットホテル、クインテッサホテル、リージョニア by クインテッサ（NEW）、ザ エディスターホテル、オーベルジュほまち 三國湊、緑翠亭 景水、かなたのさと、THE KOBE CRUISE コンチェルト

コアグローバルマネジメント株式会社 オフィシャルサイト：https://cgman.jp/

函館湯の川温泉 海と灯／ヒューイットリゾート 古の無限海灯露天風呂ヒューイットリゾート那覇 インフィニティ・エッジ・プールクインテッサホテル東京羽田 Comic&Books