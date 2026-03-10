【新発売】Reinca（レインカ） × VENEX（べネクス）幹細胞培養エキスENGY ステム S(R)とべネクス独自成分PHT(R)配合「Reinca（レインカ） ステムトリートメント　リカバリーマスク」

プレミアアンチエイジング株式会社

プレミアアンチエイジング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：松浦 清、以下「当社」）は、“肌にもリカバリービューティ※3という発想”をコンセプトとするスキンケアブランド「Reinca(レインカ)」から、リポソーム化した幹細胞培養エキスENGY ステム S(R)※1とべネクスの独自成分「PHT(R)（Platinum Harmonized Technology：DVP576）※2」を配合した新商品「レインカ ステムトリートメント リカバリーマスク」を2026年4月8日（水）より、伊勢丹新宿店 本館地下2階 イセタン ビューティー アポセカリー、ISETAN BEAUTY onlineにて先行発売、2026年4月15日（水）よりプレミアアンチエイジング公式通販、公式ECモールにて販売開始し、ビューティとウェルネスをつなぐ更なるグループシナジーの強化を図ってまいります。

■アンチエイジング事業とリカバリー事業の相乗効果を追求

当社は「Forever vivid 人の時間（とき）を、解き放つ。Untether time.」というスローガンのもと、アンチエイジング事業で培った知見と、ベネクスのリカバリー事業の核となる特許素材PHT（DPV576）※2を融合させています。 本取り組みは、両分野の専門性を掛け合わせることで生まれるリカバリーシナジーを追求して実現したものです。本商品の投入を通じて、両分野の連携をさらに深化させ、これまでにないアンチエイジング体験を提案してまいります。

※1 ヒト歯髄細胞順化培養液（整肌成分）

※2 コロイド性ダイヤモンド、白金（整肌成分） PHTは、（株）べネクスの日本における登録商標です。

※3 うるおいやハリを与えて、肌の美しい印象を回復するお手入れのこと

※4 ミリスチル3-グリセリルアスコルビン酸、パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na、アスコルビルグルコシド、ナイアシンアミド、パンテノール、パントテン酸Ca、ビオチン、シアノコバラミン、ピリドキシンHCl、パルミチン酸レチノール、リノール酸レチノール、水添レチノール、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、トコフェロール、グルコシルヘスペリジン（整肌成分）

※5 乾燥による

■アンチエイジング事業とリカバリー事業の相乗効果を追求

本商品においては当社が「Forever vivid 人の時間（とき）を、解き放つ」というスローガンのもと、誰もが実年齢にとらわれず、自分の時間を生きて輝くことをアンチエイジングと考えているアンチエイジング事業で培った知見と、当社子会社であるベネクスのリカバリー事業の核となる特許素材PHT（DPV576）※3を融合しています。 本取り組みは、両事業における当社グループの専門性を掛け合わせることで生まれるリカバリー領域におけるシナジーを追求することで実現したものです。本商品の投入を通じて、両事業の連携をさらに深化させ、お客さまに対してこれまでにないアンチエイジング体験を提案してまいります。

■「レインカ ステムトリートメント リカバリーマスク」の特徴

美容化粧液が肌にぴったりと密着。角質層のすみずみまで浸透し、キメが整った透明感とハリのある潤い素肌へ導きます。肌の潤いバリアもサポート。「美肌シナジー」を生み出す成分のコンプレックス※1、コメ発酵エキス※2をベースに77％使用し、濃厚な美容化粧液を20ml抱え込み、肌に密着するセミジェルマスクを採用。べネクス独自の特許成分PHT（DPV576）※を配合しているマスクはこの商品が初で、唯一無二のスペシャルアイテムです。

※コロイド性ダイヤモンド、白金（整肌成分） PHTは、（株）べネクスの日本における登録商標です。

1. 美肌シナジーを生み出す成分のコンプレックス※1

ENGY ステム S(R) 幹細胞培養エキス※4

トラブル※２ブロッカー

肌トラブル※２から守り理想の肌環境へ導く。リポソーム化して角質層への浸透をサポート。

PHT（DPV576）(R)※3 （Platinum Harmonized Technology）

バランススイッチャー

肌コンディションを守る

世界のプロアスリートからも選ばれているベネクスのリカバリーウェアにも使用している、ナノプラチナをベースとしたべネクスの独自成分

マルチビタミン※6 15種のビタミン

マルチサポーター 肌コンディションを整える

2. 濃厚美容化粧水20mlの贅沢な使用感と密着感を追求したセミジェルマスク使用

贅沢な使用感と、成分リッチを追求。ベースにはコメ発酵エキス※2を77％使用。密着力が高く、保水力に優れた厚みのある透明なセミジェルマスクを採用。シートに含んだ液をぷるんとしたジェルのように変化させしっかりとキャッチします。肌にのせるとぴったりと密着し、美容化粧液を角層に浸透させます。生分解可能な環境にやさしいセルロースシートです。角層への浸透を高めた贅沢な美容化粧液20ｍlを抱え込みしっかりと届けます。

美しいピンクカラーの化粧美容液はビタミンB12※7によるもの。

3．ベルガモットからラベンダーに変化する「リリーシングフローラルの香り」

トップノートは爽やかなレモンとベルガモットの香りでリフレッシュ。ミドルノートは、ラベンダー、ジャスミン、ローズの甘さを抑えたフローラル系の落ち着いた香り。ラストノートは、ムスク、ウッディ、アンバーの深く呼吸したくなる香り。時間とともに変化し、マスクでのスキンケアタイムをリラックスタイムに。

※1 ENGY ステム S(R): ヒト歯髄細胞順化培養液（整肌成分）、PHT（DPV576）(R) : コロイド性ダイヤモンド、白金（整肌成分）、マルチビタミン: ミリスチル3-グリセリルアスコルビン酸、パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na、アスコルビルグルコシド、ナイアシンアミド、パンテノール、パントテン酸Ca、ビオチン、シアノコバラミン、ピリドキシンHCl、パルミチン酸レチノール、リノール酸レチノール、水添レチノール、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、トコフェロール、グルコシルヘスペリジン（整肌成分）

※2 サッカロミセス／コメ発酵液(保湿成分)

※3 コロイド性ダイヤモンド、白金（整肌成分） PHTは、（株）べネクスの日本における登録商標です。

※4 ヒト歯髄細胞順化培養液（整肌成分）

※5 乾燥による

※6 ミリスチル3-グリセリルアスコルビン酸、パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na、アスコルビルグルコシド、ナイアシンアミド、パンテノール、パントテン酸Ca、ビオチン、シアノコバラミン、ピリドキシンHCl、パルミチン酸レチノール、リノール酸レチノール、水添レチノール、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、トコフェロール、グルコシルヘスペリジン（整肌成分）

※7 シアノコバラミン（整肌成分）

■商品概要

商品名：レインカ ステムトリートメント リカバリーマスク

販売名：ステムトリートメント REマスク

容量：20ml（1枚）

価格：1枚 1,980円（税込）

4枚 7,920円（税込）

発売日：2026年4月8日（水）より

伊勢丹新宿店 本館地下2階

イセタン ビューティー アポセカリー、

ISETAN BEAUTY onlineにて先行発売

●伊勢丹新宿店 本館地下2階 イセタン ビューティー アポセカリー

〒160-0022 東京都新宿区新宿3-14-1

営業時間：午前10時～午後8時

※都合により営業日、営業時間が変更になる場合がございます。

事前にホームページを確認の上ご来店ください。

●ISETAN BEAUTY online

2026年4月15日（水）より プレミアアンチエイジング公式通販、公式ECモールにて販売開始

●プレミアアンチエイジング公式通販サイト（https://www.p-antiaging.com/reinca/）

●ECモール

・Amazon プレミアアンチエイジング公式(https://www.amazon.co.jp/b?node=26286483051&ie=UTF8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&me=A1Y7EKYU74FGIV)

・楽天市場プレミアアンチエイジング公式(https://www.rakuten.co.jp/p-antiaging/)

・Yahoo！ショッピングプレミアアンチエイジング公式(https://store.shopping.yahoo.co.jp/p-antiaging/)

・Qoo10プレミアアンチエイジング公式ショップ(https://www.qoo10.jp/shop/premier-antiaging)

・ZOZOTOWNプレミアアンチエイジング公式(https://zozo.jp/shop/premirantiaging/?srsltid=AfmBOoqfwjohlbjMO-5v1MZ3n0zr-AgTQjT-qhVSr55HCeoBHX2dzU_lhttps://zozo.jp/shop/premirantiaging/?srsltid=AfmBOoqfwjohlbjMO-5v1MZ3n0zr-AgTQjT-qhVSr55HCeoBHX2dzU_l)

■「Reinca（レインカ）(R)」ブランドコンセプト

肌にも“リカバリービューティ※1”という発想。

先進の皮膚研究から誕生した「リカバリービューティ※１」。

「Reinca（レインカ）」が導く、可能性に満ちた未来の肌へ。

※1うるおいやハリを与えて、肌の美しい印象を回復するお手入れのこと

【プレミアアンチエイジング株式会社 会社概要】

当社は、「Forever vivid 人の時間（とき）を、解き放つ。Untether time.」という企業理念のもと、アンチエイジングの力ですべての人を年齢から解き放ち、誰もがいつでも輝ける未来の実現を目指し、スキンケア事業、そしてリカバリー事業へと事業を拡大しています。

本社 東京都港区虎ノ門2-6-1

設立日 2009年12月

事業内容 化粧品・健康食品及びリカバリーウェアの企画、開発、輸出入、通信販売、卸及び小売業務

企業HP https://www.p-antiaging.co.jp/

「OUR STORY」（https://www.p-antiaging.co.jp/ja/company/story.html）では、

代表取締役社長 松浦清の創業からの想いや企業として目指すところをステークホルダーの皆さまにお伝えするメッセージとして公開しています。

【株式会社ベネクス 会社概要】

健康のための３大要素「運動」「栄養」「休養」の中で、パフォーマンスを向上させるために必要な「休養」に着目。主力商品である休養時専用の「リカバリーウェア」をはじめとするリカバリーサポート商品の開発、製造、販売、およびリカバリーに関する研究、啓発活動、サービス、開発などを行っています。創業は「床ずれ予防マットレス」を開発、販売する介護用品メーカーとしてスタート。現在は、休養学に基づいたリカバリーに関わる商品開発を行っています。

代表： 代表取締役 中村 太一

所在地： 〒243-0018 神奈川県厚木市中町4-4-13 浅岡ビル4階

電話： 046-200-9288

設立： 2005年9月30日

事業内容： リカバリーサポート商品の開発、製造、販売

リカバリーに関する研究、啓発活動、サービス、開発など

ホームページ：https://www.venex-j.co.jp/