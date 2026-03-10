アース製薬から、『バスクリン 青の洞窟』を新発売　自宅のバスタイムで地中海の絶景へ旅するようなひとときを提案

アース製薬株式会社

アース製薬株式会社（本社：東京都千代田区、社長：川端克宜、以下「アース製薬」）は、2026年3月23日（月）に、薬用入浴剤『バスクリン 青の洞窟』（医薬部外品）を全国で発売します。

バスクリン 青の洞窟 600g

昨今、仕事や家事、育児などで多忙な日々を過ごすお客様の中には、「海外旅行に行きたいけれど、まとまった時間が取れず実現できない」という声が聞かれます。アース製薬は、入浴を単なる衛生習慣ではなく、その後の活動を彩る準備や、日常のタスクから離れる「ご褒美」の時間と捉えています。そこで、自宅にいながらにして、まるで海外の絶景スポットを訪れたかのような非日常感を味わっていただきたいという想いから、本製品を開発しました。ターゲットとなるのは、日々の忙しさの中で解放感を求めているお客様です。幻想的な青の洞窟の世界観に没入できるバスタイムを通じて、日常から“ふっ”と解放される癒やしのひとときを提供します。

【製品特長】

【製品概要】

- 南イタリアの風を感じる、みずみずしいレモンの香り南イタリアを思わせるような、もぎたての果実のようなみずみずしい香りにこだわりました。南イタリア産レモンエッセンシャルオイル（香料）を配合しており、爽やかな香りが浴室いっぱいに広がります。- 幻想的な「青の洞窟」を再現した地中海ブルーのお湯イタリアにある「青の洞窟」の、神秘的で美しい海の色を表現しました。透明タイプの「地中海ブルー」のお湯に浸かることで、視覚からも旅行気分を味わっていただけます。- 温泉ミネラル成分で、一日の疲れをしっかりケア温泉ミネラル成分（乾燥硫酸ナトリウム）を配合しています。温浴効果を高めて血行を促進し、毎日の疲れや冷え症、肩こり、腰痛を緩和します。旅気分でリラックスしながらしっかりケアできる製品です。- 肌あたりまろやかな湯ざわりオーガニック認証ホホバ油（保湿成分）を配合。さらにアミノ酸成分（※1）を配合しており、まろやかな肌あたりで、赤ちゃんとのご入浴にもご使用いただけます。

製品名：バスクリン 青の洞窟 600g

販売名：BCプレミアムSK2-AD

分類：医薬部外品

効能効果：疲労回復、冷え症、肩のこり、腰痛、神経痛、リウマチ、痔、荒れ性、あせも、しっしん、にきび、ひび、しもやけ、あかぎれ、うちみ、くじき

内容量：600g（約30回分）※1回20g使用時

価格：オープン

発売日（メーカー出荷日）／場所：2026年3月23日（月）／全国

【『バスクリン』について】

1930年の発売以来、日本の入浴シーンを支え続けてきました。薬用入浴剤『バスクリン』は、長年培われた温泉科学と生薬研究の知見が製品開発の礎となっています。「健康」と「快適」をキーワードに、時代に合わせた製品開発を行うとともに、容器のサステナブル化など地球環境との共生も追求し、人々の健やかな毎日と心地よいバスタイムを提供します。

※1：L-グルタミン酸ナトリウム