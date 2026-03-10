「なめられ太郎 六代目」、ピープル株式会社の広報大使に就任へ。

ピープル株式会社

乳幼児玩具メーカー・ピープル株式会社（東京都中央区、取締役兼代表執行役：桐渕真人）は、本日2026年３月10日付で、「なめられ太郎 六代目」が当社の広報大使に就任することが決定いたしましたのでお知らせいたします。2026年４月新発売の「Baby curiosity(R)(ベビーキュリオシティ）」を皮切りに広報大使としての活動を行ってまいります。

「なめられ太郎」略歴

広報大使のお仕事中は大きなよだれかけをつけて活動します。

1988年、なんでもなめちゃう赤ちゃんのために生まれる。今年2026年で38歳。

いつまでも首がすわってない永遠の赤ちゃん。

もともとはベットメリーの付属品としてデビューするが、2001年、新ベビーブランドの立ち上げに合わせてメンバーに抜擢される。

見た目とネーミングから、一見、大人には敬遠される場面も多いが、デザイン・素材などの工夫がされており、なんでもなめたい赤ちゃんにはとにかくモテる。

赤ちゃんが手放さない様子から『買ってよかったおもちゃ』として口コミで広がり、発売以来、累計160万人以上の赤ちゃんに愛されている。(累積出荷数、2026年３月現在）

初代発売後から赤ちゃんのためによりよいアップデートは続けており、現在は五代目。来たる2026年4月に、赤ちゃんの発達途中の視力でも手を伸ばしたくなる鮮やかなボディカラーに変身した六代目の登場を控えている。

ニックネームは「太郎さん」、パートナーは「なめもみ花子」。

就任動画

なめられ太郎さんの広報活動は各種SNS（ピープルインスタグラム、X、note）にて発信してまいりますのでお楽しみに。

https://youtube.com/shorts/TDZNQQ-sJ58

就任の理由：ピープル社長 桐渕真人コメント

今回「なめられ太郎」広報大使就任は、私たちピープルのことを『あのなめられ太郎の会社ですよね？うちの子が本当にお世話になりました』と、お声をかけていただく機会が増えたのがきっかけです。

大人の目から見ると、「なめられ太郎」は一見ぎょっとする見た目かもしれません。でも手に取ってくれた赤ちゃんは本当によく遊ぶ。

赤ちゃんの好奇心ファーストで生まれるピープルのおもちゃ開発を体現した存在が「なめられ太郎」だと言えます。

たくさんの方に愛していただいている私たちの「太郎さん」が広報大使となり、ピープルの思いを届けていってほしい。

太郎さんには広報チームの即戦力として子どもたちの好奇心のおもしろさや、好奇心に合わせたおもちゃの選び方など、「子どもの好奇心がはじける瞬間をつくりたい！」という私たちのパーパス実現にむけた広報活動を期待しています！

取締役兼代表執行役 桐渕真人

関連情報：こちらも合わせてご覧ください。

・2026年4月新発売 0歳むけ新ブランド「BabyCuriosity」発売に関するお知らせ

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000250.000045493.html

・「なめられ太郎」これまでの歴史をふりかえる公式note『ピートラ』

デキる相棒を紹介します～「なめられ太郎」５代目まで続く理由～『ピートラ』Vol.67

https://note.com/people_pr/n/n5c0a72d3549f?sub_rt=share_sb

ピープル株式会社 会社概要

「子どもの好奇心がはじける瞬間をつくりたい！」をパーパスに掲げ、玩具をはじめとした商品やサービスの企画開発・販売を行っております。

【会社情報】

社名：ピープル株式会社

代表：取締役兼代表執行役 桐渕真人

設立：1982年2月 玩具事業創業

資本金：2億3880万円

従業員数：40名

本社所在地：東京都中央区東日本橋2-15-5 VORT東日本橋

会社HP：https://www.people-kk.co.jp/

東証スタンダード:証券コード7865