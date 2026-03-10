bijoux新人発掘オーディション2026 藤井道人氏の審査員参加が決定～映画『正体』や『イクサガミ』を手がけ、本オーディショングランプリが出演する映画のプロデュースも務める注目の映画監督～

株式会社FA Project

俳優・タレント・アーティストのマネジメントからテレビ番組や映画制作、デジタルマーケティングならびに広告代理店事業などを展開する、総合エンターテインメント企業の株式会社KeyHolder（東京都渋谷区・代表取締役社長 大出悠史）の傘下にて、俳優のマネジメントやオーディション開催・運営事業等を行うレーベル「bijoux（読み“ビジュー”）」は、2026年2月9日（月）より、「bijoux新人発掘オーディション2026 supported by KeyHolder Group / サイバーエージェントグループ」の応募を開始しております。

この度、本オーディション審査員に日本アカデミー賞で多数の賞を受賞した映画『正体』や、Netflixシリーズ『イクサガミ』を手がけた藤井道人氏が参加することが決定いたしました。

藤井氏は、本オーディショングランプリ受賞者に出演権が確約されている新作映画のプロデュースを務めるとともに、本オーディション内のファイナリスト向け演技ワークショップより、審査員として参加を予定しております。

オーディションでは、演技審査／面談／自由表現 等を通じて、個性や将来性、作品への向き合い方を重視した選考を行います。

オーディション公式サイトURL（https://bijoux.co.jp/audition2026/）

■藤井道人氏について

藤井道人（ふじいみちひと）

1986 年生まれ。日本大学芸術学部映画学科卒業。大学卒業後、2010 年に映像集団「BABEL LABEL」を設立。

伊坂幸太郎原作『オー！ファーザー』（2014 年）で商業作品デビューをする。

第 43 回日本アカデミー賞にて映画『新聞記者』が最優秀作品賞含む６部門受賞、他にも多数の映画賞を受賞する。

これまで『青の帰り道』（18 年）、『デイアンドナイト』（19 年）、『宇宙でいちばんあかるい屋根』(20 年)、 『ヤクザと家族 The Family』(21 年)、『余命 10 年』(22 年)、『ヴィレッジ』・『最後まで行く』(共に 23 年)、Netflix オリジナル『パレード』・『青春 18×2 君へと続く道』(共に 24 年)、など精力的に作品を発表。

第 48 回日本アカデミー賞では『正体』(24 年)が最優秀監督賞並びに最多数の部門で受賞する。

25 年には Netflix シリーズ『イクサガミ』の世界配信がスタートされ、非英語シリーズで堂々のグローバル 1 位を獲得。

本年は『汝、星のごとく』の劇場公開を控えるなど、今最も動向が注目されている映画監督。

■「bijoux 新人発掘オーディション2026」について

本オーディションは、“宝石（bijoux）のように輝く才能を見出し、その個性を磨き上げる”をコンセプトとするKeyHolderグループ内のレーベル「bijoux」が、将来のスター女優の発掘・育成を行うために開催する全国規模の大型新人発掘オーディションです。

また本企画は、乃木坂46（共同事業）やSKE48、Novelbrightなど多数のIPを手がけるKeyHolderグループと、新しい未来のテレビ「ABEMA」の運営や国内最大規模のインターネット広告事業を展開するサイバーエージェントのバックアップのもと実施されます。

2024年に開催した前回オーディション「bijoux AUDITION 2024 supported by KeyHolder Group」では、秋好美桜がグランプリを受賞し、現在はTVドラマをはじめ多方面で活躍しています。

今回の「bijoux 新人発掘オーディション2026」のグランプリ受賞者は、新作映画への出演権を確約しています。

本作は、日本アカデミー賞で多数の賞を受賞した映画『正体』や、Netflixシリーズ『イクサガミ』を手がけた藤井道人氏がプロデュースを行い、KeyHolderグループの映像制作会社である株式会社UNITED PRODUCTIONSとサイバーエージェントの連結子会社で映像コンテンツ制作を行う株式会社BABEL LABELが制作を担当予定です。

さらに、グランプリ受賞者にはbijouxへの所属、活動資金支給や育成カリキュラムの提供など充実した芸能活動を支える特典を用意しております。グランプリ以外の参加者にも活躍の場が広がるような機会を用意し、より多くの女優の才能発掘を行ってまいります

■応募資格

・年齢：満13歳～満22歳の女性 （2026年4月1日(水)時点）

（2004年4月2日～2014年4月1日生まれの方が対象になります。）

・芸能事務所（プロダクション）に所属していない方

（オーディション終了時、bijouxレーベル所属（※）となります。）

・現在芸能事務所（プロダクション）に所属されている方は、オーディション終了時にbijouxレーベル（※）の所属が可能な場合のみ本オーディションへご参加いただけます。

※bijouxレーベルは、KeyHolderグループ傘下にてSNS向け広告及びデジタルマーケティングを

展開する株式会社FA Projectの事業部です。

■応募方法

公式サイト（https://bijoux.co.jp/audition2026/）よりエントリーが可能です。

また、LINE公式アカウントではオーディションに関する

最新情報を随時発信いたします。

（URL：https://line.me/R/ti/p/@939iaqpa）

■スケジュール（予定）・審査方法

[表: https://prtimes.jp/data/corp/176715/table/4_1_71d083f856948e34a316a8c2317258e1.jpg?v=202603101251 ]



【注意事項】

・2次審査からはすべて対面審査となります。

・2次審査以降の審査日程指定はできかねます。（会場指定は可）

・オーディションのスケジュールは変更する可能性があります。

・公式サイトやLINE、リリースで追加情報や変更事項を都度公開してまいります。

■KeyHolderグループおよびbijouxについて

【株式会社KeyHolder】

俳優やアーティスト、タレント、スポーツ選手などのマネジメント事業のほか、テレビドラマ、映画、CM、MV、バラエティ等を幅広く手掛ける映像制作事業、キャスティングから販促、SNS向けデジタル広告及びマーケティング等を手掛ける広告代理店事業など、全21社（※）からなる総合エンターテインメント企業グループ。東京証券取引所、スタンダード市場上場（証券コード：4712）。

（※女性アイドルグループ「乃木坂46」の運営会社である乃木坂46合同会社など、持分法適用会社3社を含む）

URL：https://www.keyholder.co.jp/

【bijoux（ビジュー）】

“宝石（bijoux）のように輝く才能を見出し、その個性を磨き上げる”をコンセプトとし、大型オーディションの開催をはじめ、俳優の育成・マネジメントにより、次世代のスターを生み出すことを目指すレーベル。2026年1月より、同じKeyHolderグループ傘下にて、SNS向け広告及びデジタルマーケティングを展開する株式会社FA Projectの事業部として組織再編。

一昨年開催された「bijoux AUDITION 2024 supported by KeyHolder Group」にてグランプリに輝いた秋好美桜は現在、ドラマ・広告ビジュアル・ファッション媒体など多方面で活躍中。

URL：https://bijoux.co.jp/

■サイバーエージェントグループおよび株式会社BABEL LABELについて

【株式会社サイバーエージェント】

「21世紀を代表する会社を創る」というビジョンのもと、インターネット広告事業を中心に、メディア＆IP事業、ゲーム事業、投資育成事業など多様な事業を展開。主要サービスとして、日本国内で高いシェアを誇るインターネット広告サービスや、インターネットテレビ「ABEMA」などを提供し、国内外の企業・ユーザーに向けた幅広い価値創出を行っています。東京証券取引所、プライム市場上場（証券コード：4751）。

URL：https://www.cyberagent.co.jp/

【株式会社BABEL LABEL】

サイバーエージェントグループの連結子会社として活動する映像コンテンツスタジオ。映画、テレビドラマ、CM、ミュージックビデオなど多様な映像作品の企画・制作を手がけるクリエイター集団として、国内外で高い評価を得ています。Netflixをはじめとするグローバルプラットフォームとの共同制作にも取り組み、オリジナリティあふれる映像表現を通じて新たなコンテンツ価値の創出を目指しています。

URL：https://babel-pro.com/