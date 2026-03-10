鎌池和馬による待望の新作小説『焼き祓え！　ネット巫女つむぎちゃん』発売！　特典は『とある魔術の禁書目録』とのコラボSS！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）の電撃文庫は、『焼き祓え！ ネット巫女つむぎちゃん』を2026年3月10日より発売いたします。

本作は『とある魔術の禁書目録』をはじめ数々のヒット作を生み出してきた鎌池和馬と、人気イラストレーター・ぶーたによる待望の完全新作です。

発売を記念して、各専門店では『とある魔術の禁書目録』のキャラクターたちが登場する「コラボSS（ショートストーリー）」など購入特典をご用意しております。

本編とあわせてお楽しみください。

■書誌ページ：https://dengekibunko.jp/product/322506000660.html

書籍情報

「その依頼、結末までには間に合わせる」戮霊ならオンライン巫女にお任せ！

東京から南に遠く離れ、太平洋に浮かぶメガフロート集合体・海上新都心。最新のハイテクで作られた街だが、ドローンや自動運転車だらけの街には不釣り合いな闇が隠れている。

戮霊、死者の強い怨みが霊に突然変異した存在だ。

内気な女子高生・八尋殿つむぎは、地元の神社再興のため、オンライン巫女として人知れず戮霊退治の依頼を受けるのだが……？

「むぎっこ、スマホの画面丸見えなんだけど？」

「にゅわあッ！ あ、あなたには関係ないじゃない……（ボソボソ）」

海の上の街を舞台に、オンライン巫女つむぎと少女たちのちょっと変わった日常と熱帯夜の戦いが幕を開ける！？

『焼き祓え！ ネット巫女つむぎちゃん』

著者：鎌池和馬 イラスト：ぶーた

発行：株式会社KADOKAWA（電撃文庫）

発売日：2026年3月10日発売

定価：814円（本体740円+税）

ISBN：9784049167177

書誌情報：https://dengekibunko.jp/product/322506000660.html

購入特典 『とある魔術の禁書目録』×『焼き祓え！ ネット巫女つむぎちゃん』コラボSS

今回だけの特別なクロスオーバー！ 各専門店ごとに異なるキャラクターの掛け合いが楽しめる書き下ろしSSをプレゼントいたします。

アニメイト

・ショートストーリーペーパー（『八尋殿つむぎ×御坂美琴 編』）

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3377487/

ゲーマーズ

・書き下ろし4Pブックレット（『別崎天気雨×神裂火織 編』）

https://www.gamers.co.jp/pd/10867367/

・【有償特典】ゲーマーズ限定版【オリジナルアクリルスタンド付】

https://www.gamers.co.jp/pd/10873034/

メロンブックス

・書き下ろしSSリーフレット（『別崎夕陽×御坂妹 編』）

https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3452526

※特典は無くなり次第終了します。ご了承ください

※店舗とオンラインでは配布条件が異なる場合がございます

※一部取り扱いのない店舗もございます

※配布方法など詳細は各店舗にお問い合わせください

関連情報

・電撃文庫公式サイト：https://dengekibunko.jp/

・電撃文庫公式X：https://twitter.com/bunko_dengeki

・電撃文庫公式YouTube：https://www.youtube.com/@bunko_dengeki