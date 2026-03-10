【人材不足が深刻化するフィットネス業界】産学連携で“即戦力育成”へ実店舗スタジオで卒業発表レッスンを開催

株式会社BESTHERBS

株式会社 BEST HERBS(https://www.best-herbs.jp/)（代表取締役社長:塚田正之）の運営するBEST STYLE FITNESS(https://beststylefitness.jp/)は、2026年2月24日（火）BEST STYLE FITNESS 海浜幕張店にて、学校法人三幸学園 千葉リゾート＆スポーツ専門学校(https://www.google.com/aclk?sa=L&pf=1&ai=DChsSEwih-qjeqYOTAxXl2UwCHSmANtwYACICCAEQABoCdG0&co=1&ase=2&gclid=CjwKCAiAqprNBhB6EiwAMe3yhlX-q18IdBjjam78RKx1IsFl4I_TXP4XElndJDq-TemkIwh2BWqtFxoCsyUQAvD_BwE&cid=CAASWuRo-2pY4Jt_YztgsXeUcRmfnc8VgVSnXOznkDf7RLbLfgCzjZw44f1m0vpx00bZy2OWqcglnZEc6fczdiBInXrx9bBF0vohfLRExsmbrwTrzNZFIs39hBft8A&cce=2&category=acrcp_v1_32&sig=AOD64_2MFnePw7KPz20ZAT0nc7qdpY0KqQ&q&nis=4&adurl=https://www.sanko.ac.jp/chiba-sports/event/?utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dchiba-sports%26utm_content%3Dbrand%26gad_source%3D1%26gad_campaignid%3D12527963019%26gbraid%3D0AAAAABmQcbmNkZWpBvXWhJ5Id9unQoLlS%26gclid%3DCjwKCAiAqprNBhB6EiwAMe3yhlX-q18IdBjjam78RKx1IsFl4I_TXP4XElndJDq-TemkIwh2BWqtFxoCsyUQAvD_BwE&ved=2ahUKEwidkaDeqYOTAxWYklYBHRuLDCAQ0Qx6BAgcEAE)と連携し、実店舗スタジオを活用した卒業発表レッスンを開催しました。

フィットネス業界では人材不足が深刻化し、即戦力となるインストラクター育成が求められています。

本取り組みは、2年生約50名が本番形式でレッスンを実施する“学びの集大成”であると同時に、教室とは異なる実際の店舗環境で指導を行うことで、学生が“プロとしての責任”を体感する実践機会として実施されました。

また、1年生約70名が顧客役として参加し、先輩の姿から学ぶことで次年度へ経験を継承する「循環型教育モデル」を構築。単発で終わらない継続的な人材育成の仕組みとして展開されました。

当日はBEST STYLE FITNESSの社員が現場に立ち会い、安全管理および運営サポート、レッスンに対する総括を担当しました。

■ 実店舗で挑んだ本番形式の卒業発表

今回の卒業発表では、2年生が以下のプログラムを担当しました。

・リラクゼーション

・キッズ向けレッスン

・ストレッチポール

・パーソナルトレーニング

指導からコンディショニング、キッズ向けプログラムまで幅広い分野を展開。実店舗ならではの緊張感の中、指導力・安全配慮とコミュニケーション力を発揮しました。

■ 運営も学生主体で実施

本プロジェクトでは、レッスンだけでなく運営面もビジネスコースの学生が担当しました。

・会場導線の案内

・レッスン入れ替えの進行管理

・参加者誘導

・タイムスケジュール管理

現場運営に必要な判断力と対応力を実体験として学ぶ機会となりました。

■ 社会人としての自覚を促す、現役店長からの総括メッセージ

当日の最後は、BEST STYLE FITNESS大宮店の横田店長が総括メッセージを学生へ贈り、イベントを締めくくりました。

「約半年間かけて準備してきた成果が、本日の発表から強く伝わりました。実店舗という本物の現場で指導に立つことは、教室とは異なる緊張感と責任が伴いますが、皆さん一人ひとりがその重みを理解し、真摯に向き合っている姿が印象的でした。社会に出ると日々の忙しさの中で“慣れ”が生まれ、準備や確認がおろそかになってしまう瞬間もあります。しかし、今回のように丁寧に積み重ねた準備こそが信頼を築く土台になります。フィットネスの仕事は、30分や1時間であってもお客様の“人生の一部”を預かる責任ある仕事です。その大切な時間に誠実に向き合う覚悟を持ち続け、今の気持ちを忘れずに、それぞれの現場で成長し続けてほしいと心から願っています。」

■ 学生が語る“本物の現場”での学び

2年生代表 海藤ひかりさん

「BEST STYLE FITNESS 海浜幕張店という実際のフィットネスクラブでレッスンを行うのは初めてで、とても緊張しました。教室とはまったく違う空気感があり、プロとして現場に立つ責任を強く実感しました。4月からはピラティスインストラクターとして、一人ひとりに寄り添える指導者を目指します。」

2年生代表 三坂彩風さん

「今回は本物のスタジオ環境を活かし、照明や空間づくりを工夫しながらリラックスできるレッスンに挑戦しました。実際の店舗だからこそ、雰囲気づくりの重要性を学ぶことができました。今後は“健康と美”を通して女性の自信を支えていきたいです。」

2年生代表 大竹秀真さん

「実店舗でこれだけの人数を動かす経験は初めてでした。本物の現場で、時間管理や進行を意識しながら全体を見る難しさを学びました。幅広い世代と向き合えるトレーナーになれるよう、今後も努力していきます。

千葉リゾート＆スポーツ専門学校 橋本教諭

「本物のフィットネスクラブで指導側に立つ経験は、学生にとって非常に貴重です。人前に立つ責任や、動かす難しさを実感できたのではないでしょうか。今回の経験を振り返りながら、それぞれが社会人として成長していくことを期待しています。」

■ 今後の展望

BEST STYLE FITNESSでは、教育機関との連携を継続し、実践型教育の場を提供してまいります。

地域・教育・企業が一体となった持続可能な人材育成モデルの確立を目指します。

