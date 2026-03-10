【ステーキ宮・カルビ大将×中京テレビ「ぐ～たくさん」】“具だくさん”なプルドポークドッグのコラボメニューが登場！

株式会社アトム

コロワイドグループの株式会社アトム（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：植田剛史）が展開する東海エリアのステーキ宮とカルビ大将では、2026年3月16日（月）より中京テレビ「ぐ～たくさん」とのコラボメニューを販売いたします。店舗での販売に先駆けて3月14日（土）・15日（日）に

愛知県名古屋市・久屋大通公園で行われるあさドレ♪ちゃんの中京テレビ番組まつりにて、コラボメニューを先行販売いたします。

中京テレビで長年人気を誇る番組「ぐ～たくさん」。“東海エリアのグルメやおでかけ情報を具だくさんでお届け”という番組コンセプトに合わせて、プルドポークを“これでもか！”と具だくさんに盛り付けたコラボメニューを販売いたします。

外はパリッと、中はもっちりとした食感のチャパタに、スライスオニオンやトマトなどの野菜と、バターのコクが感じられるグレービーソースを絡めたプルドポークをたっぷりサンド。味は濃厚な特製チーズソースと、番組公式キャラクター だいとくさんの大好物であるカレーソースからお選びいただけます。

愛知県、岐阜県、三重県のステーキ宮とカルビ大将だけの限定メニュー、ぜひ店舗でお楽しみください。

【概要】

販売期間：2026年3月16日（月）～2026年5月31日（日）

価格 ：1,200円

販売店舗：愛知県と岐阜県、三重県のステーキ宮とカルビ大将（カルビ大将 高山店を除く）

※実施期間や店舗は予告なく変更になる場合がございます

3月14日（土）・15日（日）の番組まつりへの出店が決定！

愛知県・名古屋市の久屋大通公園で行われるあさドレ♪ちゃんの中京テレビ番組まつりにて、コラボメニューの先行販売を実施いたします。ステーキ宮・カルビ大将の出店エリアは会場内のエンゼル広場で、「プルドポークドッグ チーズソース」（※）のみ販売いたします。片手で食べられるワンハンドメニューになるので、食べ歩きにもぴったりです。ぜひご家族や友人とお越しください。

※価格は1,000円

【会社概要】

社名 ：株式会社アトム

本社所在地 ：〒220-8112 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F

事業内容 ：東北・北関東・東海・北陸地区における直営・FC飲食チェーンの経営

設立 ：1972年1月（2009年3月26日 株式会社ジクト吸収合併）

資本金 ：100百万円

公式ホームページ :https://www.atom-corp.co.jp/

社名 ：株式会社コロワイド（英文名称：COLOWIDE CO., LTD.）

本社所在地 ：〒220-8112 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12

事業内容 ：1.飲食店の経営 2.各種食料品の仕入販売及び加工販売

設立 ：1963年4月

資本金 ：438億14百万円

店舗数 ：2,602店舗・524拠点（2025年6月末時点）

公式ホームページ :https://www.colowide.co.jp/

コロワイドグループは、「すべては、お客様と社員のために」を企業理念に、全国で多様な外食ブランドを展開する“食”の総合プロデュース企業です。居酒屋をはじめ、レストランやデザート、給食事業、食品製造・流通まで幅広く手がけ、グループ一体となっておいしさと安心をお届けしています。

これからも「食への情熱」を原動力に、一人でも多くのお客様に「楽しかった、美味しかった」と感じていただける体験価値の創出に努めてまいります 。