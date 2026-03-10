JR博多駅に新業態『鮨と惣菜 アキラ水産』が3/17（火）グランドオープン！福岡を代表する鮮魚仲卸会社「アキラ水産」が手がける“本気の寿司と惣菜”をお見逃しなく。

株式会社 博多ステーションビル

コンセプトは、

「旬を逃さず、市場の鮮度そのままに、プロの味を日常で」

長浜鮮魚市場で取扱量トップの総合仲卸『アキラ水産』が、

市場に並ぶ膨大な魚の中から、目利きのプロがその日の“最高の一匹”を選別。

最短距離でお客様の食卓へお届けします。

【こだわりポイント】

■ 鮮度と希少性

・仲卸としての目利きを生かし、その日の市場で仕入れた魚を中心に、季節ごとに旬のネタが楽しめる

・普段スーパー等では、お目にかかれないレアな魚も提供 オープン時は「クエ鮨」が登場

※仕入れ状況等により、提供ネタの種類は予告なく変更となる場合がございます。

■ 幅広いシーンで利用しやすい商品ラインナップ

・普段の食卓から手土産まで、幅広いシーンで活用できる商品

・気軽に手に取れる「3貫寿司」シリーズ

■ スペシャルメニュー（看板メニュー）

アキラ水産ならでは、“魚のプロ品質”を感じられるスペシャルメニュー

・「厳選鮨」今が旬の天然鮮魚を贅沢に使用 2,916円（税込）

・「最高級の極鯖寿司」脂乗り抜群のサバを厳選 1,944円（税込）

・「魚屋の海苔弁当」仲卸のこだわりを詰めこんだ一品

【出店の想い/ストーリー】

■ 地元のお客様の需要拡大に応えるため

近年、マイングでは地元のお客様による日常利用が増加し、スーパーを核とした食品エリアが大きく盛り上がりを見せています。

その中で、「もっと博多の地元のお客様に“食の価値”を提供したい」

「マイングに来れば“博多らしい美味しさ”が必ず買える場所にしたい」という想いが高まり、長浜鮮魚市場で仲卸最大級の実績を誇る「アキラ水産」にご出店頂く運びとなりました。

安部会長市場で自ら作業する上田社長

プロの目利きが“その日一番の魚”を仕入れることができる企業だからこそ、

マイングとして「鮮度をそのまま駅ナカで味わえる」

という新たな価値をお客様に提供できると確信しました。

今回の出店は、アキラ水産としても新業態となるチャレンジであり、

マイング食品ゾーンの＜食の魅力＞をさらに底上げする大きな一歩です。

■“博多の旬”を持ち帰れる場所へ

マイングは“博多の玄関口”として、出張や観光で訪れる方々にとっての「最後の買い物場所」という役割も担っています。旅のしめくくりに、 博多の味を駅弁として味わう、また家族に届ける土産として、

旅の思い出の余韻をお楽しみ頂きたいと考えております。

<店舗概要>

店 名 ：鮨と惣菜 アキラ水産

開 業 日 ：2026年3月17日（火）

所 在 地 ：博多エキナカ マイング内 食品ゾーン（エキナカキッチン）

営業時間：9：00～21：00

店 休 日 ：施設に準ずる

<アキラ水産会社概要>

100年以上続くアキラグループの中核企業で、

長浜鮮魚市場で取扱量トップを誇る福岡県最大の総合鮮魚仲卸

市場では年６回「市民感謝デー」を開催

地元の方にも愛される、福岡の食文化を支える存在

社 名 ：株式会社アキラ水産

所 在 地：福岡市中央区長浜3丁目11番3-711号

代 表 者：代表取締役 上田浩祐

公式HP：https://www.akirasuisan.co.jp/

＜博多エキナカ マイング概要＞

博多駅構内１階に位置する、九州最大級の博多・九州のおみやげ処。

毎日多くの県外からお越しのお客様で賑わうが、スーパーをはじめとした食品店舗も多く、

地元のお客様にも多くご利用頂いていることが特徴。

営業時間：9時～21時

店舗数：全92店舗

運営会社：株式会社博多ステーションビル

WEB：https://www.ming.or.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/ming_hakata/

X：https://x.com/ming_hakata