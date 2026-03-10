【miffy×TO&FROコラボ】3/17発売！TO&FROの軽量・高機能アイテムにmiffyデザインが登場！青森県立美術館の「誕生70周年記念 ミッフィー展」でも販売

カジレーネ株式会社

創業91年の合繊メーカー「カジグループ」のカジレーネ株式会社（石川県かほく市・代表取締役 梶政隆）が運営する、同社の生地を使用し「気持ちまで軽くなる軽さ」をコンセプトとしたファクトリーブランド「TO&FRO（トゥーアンドフロー）」（https://toandfro.shop）は、miffyとコラボレーションした19型のアイテムを2026年3月17日に発売いたします。

※本商品は株式会社ディック・ブルーナ・ジャパンとの商品化契約により株式会社元町ファクトリーが企画・製造したものです。

miffy×TO&FROのコラボレーションが実現！

青森県立美術館の「誕生70周年記念 ミッフィー展」でも販売



世界中で長く親しまれ、2025年に70周年を迎えた「miffy」とTO&FROがコラボレーションし、使いやすさと親しみやすさを併せ持つアイテムが誕生しました。TO&FROは、日本の繊維産業が盛んな石川県を拠点に、自社で軽量・高機能さを追求した生地から生産するファクトリーブランドです。今回のコラボレーションでは、職人の技術力とリアルな使い勝手を融合させたTO&FROと、世代を超えて愛されているmiffyが出会い、日常の様々なシーンに寄り添うアイテムを全19型、展開いたします。



さらに、コラボレーションアイテムは、TO&FRO直営店と元町ファクトリーオンラインショップに加え、3月19日から松坂屋・上野店にて開催される「ミッフィーzakkaフェスタ」、4月18日から青森県立美術館にて開催される「誕生70周年記念 ミッフィー展」でも発売されます。

今回のコラボレーションでは、TO&FROが世界最軽量クラスを目指して開発した、 風になびくほど薄いのに耐久性がある「Humming bird AIR」という生地を採用したアイテムをセレクト。髪の毛の1/3程しかない極細糸を、長年培ってきたTO&FRO独自の技術で丁寧に織りあげた「Humming bird AIR」は、薄くても丈夫でシワになりにくく、しかも撥水加工で、生活防水対応しているのが特徴です。

カラーやデザイン選定もTO&FROのシンプルな無地アイテムをキャンバスとして、

miffyの魅力を最大限活かせるものをセレクト。透ける程に薄い生地ならではの軽やかな発色の上に、miffyのプリントを施しました。TO&FROとしては、miffy70周年のイベント期間中にコラボレーションできたことが大変喜ばしく、この機会にたくさんのお客様に軽くて高機能なのに丈夫なTO&FROアイテムをご体感いただけますと幸いです。

miffy×TO&FRO コラボレーション詳細

(1)【miffy×TO&FRO】ORGANIZER AIR XSsize

3,960円

https://toandfro.shop/products/miffy-to-fro-organizer-air-xs

サイズ:幅 18.5cm× 奥行 13cm× 高さ 5cm

重量:約9g

容量:約1.2L

素材:ナイロン 100%:TO&FRO オリジナル生地使用

カラー展開（5色）

REDDISH ORANGE / YELLOW / YELLOW GREEN / BLUE / CLEAR





(2)【miffy×TO&FRO】ULTIMATE LIGHT SHOULDER BAG MINI

7,920円

https://toandfro.shop/products/miffy-to-fro-ultimate-light-shoulder-bag-mini

サイズ:幅 28cm× 高さ 18cm× マチ 3.5cm

肩紐長さ:60 ~ 120cm

収納時：横 8cm × 縦 7cm

重量:本体:約20g 肩紐:13g 計:33g

容量:約1.7L

耐荷重:2kg

素材:ナイロン 100%:TO&FRO オリジナル生地使用

カラー展開（6色）

REDDISH ORANGE / YELLOW / GREEN / BLUE / CLEAR / BLACK





(3)【miffy×TO&FRO】PACKABLE TOTE BAG AIR Ssize

6,930円

https://toandfro.shop/products/miffy-to-fro-packable-tote-bag-air-ssize

サイズ:最大幅 28cm× 高さ 31cm(持ち手除く)× マチ 10cm× 持ち手高さ 21cm

収納時:横 7cm × 縦 7cm

重量:約 15g

容量:約 8.4L

耐荷重:3kg

素材:ナイロン 100%:TO&FRO オリジナル生地使用

カラー展開（2色）

NAVY / LIGHT BLUE





(4)【miffy×TO&FRO】PUFFING TOTE BAG

16,500円

https://toandfro.shop/products/miffy-to-fro-puffing-tote-bag

サイズ:幅 26cm× 高さ 35 cm(持ち手除く)× マチ 8cm

持ち手高さ：( 小 )12cm- 持ち手高さ ( 大)30cm

重量:約 93g

容量:約 5L

耐荷重:4kg

素材:ナイロン 100%(中綿ポリエステル 100%):TO&FRO オリジナル生地使用

カラー展開（6色）リバーシブル仕様

CLEAR / BLACK / YELLOW / REDDISH ORANGE / YELLOW GREEN / BLUE /





●発売場所：

(1)～(4)のアイテム

●TO&FRO TOKYO

住所：東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 2F

時間：午前11時～午後9時

●TO&FRO HANEDA

住所：東京都大田区羽田空港3-4-2 東京モノレール羽田空港第2ビル駅 B1F

時間：午前8時～午後8時

●TO&FRO KAJI FACTORY PARK

住所：石川県かほく市大崎ヲ102-1 1F

時間：午前11時～午後6時

●TO&FROオンラインショップ

https://toandfro.shop/





(1)～(3)のアイテム

●元町ファクトリー オンラインショップ

https://www.shop.motomachi.co.jp/

●ミッフィーzakkaフェスタ

松坂屋・上野店

住所：東京都台東区上野３丁目２９－５

会期：2026年3月19日（木）～3月30日（月）

※「ミッフィーzakkaフェスタ」は、4月以降も巡回予定

●誕生70周年記念 ミッフィー展

青森県立美術館

住所：青森市安田字近野185

会期：2026年4月18日（土）～2026年6月21日（日）

※「誕生70周年記念 ミッフィー展」は、その後全国の美術館を巡回予定