【miffy×TO&FROコラボ】3/17発売！TO&FROの軽量・高機能アイテムにmiffyデザインが登場！青森県立美術館の「誕生70周年記念 ミッフィー展」でも販売
創業91年の合繊メーカー「カジグループ」のカジレーネ株式会社（石川県かほく市・代表取締役 梶政隆）が運営する、同社の生地を使用し「気持ちまで軽くなる軽さ」をコンセプトとしたファクトリーブランド「TO&FRO（トゥーアンドフロー）」（https://toandfro.shop）は、miffyとコラボレーションした19型のアイテムを2026年3月17日に発売いたします。
※本商品は株式会社ディック・ブルーナ・ジャパンとの商品化契約により株式会社元町ファクトリーが企画・製造したものです。
miffy×TO&FROのコラボレーションが実現！
青森県立美術館の「誕生70周年記念 ミッフィー展」でも販売
世界中で長く親しまれ、2025年に70周年を迎えた「miffy」とTO&FROがコラボレーションし、使いやすさと親しみやすさを併せ持つアイテムが誕生しました。TO&FROは、日本の繊維産業が盛んな石川県を拠点に、自社で軽量・高機能さを追求した生地から生産するファクトリーブランドです。今回のコラボレーションでは、職人の技術力とリアルな使い勝手を融合させたTO&FROと、世代を超えて愛されているmiffyが出会い、日常の様々なシーンに寄り添うアイテムを全19型、展開いたします。
さらに、コラボレーションアイテムは、TO&FRO直営店と元町ファクトリーオンラインショップに加え、3月19日から松坂屋・上野店にて開催される「ミッフィーzakkaフェスタ」、4月18日から青森県立美術館にて開催される「誕生70周年記念 ミッフィー展」でも発売されます。
今回のコラボレーションでは、TO&FROが世界最軽量クラスを目指して開発した、 風になびくほど薄いのに耐久性がある「Humming bird AIR」という生地を採用したアイテムをセレクト。髪の毛の1/3程しかない極細糸を、長年培ってきたTO&FRO独自の技術で丁寧に織りあげた「Humming bird AIR」は、薄くても丈夫でシワになりにくく、しかも撥水加工で、生活防水対応しているのが特徴です。
カラーやデザイン選定もTO&FROのシンプルな無地アイテムをキャンバスとして、
miffyの魅力を最大限活かせるものをセレクト。透ける程に薄い生地ならではの軽やかな発色の上に、miffyのプリントを施しました。TO&FROとしては、miffy70周年のイベント期間中にコラボレーションできたことが大変喜ばしく、この機会にたくさんのお客様に軽くて高機能なのに丈夫なTO&FROアイテムをご体感いただけますと幸いです。
miffy×TO&FRO コラボレーション詳細
(1)【miffy×TO&FRO】ORGANIZER AIR XSsize
3,960円
https://toandfro.shop/products/miffy-to-fro-organizer-air-xs
サイズ:幅 18.5cm× 奥行 13cm× 高さ 5cm
重量:約9g
容量:約1.2L
素材:ナイロン 100%:TO&FRO オリジナル生地使用
カラー展開（5色）
REDDISH ORANGE / YELLOW / YELLOW GREEN / BLUE / CLEAR
(2)【miffy×TO&FRO】ULTIMATE LIGHT SHOULDER BAG MINI
7,920円
https://toandfro.shop/products/miffy-to-fro-ultimate-light-shoulder-bag-mini
サイズ:幅 28cm× 高さ 18cm× マチ 3.5cm
肩紐長さ:60 ~ 120cm
収納時：横 8cm × 縦 7cm
重量:本体:約20g 肩紐:13g 計:33g
容量:約1.7L
耐荷重:2kg
素材:ナイロン 100%:TO&FRO オリジナル生地使用
カラー展開（6色）
REDDISH ORANGE / YELLOW / GREEN / BLUE / CLEAR / BLACK
(3)【miffy×TO&FRO】PACKABLE TOTE BAG AIR Ssize
6,930円
https://toandfro.shop/products/miffy-to-fro-packable-tote-bag-air-ssize
サイズ:最大幅 28cm× 高さ 31cm(持ち手除く)× マチ 10cm× 持ち手高さ 21cm
収納時:横 7cm × 縦 7cm
重量:約 15g
容量:約 8.4L
耐荷重:3kg
素材:ナイロン 100%:TO&FRO オリジナル生地使用
カラー展開（2色）
NAVY / LIGHT BLUE
(4)【miffy×TO&FRO】PUFFING TOTE BAG
16,500円
https://toandfro.shop/products/miffy-to-fro-puffing-tote-bag
サイズ:幅 26cm× 高さ 35 cm(持ち手除く)× マチ 8cm
持ち手高さ：( 小 )12cm- 持ち手高さ ( 大)30cm
重量:約 93g
容量:約 5L
耐荷重:4kg
素材:ナイロン 100%(中綿ポリエステル 100%):TO&FRO オリジナル生地使用
カラー展開（6色）リバーシブル仕様
CLEAR / BLACK / YELLOW / REDDISH ORANGE / YELLOW GREEN / BLUE /
●発売場所：
(1)～(4)のアイテム
●TO&FRO TOKYO
住所：東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 2F
時間：午前11時～午後9時
●TO&FRO HANEDA
住所：東京都大田区羽田空港3-4-2 東京モノレール羽田空港第2ビル駅 B1F
時間：午前8時～午後8時
●TO&FRO KAJI FACTORY PARK
住所：石川県かほく市大崎ヲ102-1 1F
時間：午前11時～午後6時
●TO&FROオンラインショップ
https://toandfro.shop/
(1)～(3)のアイテム
●元町ファクトリー オンラインショップ
https://www.shop.motomachi.co.jp/
●ミッフィーzakkaフェスタ
松坂屋・上野店
住所：東京都台東区上野３丁目２９－５
会期：2026年3月19日（木）～3月30日（月）
※「ミッフィーzakkaフェスタ」は、4月以降も巡回予定
●誕生70周年記念 ミッフィー展
青森県立美術館
住所：青森市安田字近野185
会期：2026年4月18日（土）～2026年6月21日（日）
※「誕生70周年記念 ミッフィー展」は、その後全国の美術館を巡回予定