【Ｚ会の教室】新高1～3生向け 資料請求キャンペーンを3月6日（金）から4月26日（日）の期間限定で実施中

株式会社増進会ホールディングス（Ｚ会グループ）のグループ会社である株式会社Ｚ会エデュースは、新高1～3生とその保護者さまを対象に、「Ｚ会の教室」の新高1～3生向け資料をご請求いただいた方に、「新高1～3生向け 資料請求キャンペーン」として、東大・京大入試速報動画をプレゼントします。

詳細を見る :https://www.zkai.co.jp/juku/lp-high/seikyucp-ka/?utm_source=web&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260310prtimes

東大・京大をはじめとする最難関大学の合格を勝ち取るためには、入試の「今」を知ることが何よりの近道です。

Ｚ会の教室では、入試直後の問題を徹底分析。Ｚ会の精鋭スタッフがその要点と攻略のヒントを凝縮した東大・京大入試速報動画を、資料をご請求いただいた方限定で公開いたします。

最難関レベルの入試は、単なる知識の習得だけでは太刀打ちできません。「何が問われ、どう考えればよかったのか」をいち早く掴むことで、これからの学習の質が劇的に変わります。

■キャンペーン概要

キャンペーン名： 新高1～3生向け 資料請求キャンペーン

申込受付期間： 2026年3月6日（金）～2026年4月26日（日）

対象： 「Ｚ会の教室」の新高1～3生向け資料をご請求いただいた方

プレゼント内容： 東大・京大入試速報動画

視聴方法：お送りする資料に記載の二次元コードより特設サイトにご案内

動画は3/16(月)より公開予定です。

■特典動画の内容

2026年2月に実施されたばかりの東大・京大入試について、精鋭スタッフが傾向と対策を徹底解説します。

【2026入試速報】東大・京大の最新傾向を徹底解剖 ～合格への第一歩となる傾向と対策 ～

東大・京大をはじめとする最難関大学の入試は、教科書の知識を蓄えるだけでは攻略できません。

Ｚ会の精鋭スタッフが、最新の東大・京大入試を徹底分析して「今の入試で何が問われ」「合格者と不合格者の差はどこでついたのか」をお伝えします。

【申込受付期間】

Ｚ会の教室・新高1～3生向け 特設サイト（https://www.zkai.co.jp/juku/lp-high/seikyucp-ka/）より資料をご請求ください。





