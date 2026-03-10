HI-TECプレミアムスニーカーライン「HTS74」から新モデル「SILVER SHADOW R2」登場

株式会社ムーンスター

英国発のアウトドアライフスタイルブランド「HI-TEC(R)(ハイテック) 」より、「SILVER SHADOW R2」を2026年3月下旬より全国取り扱い店、ムーンスターオンラインストアにて順次発売します。

SILVER SHADOW R2

1981年に発売された「シルバーシャドウ」は、同年のロンドンマラソンでランナーの4人に1人が着用していたというハイテックを代表するランニングシューズです。数あるシルバーシャドウシリーズの中でも根強い人気があった「SILVER SHADOW II」のシルエットを忠実に再現しながらも、優れた衝撃吸収性と前に進む推進力を生むソールユニットを搭載したアップグレードモデルです。

・PRICE ：\16,500 (taxin)

・SIZE ：23.0～29.0cm (ハーフサイズなし)

・発売月 ：2026年3月下旬

・カラー ：BLACK

・商品詳細： https://www.hitec-footwear.com/feature/silvershadowr2

HI-TEC HTS74

2017年、若きクリエイティブチームによってスタートしたHTS74は、HI-TECの長年の歩みに敬意を表したプレミアムスニーカーラインです。このコレクションでは、50年以上にわたるシューズ開発のノウハウと、1980～90年代の個性的なデザインがうまくミックスされています。「懐かしさ」だけで終わらせない。HTS74はHI-TECの歴史を大切にしながらも、これからの時代に合ったスタイルと履きごこちを提案します。

■INTRODUCTION

HI-TECはスカッシュシューズをルーツとして、1974 年に英国で誕生しました。78年に発売したハイキングシューズ「シエラ」は、それまで重くて当たり前であったアウトドアシューズに“ 軽量” という概念を持ち込み人気に。アウトドアブームが到来しつつあった当時の日本でも大きな話題となりました。以来、ランニングシューズの開発やイギリス軍へのトレーニングシューズの支給など、創業から約半世紀に渡り世界各国のアウトドアファンに愛される名作を生み出しています。

ブランドサイト ：http://www.hitec-footwear.com

Instagram ：@hitec_japan https://www.instagram.com/hitec_japan/

FACEBOOK ：https://m.facebook.com/hitecjapan

オンラインストア：https://www.moonstar.co.jp/store/products/list?brand=HI-TEC

Moonstar HP ：https://www.moonstar.co.jp/

＜商品に関するお問い合わせ先＞株式会社ムーンスター カスタマーセンター

TEL：0800-800-1792（フリーダイヤル）平日 10:00～17:30