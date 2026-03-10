EV充電のスマート化を推進する新たな取り組み「Nature EV Switch」の個人向け販売と設置サービスを開始

Nature株式会社

「自然との共生をドライブする」をミッションに掲げるNature株式会社（所在地：神奈川県横浜市、代表取締役：塩出 晴海、以下「Nature」）は、家庭向けEV充電のスマート化を推進する新たな取り組みとして、2026年3月10日（火）より、電気自動車（以下「EV」）の充電用コンセントをIoT化するスマートEV充電コントローラー「Nature EV Switch（ネイチャー イーブイ スイッチ）」を、Nature公式サイトにて個人のお客様向けに販売を開始しました。あわせて、現地調査から設置工事までをサポートする「Nature EV Switch設置サービス」の提供も開始しました。なお、本製品は、東京都の令和7年度戸建住宅向け充電設備普及促進事業における外付け通信機器に該当し、要件を満たした場合に助成対象となります。

Nature公式サイト :https://shop.nature.global/products/nature-ev-switch■ 公式サイトでの販売開始と施工サポートについて

これまで「Nature EV Switch」は、法人向けに提供してまいりましたが、「個人で購入したい」という多くのご要望を受け、このたびNature公式サイトでの一般販売を開始いたしました。あわせて開始した「Nature EV Switch設置サービス」は、設置前の現地調査、見積もりの提示、設置工事までを一貫してサポートするサービスです。Natureが窓口となり、申し込みから設置完了までをワンストップで対応し、設置工事は提携施工店が実施いたします。法人向け提供に加え、公式サイトでの一般販売および「Nature EV Switch設置サービス」の開始により、個人ユーザーにとってより身近で導入しやすい環境を整え、家庭におけるスマート充電の社会実装を推進してまいります。

■ Natureユーザー限定「Nature EV Switch設置サービス」現地調査費用無償キャンペーン

「Nature EV Switch設置サービス」の開始を記念し、Nature製品をご利用中のお客様（先着で200名）を対象に「Nature EV Switch」の設置前に行う現地調査費用を無償とする期間限定キャンペーンを実施いたします。「Nature EV Switch設置サービス」を申込む際に、「Nature Home」に登録済みのメールアドレスをご入力いただくことで、申請が完了します。なお、本キャンペーンは期間中のお申込みを対象とし、設置工事の完了時期は問いません。

- キャンペーン期間：2026年3月10日（火）～2026年5月31日（日）23:59- キャンペーン対象：お申込み以前にNature製品を購入し、ご利用中のユーザー（先着200名）- キャンペーン対象製品：「Nature Remo」シリーズ、「Nature Remo E」シリーズ ※今後発売される製品もキャンペーンの対象となります■「Nature EV Switch」がもたらすスマートな充電体験

「Nature EV Switch」は、EV充電用コンセントと接続し、内蔵するLTE通信機能でクラウドシステムと連携して、充電状況のモニタリング、遠隔操作、タイマーや天気予報に応じたEV充電の自動化・最適化を実現します。スマートフォンの「Nature Home」アプリからEV充電のON/OFF操作や自動化の設定も簡単に行えます。日々のEV充電を、より便利でエネルギーの効率的な利用体験へと進化させます。また、本製品は、セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度（JC-STAR）の「★1」を取得しています。

■「Nature EV Switch」製品概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/19285/table/164_1_c5c4ef985259f9c23853d9448b1e7115.jpg?v=202603101251 ]

(※)本製品は特定計量制度の要件に適合していますが、現時点では「Nature Home」アプリ上での計量データの表示機能は実装しておりません。特定計量制度に関わる用途での利用を検討されている場合は、お問い合わせください。



パナソニック株式会社エレクトリックワークス社が提供する「おうちEV充電サービス」に採用されているIoT制御モジュール（型番：EVSW-6B1-P）は、パナソニック専用アプリからのみ操作が可能です。詳細はパナソニックのサービスサイトをご参照ください。

https://www2.panasonic.biz/jp/energy/ouchiev/

なお「Nature EV Switch」の設置には、電気工事および外壁もしくは外構工事が必要です。外壁工事の場合、壁面への埋込設置または露出ボックスによる取付けが可能です。外構工事では、屋外電源コンセント支柱に設置いただけます。本製品の利用には、別売りのEV充電用コンセント（200V）およびケーブル側に電力の制御装置を搭載した充電ケーブル（Mode2）が必要です。

■パートナー企業の募集について

Natureでは、「Nature EV Switch」の販売やサービス活用、協業を推進いただけるパートナー企業を募集しています。ハウスメーカー、自動車関連企業、商社など多様な業種との連携を通じて、スマートなEV充電体験の普及拡大を目指します。

お問い合わせ：https://nature.global/business-contact/

■「Nature EV Switch」について

「Nature EV Switch」は、家庭のEV充電用コンセントをIoT化するスマートEV充電コントローラーです。「Nature Home」アプリから充電状況をリアルタイムに確認できるほか、EV充電の遠隔操作やタイマー設定、天気予報と連動した充電のオートメーション機能を備え、EV充電の最適化を実現します。また、スマホHEMS「Nature Remo E」シリーズと組み合わせることで、太陽光発電の余剰電力を活用した充電や、ブレーカー落ちを防ぐ安全制御も可能になります。

■Natureについて

Natureは、「自然との共生をドライブする」をミッションに、IoTプロダクトを活用し、再生可能エネルギーへのシフトの実現を目指しています。2017年にスマートリモコン「Nature Remo」を発売、日本のスマートホーム市場を牽引しています。2019年に「Nature Remo E」でエネルギーマネジメント事業に参入し、2022年より電力会社向けのデマンドレスポンスサービスの提供を開始しました。今後は、太陽光パネル・蓄電池・EV等の分散型エネルギーリソース（DER）を最適制御する独自のエネルギーマネジメントプラットフォーム「Nature DER Platform」を構築し、次世代の電力インフラのアップデートに貢献することでエネルギーの新しい未来を創造してまいります。

■Nature株式会社 概要

社名 ：Nature株式会社（ネイチャーカブシキガイシャ）

所在地 ：〒221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町1-1

設立 ：2014年12月10日

代表者 ：代表取締役 塩出 晴海（しおで はるうみ）

事業概要 ：IoT機器の開発・製造・販売、およびエネルギーマネジメント事業

URL ：https://nature.global/

■法人のお問い合わせ先

法人のお客様で、本製品の導入、API利用、共同開発・協業に関するご相談などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

https://nature.global/business-contact/