パーソルイノベーションが展開する『ピタテン』にAIアバター『Geny』を導入

パーソルイノベーション株式会社

「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループのパーソルイノベーション株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：大浦 征也）は、当社が展開する若年層向け人材紹介サービス『ピタテン』において、株式会社lean（本社：東京都千代田区、代表取締役：北原 航）が提供するAIアバター『Geny（ジニー）』を2026年3月に導入したことをお知らせします。

本取り組みにより、カウンセリング案内や職種説明の一部をAIアバターが担い、求職者体験の向上とキャリアアドバイザーの支援価値最大化を目指します。

■導入の背景

『ピタテン』( https://www.pitaten.jp/ )は、若年層・第二新卒・既卒など、未経験から正社員就職・転職を目指す方を対象に、専任のキャリアアドバイザーがカウンセリングから面接対策、入社後フォローまで一貫して支援するサービスです。

近年、求職者の活動スタイルは多様化しており、在職中や学業・アルバイトと両立しながら転職活動を行うケースが増えています。そのため、「夜間や早朝に情報を得たい」「まずは基本的な職種理解を深めたい」といったニーズが高まっています。

一方で、キャリアアドバイザーは一人ひとりに深く向き合う支援を行うため、初期案内や定型的な説明に一定の時間を要していました。こうした課題に対し、『ピタテン』は、AIを単なる業務効率化の手段としてではなく、「人による支援の価値を高めるためのテクノロジー」として活用する方針のもと、AIアバター『Geny』を導入しました。

■導入の概要

本取り組みでは、以下の業務をAIアバターが代行・補完します。

・カウンセリング予約の案内

・サービス概要の説明

・職種や転職活動全般、キャリアパスに関する基礎情報の提供

AIアバターが求職者からの質問に答えることで、求職者は時間や場所を問わず、疑問をその場で解消することが可能になります。

その結果、キャリアアドバイザーはより高度な個別相談や意思決定の支援など、求職者との伴走に注力できる体制を構築します。

■AI活用の考え方

本取り組みは、工数削減のみを目的とするものではありません。

「AIが担う領域」と「人が担う領域」を再設計し、人にしかできない支援をより強化することを目的としています。

AIが情報提供や初期対応を担うことで、キャリアアドバイザーは求職者の価値観整理や不安解消、意思決定の支援といった本質的な支援により多くの時間を充てることが可能になります。

■AIアバター『Geny』について

『Geny』は、担当者や専門家をAIアバター化し、求職者の質問に24時間対応する「対話型アシスタントAI」です。

特許出願済みの独自システムを基盤としており、文脈を踏まえた自然でスムーズな対話を実現します。単なるFAQ応答ではなく、求職者一人ひとりの疑問解消や職種理解の促進を支援する設計が特徴です。

https://geny.le-an.co.jp/

■パーソルイノベーション株式会社 『ピタテン』 事業責任者 星野 里季よりコメント

『ピタテン』は、未経験・若年層を対象とした人材紹介領域において、次世代モデルの構築を目指しています。今回のAIアバター『Geny』の導入は、その実現に向けた重要な取り組みの一つと位置づけています。

当社が目指すのは、現在キャリアアドバイザー（CA）が担っている一連のプロセスに対し、適切にAIを活用することで、求職者の行動をより前向きに促す体験設計を実現することです。初期案内、職種理解のための基礎情報の提供、一次的な情報整理といった、AIが担うことで価値を最大化できる領域はAIに委ね、CAは「意思決定支援」「感情面でのフォロー」「最終判断の伴走」といった本質的に価値の高い業務に注力できる体制を構築してまいります。

また、求職者にとっても、AIだからこそ質問しやすい環境や、24時間いつでもアクセスできる利便性が加わることで、就職活動の初期行動におけるハードルが下がり、よりスムーズな意思決定につながることを期待しています。

未経験・若年層が自らの可能性を適切に見出し、未来を主体的に選択できるよう、今後も支援の高度化とモデル開発に継続して取り組んでまいります。

■株式会社lean 代表取締役 北原 航よりコメント

AIアバター『Geny』は、もともと採用時のアトラクト（魅力付け）を主眼に開発されましたが、現在は「人の可能性を拡張する」ための多様な活用方法が生まれています。今回の『ピタテン』への導入は、まさにその象徴的な一歩です。

『Geny』の本質は評価ではなく、求職者に寄り添う「支援」にあります。AIが初期対応を担うことで、キャリアアドバイザーが人間にしかできない感情面のフォローや意思決定の伴走に注力できる、新たな支援の形に大きな可能性を感じています。

「はたらいて、笑おう。」を掲げるパーソルイノベーション様が、AIで人間の可能性を広げる決断をされたことは、業界全体にとって極めて大きな意義があります。AIと人間の共創という新たなスタンダードがここから示されることで、社会にポジティブな潮流が生まれることを期待し、共に未来を切り拓いてまいります。

■パーソルイノベーション株式会社について

< https://persol-innovation.co.jp/(https://persol-innovation.co.jp/) >

パーソルイノベーション株式会社は、パーソルグループの次世代の柱となる事業創造を目的として、2019年4月に事業を開始しました。人材紹介分野では、若年層・未経験を中心としたエッセンシャルワーク領域の人材紹介サービス『ピタテン』、採用管理・マーケティングツールを提供する『HITO-Link（ヒトリンク）』を展開しており、人材育成関連分野では、企業のDX組織構築の支援サービスを提供する『TECH PLAY』（テックプレイ）、リスキリング支援サービス『Reskilling Camp（リスキリング キャンプ）』や、コミック教材を活用した研修サービス『コミックラーニング』、副業マッチングサービス『lotsful（ロッツフル）』などを運営しています。また、新たな事業開発やデジタルトランスフォーメーションを通じて、パーソルグループのイノベーションを加速していくことを目指しています。

■パーソルイノベーション 会社概要

法人名：パーソルイノベーション株式会社

代表：大浦 征也

資本金：5,500万円

所在地：東京都港区南青山1-15-5 パーソル南青山ビル3階

事業概要：新規事業創造・オープンイノベーション推進、管理並びにそれに付帯する業務

WEBサイト：https://www.persol-innovation.co.jp/

■株式会社leanについて

< https://le-an.co.jp/(https://le-an.co.jp/) >

株式会社leanは、「人の可能性を拡張するAI」をコンセプトに、AIアバター『Geny』を開発・提供しています。

AIを“人の代替”ではなく、“人の拡張”として活用することで、採用・人材支援領域における新しい体験設計を推進しています。

■lean 会社概要

法人名：株式会社lean／リーン

代表：北原 航

資本金：800万円

所在地：東京都千代田区神田美土代町１番地WORK VILLA MITOSHIRO

事業概要：AI開発事業、有料職業紹介事業（13-ユ-317690）、人事コンサルティング事業、人材開発事業（教育及び研修）

WEBサイト：https://le-an.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

パーソルイノベーション株式会社 広報室

TEL：03-6757-4259

MAIL：pino_pr@persol.co.jp

株式会社lean 北原航

MAIL：wataru.kitahara@le-an.co.jp