【実証】付着したスギ花粉アレルゲンを6時間で96.7%以上除去

株式会社カーボントレード

株式会社カーボントレード（本社：東京都港区）は、同社が開発・販売する空間除菌機「CHEFER AIR（シェファー・エアー）」について、付着したスギ花粉アレルゲンの低減効果を確認する第三者試験を実施いたしました 。その結果、6時間でアレルゲンを96.7%削減。24時間では検出限界未満（99.7%以上削減）まで低減する圧倒的な性能が確認されたことをお知らせいたします 。

■ 背景：花粉症の真の原因「付着アレルゲン」と再飛散のリスク

花粉症の症状を引き起こすのは、花粉粒子そのものではなく、その内部に含まれる「アレルゲンタンパク質（Cry j 1など）」です。 室内に入り込んだ花粉は、乾燥や摩擦によって殻が壊れ、微細なアレルゲンタンパク質が飛散します。これらは床や机、カーテンなどに「付着アレルゲン」として蓄積し、人の動きや掃除によって再び舞い上がる「再飛散」を起こします。この再飛散こそが、窓を閉めていても室内で症状が続く大きな原因となっていました。

■ 試験結果：自然減衰の約27倍のスピードで低減

一般財団法人 北里環境科学センターにて、 25㎥試験チャンバーを用いた性能評価試験を実施。

驚異の除去率: 初期値 307.5 ng の付着スギ花粉アレルゲンが、24時間後には 0.8 ng未満（検出限界未満） まで減少しました。 圧倒的なスピード: 作動からわずか6時間で 10.0 ng まで低減。これは、自然減衰（271.1 ng）と比較して約27倍の減少速度に相当します。 最終削減率: 24時間で 99.7%削減 を達成しました（自然減衰は149.8 ngに留まる）。

試験実施：一般財団法人 北里環境科学センター

■ CHEFER AIRの独自技術：ROSによる「分解」アプローチ

従来のフィルター式空気清浄機は、空気中に浮遊する粒子を「捕集」する仕組みですが、床や机に付着したアレルゲンへの効果は限定的でした。「CHEFER AIR」は、コールドプラズマ技術で発生させた ROS活性種を空間全体に放出します。

▶ 酸化還元 : ROS活性種がアレルゲンタンパク質に対して酸化還元反応を及ぼします。

▶ 構造破壊 : 酸化還元反応により、アレルゲンのタンパク質構造を直接分解・破壊します。

▶ 根本解決 : 「捕集」ではなく「分解・破壊」することで、再飛散のリスクを根本から抑制します。

CHEFER AIRによる分解・破壊メカニズム

■ 「フィルター式空気清浄機」と「CHEFER AIR」の違い

従来のフィルター式の空気清浄機は「浮遊する粒子を集める」のが主流ですが、CHEFER AIRは、

「空間全体（付着物含む）を分解する」という全く異なるアプローチで花粉症の根本原因を叩きます。

一般的なフィルター式空気清浄機との効果比較

■ 製品名: CHEFER AIR（シェファー・エアー）

CT-31: 396,000円（税込） ～60畳

CT-11: 49,800円（税込） ～ 6畳

▶パンフレット ダウンロード

https://qr.paps.jp/tkamH

▶動画のご紹介

https://x.gd/FH0gU

花粉症対策キャンペーン 10%割引販売中！

期間限定 2026年3月31日まで

こちらのQRコードまたはリンクからご購入いただけます

https://forms.gle/c6r9YsusgNJu56TJ9

10%割引クーポンコード ： CT10

（決済画面で入力して下さい）

【製造・販売元】

株式会社カーボントレード 〒107-0052 東京都港区赤坂3-21-20 赤坂ロングビーチビル4F

TEL：03-5797-7768 / FAX：03-5797-7769 URL：https://carbontrade.co.jp/

【本件に関するお問合せ】 株式会社カーボントレード 日下、河村

Contact us：https://carbontrade.co.jp/contact/