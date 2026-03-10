エリクソン、ソフトバンクと共同でF1日本グランプリのイベントサポーターに就任

エリクソン・ジャパン株式会社

エリクソン・ジャパン株式会社（以下「エリクソン」）は、ソフトバンク株式会社（以下「ソフトバンク」）と共同で、2026年3月27日（金）～29日（日）に三重県鈴鹿市で開催される「2026 FIA F1世界選手権シリーズ Aramco 日本グランプリレース」（以下「F1日本グランプリ」）において、イベントサポーターとして協賛します。

本協賛を通じ、両社は世界中から注目が集まる大規模イベント会場において、商用5Gネットワークを用いた5G SA（スタンドアローン）およびミリ波を活用した実証実験を行います。大規模イベントにおける高品質で安定した通信体験の提供と、新たな通信サービスの創出に向けた検証を行い、来場者の通信品質の向上およびイベント運営の高度化への貢献を目指します。

エリクソンは1985年に日本に駐在員事務所を設立して以来、41年間にわたり日本の通信事業者様とともに歩んでまいりました。昨今では、2025年5月に発表した日本へのR&D投資(https://urldefense.com/v3/__https://www.ericsson.com/ja/press-releases/2026/2/yokohama-announced-as-site-of-new-ericsson-japan-rd-center__;!!IfJP2Nwhk5Z0yJ43lA!P-8Ot3gPOE6GQ6zVLSTbT_C276sbRHWO80QA4YSAqyBWfqh4vplBZ6UznqkniUfUHTRWutLBnjGkpbHptXGEP3wVPpEWT93dj_Cr%24)や、継続的なSTEAM教育プログラムの提供を通じて、日本の経済・社会の発展に貢献しています。今回、ソフトバンクと共同で行うF1日本グランプリでの取り組みは、日本のモバイルネットワークを次のステージへと引き上げる重要な一歩となります。

