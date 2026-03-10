賞味期限4日延長！使いやすさも向上！！キャップ付きの新形状容器を採用し、「森永おいしい牛乳」として3月10日（火）より全国にて発売

森永乳業株式会社

森永乳業株式会社（本社：東京都港区）は、2003年に発売し、会社を代表する商品の1つである「森永のおいしい牛乳」シリーズを2026年3月より新たに「森永おいしい牛乳」シリーズとして全国にて発売します。商品特長である“新鮮なおいしさ”へのこだわりに加え、日本製紙株式会社（本社：東京都千代田区）と開発した、開けやすく注ぎやすい独自のキャップ付きの新容器を採用し“使いやすく”生まれ変わります。

「森永おいしい牛乳」は、全国600名の酪農家の皆さまへの聞き取り調査をもとに導き出した理想のおいしさである「新鮮な生乳のようなクセがなく、のどごしの良い本当においしい牛乳」を目指して開発されました。

「森永おいしい牛乳」シリーズは、理想のおいしさ実現のために開発した蒸気殺菌法を採用し、加熱による独特の臭いを抑え、「新鮮さそのまま、クセのない飲み心地」を実現しています。

新発売の「森永おいしい牛乳」シリーズでは、当シリーズ最大の特長である“新鮮なおいしさ“へのこだわりを追求し、製法はそのままに、“新鮮なおいしさ”をより長く味わっていただけるようキャップ付きの新容器を採用しました。これにより製造から19日間の賞味期限を実現しました。従来製品と比べて賞味期限を4日延ばすことに成功しています。また合わせて容器形状を工夫することで、開けやすさや注ぎやすさといった利便性が大きく向上し、 “使いやすく”なっています。

2021年から2024年にかけて当社で行った独自調査（※1）において、牛乳の消費量が減少傾向にあることから、“新容器”では新容量を採用しました。

※1出典：当社調べ 2021年-2024年 n=2,170

より使いやすくなって生まれ変わった「森永おいしい牛乳」シリーズを様々な利用シーンでご利用頂き、新鮮な生乳のようなおいしさをお楽しみください。

https://prtimes.jp/a/?f=d21580-1402-2d4a88f7498ecf57a5179389c63d1904.pdf

１．こだわりポイント

１.開け閉めしやすい独自開発したキャップ付きの新容器を採用し密閉性向上。従来品よりもより長く、新鮮なおいしさをキープ。

２.容器を大きく傾けなくても、注ぎやすい新形状。

３.新鮮さと飲み心地が伝わる新デザイン。

２．商品特長

※賞味期限１９日を実現。従来品＋4日延長＜「森永おいしい牛乳」＞

おいしさへの自信があるから実現したストレートなネーミングの成分無調整牛乳。やさしく蒸気でつつみ込む殺菌方法を採用。この製法で、加熱による独特の臭いを抑え、「新鮮さそのまま、クセのない飲み心地」を実現しています。

＜「森永おいしい低脂肪牛乳」＞

生乳の脂肪分だけをカットし、やさしく蒸気で殺菌。生乳本来の風味が生きる生乳１００％使用の低脂肪牛乳です。乳脂肪分を73％カット（※2）、カロリーを36％カット（※2）しているので、脂肪分やカロリーが気になる方にもおすすめです。

＜「森永おいしい高たんぱく高カルシウム」＞

コップ1杯（200mlあたり）で手軽においしくたんぱく10gと、牛乳の1.5倍（※2）のカルシウムを補給できるミルクです。やさしく蒸気でつつみ込む殺菌方法により、脂肪0なのにコクのあるおいしさ。

※2森永おいしい牛乳比

３．商品概要

＜参考＞

■「森永おいしい牛乳」シリーズに込めた想い

数あるおいしい牛乳の一つではなく、牛乳の理想のおいしさを追求して実現した「新鮮な生乳のようなクセがなく、のどごしの良い本当においしい牛乳」という当社独自の王道のおいしさを目指したいという想いをブランド名に込めました。

■おいしさ実現のために開発した蒸気殺菌法

生乳をやさしく蒸気でつつみ込み、瞬間的に加熱殺菌・冷却。

この殺菌方法によって、加熱による独特の臭いを抑え、

すっきりとしたキレを実現。

■酪農家の風味調査

当社独自で行った酪農家向けの風味調査では、「森永おいしい牛乳」の特長である「新鮮さそのまま、クセのない飲み心地」を96％の方に“おいしい”と高いご評価をいただきました。

出典：当社と交流のある全国の酪農家を対象に行った試飲調査（2025年6月、n=149）

■キャンペーンについて

内容：クイズの正解者から抽選で1,000名様にPayPayポイント

3,000ｐｔをプレゼントするキャンペーンを実施いたします。

期間：発売～4月30日（木）

対象：森永おいしいシリーズ全品

応募：商品パッケージに記載したLINE限定の応募QRコードより、

ご応募が可能です。

以上