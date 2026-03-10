3月の角川新書は精神と物体、その起源たる宇宙まで。それぞれを取り巻く「流れ」に光を当てた作品が揃い立つ！　『コンテナ海運が世界を動かす』、『空海と鎌倉仏教』、『宇宙138億年の歴史』の計3作品

株式会社KADOKAWA

このたび、株式会社KADOKAWAは角川新書の新刊計3作品を3月10日（火）に発売いたします。

ダイナミックな現場をコンテナ輸送の専門家が解説する『コンテナ海運が世界を動かす』（松田琢磨）、インド仏教研究者にして浄土宗の僧侶が、日本仏教の構図を解き明かす『空海と鎌倉仏教』（平岡 聡）、宇宙はなぜ、どのように始まったのか？ 理論提唱者の最終講義に、最新の成果を加えた決定版『宇宙138億年の歴史 佐藤勝彦 最終講義』（佐藤勝彦）が登場！ ぜひこの機会にお手に取りください。

『コンテナ海運が世界を動かす』

水、空気、コンテナ輸送――世界経済の血液とも言われ、海運物流のカギを握るこの「箱」の動きを追えば、世界経済の流れもつかめる。身近な存在だが意外と知らない、経済・生活・ビジネスを支えるコンテナに迫る。

[著者プロフィール] 松田琢磨（まつだ・たくま）

神奈川大学経済学部教授。筑波大学第三学群社会工学類卒業、東京工業大学大学院理工学研究科博士後期課程単位取得退学。博士（学術）（東京工業大学）。（公財）日本海事センター主任研究員、拓殖大学商学部教授を経て、2025年4月より現職。専門分野は海運経済学、物流（国際・国内）。コンテナ輸送市場と業界の動向に関して調査・研究を進めている。共著書として『新国際物流論 基礎からDXまで』（平田燕奈 ・渡部大輔との共著、晃洋書房）、『日の丸コンテナ会社ONEはなぜ成功したのか？』（幡野武彦との共著、日経BP）がある。

定価：1,320円 （本体1,200円＋税） / 頁数：320ページ

詳細：https://www.kadokawa.co.jp/product/322502001203/

『空海と鎌倉仏教』

即身成仏、曼荼羅、修行観、救済論。その核心には常に空海の思想があった。「断絶」ではなく、「連続」として日本仏教史をとらえ直せば、宗派を超えた知の構造が浮かび上がる。日本人の精神史を根底から照らし直す。

[著者プロフィール] 平岡 聡（ひらお・さとし）

1960年、京都市生まれ。佛教大学文学部仏教学科卒業。同大学大学院文学研究科博士後期課程満期退学。ミシガン大学アジア言語文化学科留学。京都文教大学教授、京都文教学園理事長・学園長。博士（文学）。著書に、『禅と念仏』（角川新書）、『浄土思想入門』『鎌倉仏教』（角川選書）、『法華経成立の新解釈』（大蔵出版）、『大乗経典の誕生』『〈業〉とは何か』（筑摩選書）、『親鸞と道元』『南無阿弥陀仏と南無妙法蓮華経』『ブッダと法然』『言い訳するブッダ』（新潮新書）、『菩薩とはなにか』（春秋社）など多数。

定価：1,100円 （本体1,000円＋税） / 頁数：256ページ

詳細：https://www.kadokawa.co.jp/product/322508000744/

『宇宙138億年の歴史 佐藤勝彦 最終講義』

若き研究者がインフレーション理論を発表し、世界的の宇宙論をけん引するまでの物語と、その理論の斬新さが一冊に。ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡による観測がもたらしたものなど、最新の成果を加えて新書で刊行！

[著者プロフィール] 佐藤勝彦（さとう・かつひこ）

1945年、香川県生まれ。東京大学名誉教授。京都大学理学部卒業、同大学大学院理学研究科博士課程修了。90年より東京大学教授を務め、2009年に定年退職。この間、東京大学大学院理学系研究科附属ビッグバン宇宙国際研究センター長、日本物理学会会長などを歴任。その後、明星大学客員教授、自然科学研究機構機構長、日本学術復興会学術システム研究センター所長などを務める。専攻は宇宙論・宇宙物理学。「インフレーション理論」を世界に先駆けて提唱し、宇宙創生直後の急膨張モデルを確立した。02年紫綬褒章受賞、10年日本学士院賞受賞、14年文化功労者、18年瑞宝重光章受章。著書に『眠れなくなる宇宙のはなし』（宝島SUGOI文庫）、『相対性理論』（岩波書店）など多数。

定価：1,320円 （本体1,200円＋税） / 頁数：296ページ

詳細：https://www.kadokawa.co.jp/product/322510000914/