「AmiVoice Developers Meetup ここでしか聞けない！エンジニア視点で語る音声認識の実装リアル」のオンデマンド配信を開始いたします。

株式会社アドバンスト・メディア

株式会社アドバンスト・メディア（本社：東京都豊島区、代表取締役会長兼社長：鈴木清幸 以下、アドバンスト・メディア）は、好評いただいたリアルセミナー「AmiVoice Developers Meetup ここでしか聞けない！エンジニア視点で語る音声認識の実装リアル ～生成AI時代における音声認識の役割とプロダクトの舞台裏～」のオンデマンド配信を開始いたします。

詳細・お申込みはこちら :https://go.amivoice.com/l/83072/2026-02-16/f26bkt?from=pr

本イベントは、音声認識 × 生成AI の最新活用がわかる、AmiVoice対面イベントとして開催されました。

AmiVoice API／SDKを利用するユーザー企業3社が集まり、実際の現場で得た成功ノウハウや直面した課題、その改善に向けた具体的な工夫を共有。

ここでしか聞けないリアルな活用事例を通じて、音声認識の最新トレンドや、生成AI時代のプロダクト設計に活かせる実践的な視点をお届けします。

導入背景から実装上の悩み、成果につながったポイントまで、開発現場のリアルに触れられる内容となっており、当日参加者からも「具体的で参考になった」「開発目線の話が聞けた」と好評をいただきました。

当日ご参加いただけなかった方はもちろん、あらためて内容を振り返りたい方も、ぜひこの機会にご視聴ください。

AmiVoice Developers Meetup

ここでしか聞けない！エンジニア視点で語る音声認識の実装リアル

～生成AI時代における音声認識の役割とプロダクトの舞台裏～

[表: https://prtimes.jp/data/corp/20223/table/735_1_5e272cecca1b6b7935448eef9802ae31.jpg?v=202603101251 ]

詳細・お申込みはこちら :https://go.amivoice.com/l/83072/2026-02-16/f26bkt?from=pr

【本件のお問い合わせ】

株式会社アドバンスト・メディア

ウェビナー事務局

MAIL：ami-pfdo-webinar-ml@advanced-media.co.jp

https://www.advanced-media.co.jp/