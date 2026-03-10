【Retty×オミカレ】出勤前の“ガチ中華”でさわやかな朝活×恋活を。秋葉原・幸福味坊で「モーニング de Meet」開催

株式会社オミカレ

会員数100万人超、「今月行ける婚活パーティー・街コン」掲載数日本No.1※の婚活情報サイト運営や、全国自治体の恋活支援を行う株式会社オミカレ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：久留宮 雅仁、以下「オミカレ」）は、2026年4月3日（金）、実名口コミのグルメ情報・予約サイト「Retty（レッティ）」を運営するRetty株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 執行役員CEO：平野雅也）と共同で、食の好みでつながる婚活イベント「Eat de Meet」シリーズ第4弾として、”モーニング de Meet”を開催いたします。

今回は、「朝活」と、熱狂的なファンを持つ「ガチ中華」を掛け合わせた、これまでにない出会いの場を提供します。会場は、中国東北料理の人気店「味坊」グループが手掛ける秋葉原の「幸福味坊（シャンフーアジボウ）」。お粥や油条（揚げパン）など、本格的な中国式朝食ビュッフェを楽しみながら、出勤前のひとときに気軽に参加いただけるイベントです。

「モーニング de Meet in 幸福味坊」とは

本イベントは、「朝の時間を有効活用したい」という、未開拓の婚活ニーズを掘り起こすべく開催が決まりました。朝7時にスタートし、食事を楽しみながら、それぞれの出社時間や予定に合わせて自由に解散できる、新しいスタイルの朝活×婚活イベントです。

会場となる幸福味坊は、朝から本場・中国の路地裏のような活気あふれる朝食が楽しめることで話題のスポット。中華では珍しいモーニング提供店としてメディアでも度々取り上げられる人気店です。揚げパン（油条）、豆乳（豆漿）、お粥といった、心もお腹も満たされるメニューが、参加者同士の会話を弾ませるスパイスとなります。

画像：https://www.ajibo.jp/shopinfo.html

イベント概要

- イベント名： Retty × オミカレ Presents ～モーニング de Meet in 幸福味坊(秋葉原)～- 開催日時： 2026年4月3日(金) 07:00～08:00 （入場・解散自由）- 開催場所： 幸福味坊 (東京都千代田区神田佐久間町1-21Chiyoda TerraceB1F) ※秋葉原駅 徒歩1分- 募集人数： 60名（男性30名・女性30名）- 参加条件： 25～45歳の独身男女／中華料理が好きな方、朝活に興味がある方- 参加費用：【早割】男性 3,000円 ／女性 1,000円【通常】男性 4,000円 ／女性 2,000円

【メディア取材について】

本イベントは当日取材が可能です。取材をご希望されるメディア様は、お手数ですが4月3日までに、広報担当までご連絡ください。

【イベント詳細・お申込みはこちら：https://party-calendar.net/detail/4409663】

選ぶ食事も、帰る時間も「セルフスタイル式」

本イベントでは、一人ひとりがリラックスして交流を楽しめるよう、ビュッフェ形式の動線を活かした体験設計を行っています。

当日の受付後は、各自でお好みの朝食を取りに行くスタイル。「それ美味しそうですね」「これ、本場の味ですよね」といった何気ない一言から、自然な会話が生まれます。「自分から話しかけるのが苦手」という方もご安心いただけるよう、スタッフによるマッチングサポートや席決めのフォローも実施いたします。

約1時間の交流を経て、8時にイベント終了。仕事や次の予定に合わせて、途中で解散することも可能です。美味しい中華と新たな出会いで心を満たし、そのまま仕事に向かえる充実感が、このイベント最大の魅力です。

会場紹介：幸福味坊（秋葉原）

神田・岩本町を中心に「ガチ中華」ブームを牽引する味坊集団が手掛ける店舗。

特に朝食メニューは、中国の日常を切り取ったような本格的な味わいで、グルメ通からも高い評価を得ています。広々とした開放的な店内で、朝の光を感じながら贅沢なひとときを過ごせます。

「Eat de Meet」の想い

Rettyが持つ「食の好みでつながる」強みと、オミカレが持つ「リアルな出会いを作る」ノウハウを掛け合わせた本プロジェクト。

これまでの条件検索によるマッチングを超え、「金曜の朝から本格中華を一緒に楽しめる」という価値観やライフスタイルの共鳴にフォーカスしています。美味しい朝食を共有することで、飾らない自分同士で出会える、新しい出会いのスタイルを提案します。

株式会社オミカレ

婚活情報サイト「オミカレ」を運営。結婚適齢期の人口減少などにより、結婚を希望する男女が「出会いたくても出会えない」社会で、「新たな出会いの創造-出会いが0をZEROにする-」をビジョンに掲げる。「オミカレ」会員数は100万人を超え、日本全国の婚活パーティー・マッチングイベント・街コンなどのイベント掲載数・参加者数・口コミ数は国内No.1※を誇る。

同社はその他に、ビデオ通話型マッチングアプリ「オミカレ Live」も運営。

自治体・事業者との連携も強化し、リアル×オンライン双方でのまじめな出会いの機会の創出に尽力している。



■会社概要

社名：株式会社オミカレ

代表取締社長：久留宮 雅仁

本社：東京都渋谷区代々木一丁目35番1号 プレンジ代々木ビル8階

事業内容：婚活メディア運営・婚活事業社支援サービス開発

URL： https://omicale.co.jp/

※当社調べ

イベント参加者数：イベント予約サイト経由での参加者数（2024年10月～12月）・他社数値（2025年2月時点）他社IR数値を活用

イベント掲載数：当月開催実施のオフライン婚活パーティー・街コン掲載数（2025年4月時点）

口コミ掲載数：サイトに掲載している口コミ数（2025年2月時点）