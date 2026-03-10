株式会社 ラコステ ジャパン

フランスのプレミアム ファッションスポーツ ブランドLACOSTE（ラコステ）は、ゴルフカルチャーを独自の視点で描く、クリエイターが手がける Golfickers（ゴルフィッカーズ）と、初となるコラボレーションコレクションを発表。

本コラボレーションは、長い歴史の中で培われてきたラコステのエレガンスと品格、そしてゴルフをより自由で創造的なカルチャーとして再定義するゴルフィッカーズの視点が融合することで誕生。互いの個性と価値観が交わることで、これまでにない“遊び心と品格の共存”を体現しています。





“LACOSTE BITES GOLFICKERS?”本コラボレーションを象徴する「LACOSTE BITES GOLFICKERS? 」は、LACOSTEのブランドアイコンである“ワニ”が、ゴルフィッカーズの象徴的な“アヒル”に強い関心を寄せる様子を、ユーモアとストーリー性をもって表現したものです。

“噛みつく（Bite）”という言葉には、両者の出会いを単なるコラボレーションに留めず、新しい価値を生み出すための積極的なアプローチとしての意味を込めています。伝統と革新が交差する瞬間を、印象的な問いかけとして提示しています。



“Bite”に込めた想い

“Bite”は、英語圏のゴルフシーンにおいて、グリーン上でボールが鋭く止まるスピン、キレのある攻めのプレー、を指す言葉として使用され、ツアーの選手たちの間でも馴染み深い表現です。

本コレクションでは、ラコステが持つ洗練されたスポーツエレガンスと、ゴルフィッカーズの自由で現代的なゴルフ観を重ね合わせることで、言葉遊びにとどまらない、ゴルフの文脈に根ざした多層的なメッセージを表現しています。

コレクションの特徴

ラコステが培ってきたクラフツマンシップとタイムレスなデザインに、ゴルフィッカーズならではのウィットとカルチャー的視点を融合。 ゴルフコースはもちろん、日常のライフスタイルにも自然に溶け込むアイテムを展開します。

伝統を尊重しながらも、既存の枠にとらわれない。 本コレクションは、ゴルフの可能性を拡張する新しいスタイルを提案します。

Golfickers公式サイト限定アイテム

本コレクションでは、Golfickers限定展開となるスペシャルアイテムも登場します。本アイテムはGolfickers公式サイト（https://www.golfickers.com/）限定での取り扱いとなり、2026年3月20日（金）の本コラボレーション発売日と同日に販売を開始いたします。カラーリングはブラックとホワイトを基調としたモノトーンカラー。両ブランドのアイコンをより際立たせるミニマルかつ洗練されたデザインに仕上がっています。

Golfickers/ゴルフィッカーズ

2018年にゴルフ好きのクリエイターが結成したゴルフ同好会。

みにくいアヒルのキャディに扮装したInstagramでの投稿が話題となり、2019年から日本初のPGA TOUR "ZOZO CHAMPIONSHIP" のオフィシャルマスコットに就任。 近年は様々なブランドとのコラボレーションやゴルフイベントに登場し、注目を浴びている。

Golfickers公式サイト（https://www.golfickers.com/）

Golfickers公式IG @golfickers

LACOSTE × GOLFICKERS 商品一覧

ブルー（前）ブルー（後ろ）

モックネックTシャツ 全3色（ホワイト・ブルー・グリーン）\16,500（税込）

グリーン（前）グリーン（後ろ）

ポロシャツ 全3色（ホワイト・ブルー・グリーン）\19,800（税込）

ホワイト（前）ホワイト（後ろ）

フーディー 全2色（ホワイト・ネイビー）\25,300（税込）

ネイビー（前）ネイビー（後ろ）

スウェット 全2色（ホワイト・ネイビー）\22,000（税込）

ベージュ（右）ベージュ（正面）ベージュ（左）

キャップ 全2色（ベージュ・ネイビー）\11,000（税込）

ベージュネイビー

トートバッグ 全2色（ベージュ・ネイビー）\12,100（税込）

LACOSTE × GOLFICKERS。 伝統と革新が噛み合うことで生まれる、新しいゴルフのかたちを提案します。本コレクションは、3月20日（金）より、下記店舗およびオンラインストアで発売予定です。

■ラコステについて

最初のポロシャツを製造した 1933 年以来、ラコステはオーセンティックなスポーツの伝統を土台に、ウィメンズ、メンズ、キッズ向けのユニークでオリジナリティのあるライフスタイルを通じて、はつらつとした明るさとエレガンスを世界に広めています。スポーツとファッションを融合させたラコステは、着る人を解放し、日常に“動き”を生み出し、自由な自己表現を可能にします。すべてのコレクションラインで、創造性と伝統の調和を通じて時代に左右されないラコステならではのエレガンスが表現されています。ブランドの創設以来、ワニのロゴが放つオーラは世代を超えて着る人に受け継がれています。その中でさらに輝きを増し、ただのデザインにとどまらないブランドを象徴するエンブレムへと成長しました。国から国へ、世代から世代へ、ファンからファンへと広がってきたラコステのアイテムは、ブランドとの心のつながりを感じさせるアイコンとして現在のステータスを確立しました。普遍的でいつまでも色褪せないラコステのエレガンスは、すべての人が互いの価値観と違いを尊重し認め合う、広大なコミュニティを築き上げています。