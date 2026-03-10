LACOSTE × GOLFICKERS

フランスのプレミアム ファッションスポーツ ブランドLACOSTE（ラコステ）は、ゴルフカルチャーを独自の視点で描く、クリエイターが手がける Golfickers（ゴルフィッカーズ）と、初となるコラボレーションコレクションを発表。


本コラボレーションは、長い歴史の中で培われてきたラコステのエレガンスと品格、そしてゴルフをより自由で創造的なカルチャーとして再定義するゴルフィッカーズの視点が融合することで誕生。互いの個性と価値観が交わることで、これまでにない“遊び心と品格の共存”を体現しています。

“LACOSTE BITES GOLFICKERS?”
本コラボレーションを象徴する「LACOSTE BITES GOLFICKERS? 」は、LACOSTEのブランドアイコンである“ワニ”が、ゴルフィッカーズの象徴的な“アヒル”に強い関心を寄せる様子を、ユーモアとストーリー性をもって表現したものです。


“噛みつく（Bite）”という言葉には、両者の出会いを単なるコラボレーションに留めず、新しい価値を生み出すための積極的なアプローチとしての意味を込めています。伝統と革新が交差する瞬間を、印象的な問いかけとして提示しています。



“Bite”に込めた想い
“Bite”は、英語圏のゴルフシーンにおいて、グリーン上でボールが鋭く止まるスピン、キレのある攻めのプレー、を指す言葉として使用され、ツアーの選手たちの間でも馴染み深い表現です。


本コレクションでは、ラコステが持つ洗練されたスポーツエレガンスと、ゴルフィッカーズの自由で現代的なゴルフ観を重ね合わせることで、言葉遊びにとどまらない、ゴルフの文脈に根ざした多層的なメッセージを表現しています。



コレクションの特徴
ラコステが培ってきたクラフツマンシップとタイムレスなデザインに、ゴルフィッカーズならではのウィットとカルチャー的視点を融合。 ゴルフコースはもちろん、日常のライフスタイルにも自然に溶け込むアイテムを展開します。


伝統を尊重しながらも、既存の枠にとらわれない。 本コレクションは、ゴルフの可能性を拡張する新しいスタイルを提案します。



Golfickers公式サイト限定アイテム


本コレクションでは、Golfickers限定展開となるスペシャルアイテムも登場します。本アイテムはGolfickers公式サイト（https://www.golfickers.com/）限定での取り扱いとなり、2026年3月20日（金）の本コラボレーション発売日と同日に販売を開始いたします。カラーリングはブラックとホワイトを基調としたモノトーンカラー。両ブランドのアイコンをより際立たせるミニマルかつ洗練されたデザインに仕上がっています。



Golfickers/ゴルフィッカーズ


2018年にゴルフ好きのクリエイターが結成したゴルフ同好会。


みにくいアヒルのキャディに扮装したInstagramでの投稿が話題となり、2019年から日本初のPGA TOUR "ZOZO CHAMPIONSHIP" のオフィシャルマスコットに就任。 近年は様々なブランドとのコラボレーションやゴルフイベントに登場し、注目を浴びている。


Golfickers公式サイト（https://www.golfickers.com/）


Golfickers公式IG @golfickers



LACOSTE × GOLFICKERS　商品一覧



ブルー（前）

ブルー（後ろ）

モックネックTシャツ 全3色（ホワイト・ブルー・グリーン）\16,500（税込）





グリーン（前）

グリーン（後ろ）

ポロシャツ 全3色（ホワイト・ブルー・グリーン）\19,800（税込）




ホワイト（前）

ホワイト（後ろ）

フーディー 全2色（ホワイト・ネイビー）\25,300（税込）




ネイビー（前）

ネイビー（後ろ）

スウェット 全2色（ホワイト・ネイビー）\22,000（税込）




ベージュ（右）

ベージュ（正面）

ベージュ（左）

キャップ 全2色（ベージュ・ネイビー）\11,000（税込）




ベージュ

ネイビー

トートバッグ 全2色（ベージュ・ネイビー）\12,100（税込）




LACOSTE × GOLFICKERS。 伝統と革新が噛み合うことで生まれる、新しいゴルフのかたちを提案します。本コレクションは、3月20日（金）より、下記店舗およびオンラインストアで発売予定です。



◆ラコステ店舗（各店舗詳細に関してはhttps://www.lacoste.jp/storefinderにてご確認いただけます。(https://www.lacoste.jp/storefinder%E3%81%AB%E3%81%A6%E3%81%94%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%A0%E3%81%91%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82) ）


LACOSTE 原宿店


LACOSTE 渋谷店


LACOSTE ラゾーナ川崎プラザ店


LACOSTE タカシマヤ ゲートタワーモール店


LACOSTE 阪急西宮ガーデンズ店


LACOSTE キャナルシティ博多店


LACOSTE 札幌ゲート店


LACOSTE イオンレイクタウン店


ラコステ公式オンラインストア（www.lacoste.jp）
お客様問合せ先　ラコステお客様センター 0120-37-0202




◆ビームス ゴルフ


ビームス ゴルフ 有楽町


ビームス ゴルフ 神戸


ビームス ゴルフ 新静岡セノバ店


ビームス ゴルフ 大名古屋ビルヂング店


ビームス ゴルフ なんばパークス店


ビームス公式オンラインショップ（https://www.beams.co.jp/beamsgolf/）


お客様問合せ先 ビームス カスタマーサービスデスク 0120-011-301



◆ゴルフネットワークプラス


Go/Look!公式サイト（https://golook.jp/）


お客様問合せ先︓https://golook.jp/contact



◆TOFU GOLF SHOP THE"HUT"


TOFU GOLF SHOP THE"HUT"店舗


お客様問合せ先︓03-6337-0398



◆SATURDAYS NEW YORK CITY


SATURDAYS GOLF Daikanyama


お客様問合せ先︓03-6416-1804



■ラコステ公式SNS


IG @lacoste_tokyo


X @LACOSTE_JAPAN


LINE @lacoste_japan



■ラコステについて


最初のポロシャツを製造した 1933 年以来、ラコステはオーセンティックなスポーツの伝統を土台に、ウィメンズ、メンズ、キッズ向けのユニークでオリジナリティのあるライフスタイルを通じて、はつらつとした明るさとエレガンスを世界に広めています。スポーツとファッションを融合させたラコステは、着る人を解放し、日常に“動き”を生み出し、自由な自己表現を可能にします。すべてのコレクションラインで、創造性と伝統の調和を通じて時代に左右されないラコステならではのエレガンスが表現されています。ブランドの創設以来、ワニのロゴが放つオーラは世代を超えて着る人に受け継がれています。その中でさらに輝きを増し、ただのデザインにとどまらないブランドを象徴するエンブレムへと成長しました。国から国へ、世代から世代へ、ファンからファンへと広がってきたラコステのアイテムは、ブランドとの心のつながりを感じさせるアイコンとして現在のステータスを確立しました。普遍的でいつまでも色褪せないラコステのエレガンスは、すべての人が互いの価値観と違いを尊重し認め合う、広大なコミュニティを築き上げています。