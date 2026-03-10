メディカルアパレル「Classico（クラシコ）」オンラインストアが、サイト内検索「ユニサーチ」を導入

ユニバーサルナレッジ株式会社

ECサイトの売上向上と顧客体験の最適化を支援する、次世代AIサイト内検索エンジン「ユニサーチ」を開発・運用するユニバーサルナレッジ株式会社（本社：東京都渋谷区）は、2026年1月14日よりクラシコ株式会社（本社：東京都港区）が運営する、白衣・スクラブなどのメディカルアパレルの企画・開発・販売を行う『Classico（クラシコ）オンラインストア』に、当社のサイト内検索「ユニサーチ」が導入されたことをお知らせいたします。

Classico（クラシコ）オンラインストア

https://www.clasic.jp/

クラシコ株式会社は、「医療現場に、感性を。」をミッションに、これまでの「白衣＝単なる作業着」という概念を覆し、ファッション性と機能性を兼ね備えたメディカルアパレルを展開する企業です。

医療従事者が「喜んで着たい」と思える洗練されたデザインと耐久性、そして過酷な現場での動きを妨げない高い機能性を両立。医療従事者がより前向きに働けるよう、実用性を十分に担保しながら、着る人も見る人も嬉しくなるようなデザインと、長時間勤務の際も身につけていたいと思える素材感を追求した商品を開発しています。

同社の公式オンラインストアは、医療現場で働く方がご自身のために購入するD2Cサイトです。医師、看護師、歯科医師など多様な職種や、勤務シーン・好みによって選び方が細かく分かれるため、「自分に合う1着」にたどり着くまでの検索ニーズも複雑になりがちです。そこで今回、商品との出会いをよりスムーズにするため、サイト内検索機能「ユニサーチ」の導入を決定されました。

企業情報

ユニサーチ導入機能・サービス実例

- 会社名： クラシコ株式会社- 本社所在地： 東京都港区赤坂9-5-12 パークサイドシックス 2F- コーポレートサイト： https://classico.co.jp/医療従事者の複雑な「探し方」をAIが学習し、最適化

「スクラブ」「白衣」といった大まかなキーワードだけでなく、「ストレッチ」「ノンアイロン」「透け防止」といった医療現場特有の機能性キーワードや、職種別のニーズをAIが分析。膨大な商品群の中から、ユーザーが今必要としている最適なアイテムを検索結果の上位に自動で表示します。

クラシコ公式オンラインストア：キーワード検索結果表記ゆれ・スペルミス対応で「検索結果ゼロ」を回避

「ナース服 / 看護師ウェア」「前開き / まえあき」といった、ユーザーによって異なる呼び方や、といった表記の揺れをAIが自動で判別・カバーします。 入力ミスや曖昧な記憶によるキーワード入力時でも、適切な商品を表示することで「検索結果ゼロ」による離脱を防止。プロフェッショナルなユーザーが求める商品を、確実かつ迅速に見つけ出すことが可能です。

クラシコ公式オンラインストア：キーワード検索 表記ゆれ機能「詳細属性絞り込み（ファセット検索）」で理想の一着へ

アパレル特有の「色」「サイズ」に加え、メディカルアパレル特有の「制菌加工」「静電防止」「軽量素材」など、細かな条件による絞り込みを瞬時に実行。忙しい医療従事者が、限られた時間の中で理想の商品に辿り着ける環境を提供します。

クラシコ公式オンラインストア：キーワード検索 絞り込み（ファセット）AIキーワードサジェストで、一文字ごとに最適な候補を予測

「ユニサーチ」のキーワードサジェストは、お客様が検索窓に文字を入力するたびに、一文字ごとに最適なキーワード候補をリアルタイムで予測・表示します。 「スクラブ」「白衣」といった基本キーワードだけでなく、人気のシリーズ名や特定の機能性キーワードも先回りして提示。忙しい医療従事者の入力の手間を大幅に削減し、ストレスのないスムーズな商品検索をサポートします。

サイト内検索「ユニサーチ」導入による購買体験の変革

クラシコ公式オンラインストア：検索サジェスト

クラシコ様が提供する、モチベーションを高める高品質なメディカルアパレルを、より多くの方が簡単に見つけられるよう、ユニサーチは「検索」の側面から強力にバックアップいたします。ユニバーサルナレッジは今後も、ECサイト運営企業様が抱える課題を解決し、その先のお客様の利便性向上に貢献する、価値ある検索サービスの提供に尽力してまいります。

サービスサイト：https://unisearch.jp/

ユニバーサルナレッジについて

ユニバーサルナレッジは「知識やデータを分かち合う」をミッションに掲げ、分かち合いを大切にしています。「人と人」「人とデータ」をつなげ、人と話すように簡単に使える検索を提供して参ります。

会社名 ： ユニバーサルナレッジ株式会社

所在地 ： 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-24-16 カルチェ恵比寿301

代表者 ： 代表取締役 井上俊一

事業内容：

- ECサイト向けサイト内検索「ユニサーチ」の開発・運営- ECサイト向け検索サジェスト「ユニサジェスト」の開発・運営

ユニサーチの実績：

- 月間利用者数：1億人（ユニークブラウザ数）- 月間APIリクエスト数：35億3,000万回- 月間購買金額：726億円

コーポレートサイト：https://universal-knowledge.co.jp/

サービスサイト：https://unisearch.jp/

お問合せ：contact@universal-knowledge.jp