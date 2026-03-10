クラウドCTI「CT-e1/SaaS」が、対話型音声AI SaaS「アイブリー」との連携サービスを提供開始

株式会社コムデザイン

コンタクトセンター向けクラウド型CTI「CT-e1/SaaS」を月額サービスで提供する株式会社コムデザイン（東京都千代田区平河町、代表取締役社長：寺尾憲二）は、株式会社IVRy（本社：東京都港区、代表取締役社長：奥西 亮賀、以下 IVRy）が提供する対話型音声AI SaaS「アイブリー」と連携を開始しました。

この連携により、「CT-e1/SaaS」はテレフォニープラットフォームとしてさらに発展し、コンタクトセンターの効率的な運営の促進を可能にします。

対話型音声AI SaaS「アイブリー」の特長

「アイブリー」は、電話応答の自動化や効率化を実現する対話型音声AIサービスです。

「アイブリー」を利用することで、AIによる自動音声応答を用いた24時間365日の一次受けや、定型的な問い合わせ（営業時間確認、予約受付、よくある質問への回答など）の自動完結が可能になり、オペレーターの負荷軽減に繋がります。

これにより、オペレーターは難易度の高い対応や必要なフォローに集中することができ、少人数でも対応力と品質を維持することが可能になります。

通話終了後は、通話内容を自動で記録・要約することが可能で、オペレーターのACW（アフターコールワーク）の時間削減をはじめ、手入力による記録漏れやミスを防止することができます。

また、これまで活用が難しかった膨大な顧客との対話ログを可視化することで、迅速に現場のリアルな一次情報にアクセスできるようになり、現場のオペレーション最適化や新たな価値創造へ繋げることが期待できます。



詳細は以下URLをご参照ください。

https://ivry.jp/enterprise/top/

サーバーレス連携による手軽な導入

すでに「CT-e1/SaaS」をご利用いただいている企業様は、追加の機器やシステム導入の必要はなく、スムーズに「アイブリー」をご導入いただくことができます。

またコンタクトセンターソリューションを提供される企業様には、ローコストでAI活用をしやすくなり、近年コンタクトセンターにおける大きな課題の一つとなっている労働力不足などの問題解決や業務の効率化にお役立ちできるものと考えております。

「アイブリー」との連携開始により、コムデザインがプラットフォームコンセプトとして掲げるCCP（Converged Communications Platform）はさらに発展していきます。

「CT-e1/SaaS」について

「CT-e1/SaaS」は、コムデザインが提供するクラウド型CTIサービスです。低コスト・専用設備不要といったクラウド型サービスのメリットに加えて、機能の網羅性の高さや、導入企業ごとの柔軟なカスタマイズが可能という特長もあり、累計1,825テナント32,000席以上の企業に採用されています。詳細は以下URLをご参照ください。

https://comdesign.co.jp/(https://comdesign.co.jp/)

■ CCP（Converged Communications Platform）について

CCP（Converged Communications Platform）とは、近年コンタクトセンターで注目が集まっている、カスタマーとコミュニケーターの“会話”そのものをデータとして活用し、業務効率の向上や付加価値の創出を図るコンタクトセンターDXという取り組みに最適なテレフォニープラットフォームコンセプトです。 CCPにより、コンタクトセンターDXを目的とした、テキストマイニングや会話解析、会話自動要約などのソリューションを提供するサービスに対して、「音声データ」または「テキストデータ」を柔軟且つ手軽に連携することが可能となります。これにより、コンタクトセンターは高額の初期投資や運用負荷をかけることなく、コンタクトセンターDXに取り組むことができます。

■株式会社IVRy

株式会社IVRyは「最高の技術をすべての人と企業に届ける」をミッションに掲げ、対話型音声AI SaaS「アイブリー」を開発・提供しています。AIによる24時間365日の電話応答の自動化・効率化、通話分析、ハルシネーションゼロ技術が特徴で、現在98業界・50,000アカウント超に導入されています。あらゆるコミュニケーションデータをAIで解析・活用し、企業の成長を支援します。

■株式会社コムデザイン

コムデザインは、2000年に創業。2008年からクラウド型CTIサービス「CT-e1/SaaS」の提供を開始。高い拡張性を持つ自社開発のアーキテクチャと利用者のニーズにきめ細かく対応可能なサービスモデル「CXaaS」により、小規模から大規模まで業種を問わずコンタクトセンターに支持されています。

※CXaaS(Customer Experience as a Service )とは

「CXaaS」とはコンタクトセンターに求められるクラウドCTI機能の提供および開発だけではなく、利用までに必要な専門エンジニアによる伴走体制もふくめて定額費用で提供するサービスモデルです。

関連書籍：「CXaaS 「攻めのIT活用」を実現する新しいクラウドサービスモデル」（翔泳社）

■お問合せ先

「CT-e1/SaaS」に関するお問合せ先

株式会社コムデザイン

電話 ：050-5808-5500

E-Mail：sales@comdesign.co.jp

リリースに関するお問合せ先

株式会社IVRy

担当 ： 谷畑

電話 ：050-1720-8432

E-mail： pr@ivry.jp



担当 ：セールス＆マーケティンググループ 寺尾（望）

電話 ：050-5808-5500

E-Mail：sales@comdesign.co.jp



