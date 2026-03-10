デザイナー・永野護さんが描く漫画『ファイブスター物語』が連載40周年に突入！ 『月刊ニュータイプ』4月号で豪華20ページ特集

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、デザイナー・永野護さんが手がける漫画『ファイブスター物語』連載40周年を特集した『月刊ニュータイプ ２０２６年４月号』を2026年3月10日（火）に発売いたします。

（C）EDIT

アニメ誌『月刊ニュータイプ』（KADOKAWA）の1986年4月号から始まった、デザイナー・永野護さんの漫画『ファイブスター物語』（読：ファイブスターストーリーズ）が、『月刊ニュータイプ ２０２６年４月号』で連載開始40周年を迎えました。

本号では、これを記念した20ページにわたる総力特集を掲載しています。

また、付録では、永野護さんが同号の表紙用に描いた剣聖カイエン＆アウクソーのイラストと、作品を象徴するファティマ・運命の3姉妹（アトロポス＆ラキシス＆クローソー）のイラストを両面B2ポスターとして収録しています。

さらに連載本編では、多くのファンが待ち望んでいたエピソード「44分間の奇蹟」が進行しており、同エピソードが始まった3月号が完売するほどの大きな反響を呼んでいます。

特集の主な見どころは以下のとおりです。

◆第一線で活躍するクリエイターたちから寄せられたメッセージ（順不同）

インタビュー：

虚淵玄さん（ニトロプラス）／Jean-Ken Johnnyさん（MAN WITH A MISSION）／花沢健吾さん／ことぶきつかささん／若木民喜さん＆ダグ来栖さん

メッセージ：

岡田育さん／片桐仁さん／CLAMPさん／高河ゆんさん／武内崇さん／辻村深月さん／都築真紀さん／THORES柴本さん／Toshiyaさん（DIR EN GREY）／ミトさん（クラムボン）／redjuiceさん

◆世界に広がる「ファイブスター物語」

K-POPガールグループ・ILLITの楽曲に、映画「ファイブスター物語」（1989年）の劇中音楽がサンプリングされた件について、楽曲制作を担当したスタッフにインタビューを実施。

また、韓国語版（SEOUL MEDIA COMICS社）、イタリア語版（FLASHBOOK社）、フランス語版（NOEVE社）、および今夏刊行予定の英語版（TITAN社）など、海外での翻訳出版事情を通じてグローバルな影響力に迫ります。

◆永野護さんが直答！ 読者Q＆A

読者から寄せられた大量の質問から厳選し、永野さんご本人が回答する特別企画を収録しています。

◆細かすぎる？ 40周年年表

「ファイブスター物語」の特徴のひとつといえば、連載当初から用意された壮大な「年表」ということで、この40年の流れを編集部の視点で年表にまとめました。

『ファイブスター物語』とは

ジョーカー太陽星団を舞台に、騎士や人工生命体のファティマ、巨大ロボット、そして神々や市井の人々がそれぞれの時代で躍動する姿を描く大河的なドラマが展開されます。

巨大ロボットの激突や騎士同士による生身の戦闘、国家の大義や個人の感情が交錯する壮大な物語であり、科学と魔法、リアルとファンタジーが融合した神話的な世界観で、多くの読者を魅了し続けています。

単行本をはじめとする関連書籍の発行部数はシリーズ累計で1000万部を突破。

単行本最新第19巻は、2026年5月9日（土）の発売を予定しています。

（C）EDIT

書名：ファイブスター物語 19

著者：永野 護

定価：1,650円（本体1,500円＋税）

発売日：2026年5月9日（土）

サイズ：210mm×166mm

ページ数：240ページ

ISBN：978-4-04-117333-6

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322512001592/)

※KADOKAWAの通販サイト「カドスト」では、リバーシブルワークシャツなどの特製グッズを同梱した『「ファイブスター物語」19 Newtype Anime Market SPパック』（税込9,900円）の受注も受け付けています。

▼カドスト販売ページ・詳細はこちら

https://store.kadokawa.co.jp/shop/e/enam196/

永野護（ながの まもる）さん プロフィール

1960年生まれ、京都府舞鶴市出身のデザイナー。

1983年、日本サンライズ（現バンダイナムコフィルムワークス）に入社。

1984年放送のTVアニメ「重戦機エルガイム」でキャラクターとメカデザインに抜擢され大きな話題を集めました。その後、TVアニメ「機動戦士Zガンダム」などへの参加を経て、1986年より『月刊ニュータイプ』にて『ファイブスター物語』の連載をスタート。

2012年には自身が監督・脚本などを手がけたアニメ映画「花の詩女 ゴティックメード」を公開。また、2024～2025年にかけて、国内5都市において、「DESIGNS 永野護デザイン展」を開催しました。

公式サイト：https://automaticflowers.ne.jp/

公式X：https://x.com/naganomamoru

その他のトピックス

谷田部透湖さんの連載「あけてもくれても」が連載1周年記念で増ページ！（C）谷田部透湖 2026

『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』や『シン・エヴァンゲリオン劇場版』などに参加しているアニメーター・谷田部透湖さんの連載漫画「あけてもくれても」。

アニメ監督とプロデューサーのやり取りを描いた本作は、毎月1ページのショート漫画にもかかわらず、両者の何気ない会話から読み取れる関係性やアニメ制作にかける情熱的な姿が話題を呼び、多くのファンを獲得しつつあります。

今月号で連載開始1周年を迎えるにあたり、14ページで展開！ ファン必見です。

関連書籍情報

『ファイブスター物語』の記事をまとめた『Newtype CHRONICLE「ファイブスター物語 Since 2013」』が重版出来！

2013年以降に『月刊ニュータイプ』に掲載された『ファイブスター物語』関連の主な特集記事※を一冊にまとめた『Newtype CHRONICLE「ファイブスター物語 Since 2013」』が売上好調につき重版されました。重版分はすでに書店などで展開されています。

※漫画連載は含みません。

（C）EDIT

書名：Newtype CHRONICLE「ファイブスター物語 Since 2013」

編集：ニュータイプ編集部

価格：2,750円（本体2,500円＋税）

※電子版：2,310円（本体2,100円＋税）

※電子版にクリアファイルは付属しません

発売日：2026年1月7日（水）

判型：A4変形判

ページ数：212ページ

ISBN：978-4-04-117028-1

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322509001208/)

書誌情報

書名：月刊ニュータイプ ２０２６年４月号

発売日：2026年3月10日（火）

定価：900円（本体818円＋税）

判型：A4変形判

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322502000167/)