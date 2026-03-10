TED長崎「GoriRackサーバ」と九州計測器「SpaceSight」の連携ソリューションを機能強化

東京エレクトロン デバイス長崎株式会社

東京エレクトロン デバイス長崎株式会社（本社：長崎県諫早市、代表取締役社長：松嶋富浩、以下 TED長崎）は、同社が提供する多点温度監視対応サーバ・ソフトウェア「GoriRackサーバ」と、九州計測器株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：岩倉弘隆、以下 九州計測器）が開発した実環境空間表現ソフトウェア「SpaceSight」を連携させた「空間温度分布ソリューション」の機能を強化し、提供を開始します。今回の機能強化により、データセンターやサーバルーム内の熱分布の時間変化（3D動画）を、Webブラウザ上で直接確認することが可能になりました。

■機能強化の背景とポイント

近年、生成AIやハイパフォーマンスコンピューティング（HPC）の普及に伴い、データセンターの発熱量は増大しており、ラック単位だけでなく空間全体の詳細な温度管理が求められています。これまで「SpaceSight」による3D熱分布の可視化は専用ソフトウェア上での確認が主でしたが、今回の連携強化により、運用の利便性を高めるためWebブラウザでの閲覧に対応しました。

「GoriRack×SpaceSight構成図」■主な強化ポイント

・Webブラウザで3D動画を確認可能に

専用の閲覧ソフトがない環境でも、Webブラウザ経由で空間温度分布の3Dモデルおよびその時間変化（動画）を確認できるようになりました。

・時間軸に沿った「4次元」解析を容易に

サーバ負荷の増減や空調機の稼働状況に伴う「熱の動き」を動画で可視化できるため、異常発生時の温度変化プロセスや、対策後の改善効果を直感的に把握できます。

■想定される活用シーン

・コンテナ型データセンターや小規模サーバルームにおける、局所的な熱だまり（ホットスポット）の早期発見

・高発熱なGPUサーバや生成AI向けインフラ導入時の、冷却設備の妥当性検証および顧客への性能証明

■提供システム概要

本ソリューションは、以下の製品群で構成されています。

・多点温度監視対応サーバ・ソフトウェア「GoriRackサーバ」（TED長崎）

最大20,000個の温度・湿度等の環境センサを統合監視可能なシステムです。

URL：https://www.ngs.teldevice.co.jp/gorirack/

※実環境空間表現ソフトウェア「SpaceSight」（九州計測器）

計測データに位置情報を与え、3D空間表示と時間軸を同期させた「4次元解析」を実現するソフトウェアです。

TED長崎は今後も、パートナー企業との連携を通じてデータセンターの環境監視と運用効率化に貢献するソリューションを提供してまいります。

九州計測器株式会社について

「はかる」技術を核に、計測・制御・情報システムの提案・構築を行うエンジニアリング企業です。実環境空間表現ソフトウェア「SpaceSight」などの自社製品開発も手掛けています。

URL：https://www.qk-net.co.jp/

東京エレクトロン デバイス長崎株式会社について

東京エレクトロンデバイス長崎は、スマートエネルギー関連製品、DCIM関連製品、CTI関連製品などの自社ブランド製品をもつメーカーです。そのデジタル化技術で各種電子機器の受託開発、試作、量産までワンストップで対応しています。

URL：https://www.ngs.teldevice.co.jp/

