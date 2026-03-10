春爛漫、丘の上の特等席～五感で愉しむ岡山国際ホテルの春～

岡山国際ホテル

岡山国際ホテル（所在地：岡山市中区／総支配人：豊田 東）は、2026年の3月から5月まで春をテーマとした多彩な企画を開催いたします。館内のさくらを愛でながら、料理、宿泊、フォトプランなどさまざまな春企画を五感でお愉しみいただきます。心軽くなるこの季節、日常を離れて特別な時間をお過ごしください。

丘の森の春爛漫 館内を彩る春の風

岡山国際ホテル 春の中庭の様子

四季ある日本の美しい季節、近年は夏の酷暑、冬の寒波と季節の巡りも以前とは変わってきています。寒い冬を経て一斉に花開く春の景色は、心躍るものです。特に桜は日本人にとって古くから心の在り方や生き方を映す存在でした。

岡山国際ホテルでは、敷地内の随所で花開く木々に春を感じていただけます。さらに期間限定で、エントランスロビーには桜のモチーフがより一層華やかな美しさを醸し出す絢爛豪華な色打掛と装花のフォトスポットが登場します。

エントランスロビー装飾

開催期間：3月20日（祝・金）-4月12日（日）

美味しさが咲き誇る春のレストランメニュー

春の息吹を感じる旬の味わいと、彩り豊かな料理で心華やぐランチ＆ディナーは春の期間限定メニューでお愉しみいただけます。

■ザ・ガーデンテラス「選べるランチコース」

緑に囲まれた開放感溢れる癒しの空間として人気の「ザ・ガーデンテラス」では、季節毎にメインとデザートが選べるランチコースをご用意しています。陽光あふれるランチタイムで春の訪れを体感してください。

〔春のランチコース〕

期間：2026年3月1日（日）～5月31日（日）

※4月1日～12日、4月29日～5月10日除く

コスモス／カトレア 1名様4,300円

前菜：瀬戸内真鯛のカルパッチョ 木の芽チミチュリソース

または、ピーチポーク肩ロースと新じゃがの木の芽サルピコン

スープ：春野菜のゴロゴロミネストローネ

メインディッシュ：コスモス／牛フィレ肉 ソテー サラダ仕立て

カトレア／サワラのポワレ

パン／選べるデザート／コーヒーまたは紅茶

※メインディッシュは追加料金にて牛フィレ肉、黒毛和牛サーロイン、黒毛和牛フィレ肉への変更も可。

コスモス コース

〔桜ランチコース〕

期間：2026年3月28日（土）～4月12日（日）

春の彩りを詰め込んだ期間限定の特別ランチ

1名様 4,800円

前菜：北海道産チェリーサーモンとホワイトアスパラガスの軽い

マリネ グリューネゾーネ フランクフルト風

スープ：新じゃがいものなめらかなスープ 桜葉の香りを忍ばせて

メイン：岡山県産ピーチポーク肩ロースの低温調理 林檎のニュアンスのおだやかなマスタードソース

デザート：新緑の抹茶をまとった春苺の自家製ティラミス 濃厚なバニラアイスとともに

パン／コーヒーまたは紅茶

※メインディッシュは追加料金にて牛フィレ肉、黒毛和牛サーロイン、黒毛和牛フィレ肉への変更可。

※事前予約をおすすめしています。

桜ランチコース

〔～桜香る～期間限定ドリンク〕

春エスプレッソに桜のシロップを加えたミルクをブレンドし、ほんのりと香る桜風味のラテ「ふらり」と、華やかな桜香りのソーダをアイスクリームとともに楽しむ桜ソーダフロート「ひらり」。香りと味わいのいひと品です。

桜ラテ「ふわり」 1,000円

桜ソーダフロート「ひらり」 1,100円

期間：2026年3月28日（土）～4月12日（日）

時間：10：00-16：30（L.O.16:00）

～桜香る～期間限定ドリンク

■レストラン「アルカンシェール」 ディナーコース-春-

トップフロアからの美しい夜景に包まれながら、春の恵みを生かしたディナーコースを堪能いただけます。

上質な味わいが、特別な夜のひとときを優雅に演出します。

〔エトワール〕1名様11,000円 （メテオール）1名様16,000円

ホワイトアスパラガスのパンナコッタ ホタテ貝柱のカルパッチョ／春野菜のスープ／レモンとハーブのリゾット 水牛モッツァレラ ボッコンチーニ

・魚料理（エトワール）春鯛のポワレ／（メテオール）地中海ロブスターのポワレ

・肉料理（エトワール）岡山県産和牛とピーチポーク／（メテオール）黒毛和牛のフィレ

デザート 自家製 苺のティラミス／パン／コーヒーまたは紅茶

営業時間：17：30-21：00（L.O.20：30）

月曜日定休（祝日の場合翌日）

※火～金曜日は、ご利用日を除く3日前迄のご予約制

ご予約・問合せ：レストラン予約

TEL.086-230-0228(10:00-19:00)

春風と一緒に、想いを残す「フォトプラン」

エトワール コース

桜や新緑などの美しい季節とともに、はじまりの一枚を。フォトウェディングや成人式の前撮りなど館内のロケーションを活かした撮影が叶います。

■フォトウェディング

想いを写真に、大切な瞬間を美しく刻む一日。チャペルやガーデンなど館内のフォトジェニックなロケーションを活かしたフォトプラン。この季節ならではの美しい想いを残せます。入籍記念やリゾートウェディングで和装の写真も撮りたい方、結婚記念日の撮影などそのスタイルはさまざまです。

〔洋装館内ロケーションプラン〕

料金：115,000円

プランに含まれるもの

・衣裳（タキシード＆ウェディングドレスまたはカクテルドレス

各1点）

・着付（新婦様ヘアメイク、引き上げ支度含む）

・撮影（全データ120カット）

※〔和装館内ロケーションプラン〕139,000円もございます。また、衣裳点数の追加など別途料金にて承ります。

※撮影はデータでのお渡しとなります。

※他プランとの併用はいただけません

※平日限定プランですが、2026年5月24日まで期間限定で土日祝日も承っています。

■成人式プラン

大人になる、最初の記念日を美しく残します。スタジオ写真に加え、館内の四季折々のロケーションでの撮影も叶うスペシャルプランです。

「美容・写真セットプラン」 66,000円

お持ち込みの衣裳の着付と撮影がセットになったプラン。

プランに含まれるもの

・着付＆ヘアメイク

・撮影（スタジオ+館内ロケーション）

・2ポーズ台紙仕上げ

※衣裳は小物を含めお持ち込みいただきます。

（他衣裳店よりのレンタル衣裳はご利用いただけません）

※「衣裳・美容・写真セットプラン」132,000円もございます。

※「成人式プラン」は平日ご利用プランとなっています。

ご予約・問合せ：ブライダルサロン TEL.086-273-7337(10:00-19:00)

出会いと別れの春「歓送迎会」

春は出会いと別れの季節でもあります。感謝を伝える新たな門出と出会いを祝して、学校や職場など大人数での催しなど人数やスタイルにあわせて多彩な宴会場でコーディネートいたします。

〔歓送迎会 宴会プラン〕1名様10,000円

プランに含まれるもの

・ブッフェ料理

・飲物（2時間飲み放題）

・宴会場室料

※30名より承ります。

※対象期間：2026年3月2日～4月30日（平日限定）

※30名毎に吟醸酒1.8L 1本プレゼント

ご予約・問合せ：宴会予約 TEL.086-273-7321(10:00-19:00)

故郷で過ごす宿泊

春はさまざまな想いが交差する季節でもあります。新たなステージに旅立つ前に親子で故郷の景色を眺めながら過ごしたり、結婚記念日に思い出の宿泊をしたり、懐かしい友との再会を祝う一日など、宿泊される方それぞれに想いが溢れます。シングル、ツイン、ダブルなどの部屋以外にも、ファミリーやグループにおすすめの客室をご用意。また、宿泊者専用施設の露天風呂＆サウナでは、春のやさしい空と街の風景を眺めながら極上の時間をお愉しみいただけます。

■春休みの家族旅行を応援

ファミリーふるさとキャンペーン

対象期間内に宿泊される小学生以下のお子様には（駄菓子福袋）をプレゼント

期間：2026年3月20日（祝・金）～4月12日（日）

ご予約・問合せ：宿泊予約 TEL.086-273-7311

※画像はイメージです。

※価格には消費税・サービス料が含まれます。

※本企画は、ホテル施設ご利用の方にむけた催事となります。

特設サイト：https://okayamakokusaihotel.jp/news/6160/(https://okayamakokusaihotel.jp/news/6160/)

岡山国際ホテル について

1973年の開業以来、皇族やプロスポーツ団体も迎えてきた由緒あるシティホテルです。

緑豊かな丘の上から岡山市街を一望でき、宿泊・宴会・婚礼・レストランなど、幅広いシーンで上質な時間とおもてなしを提供しております。

【会社概要】

社名：バイオシステム株式会社 岡山国際ホテル

所在地：〒703-8274 岡山県岡山市中区門田本町4丁目1番16号

代表取締役：花本 惠嗣

開業： 1973年（昭和48年）4月25日

事業内容： ホテル業

HP：https://okayamakokusaihotel.jp/